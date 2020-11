Le personnel médical uruguayen traite les patients potentiellement positifs avec le covid-19. . / Federico Anfitti / Archives

Montevideo, 15 novembre . .- L’Uruguay a ajouté ce dimanche 73 nouveaux positifs du coronavirus SRAS-CoV-2 et atteint 4030 cas cumulés, comme détaillé par le Système national d’urgence (Sinae) dans son rapport quotidien.

Au cours de cette journée, 3 829 analyses ont été réalisées et 370 388 ont été atteintes depuis la détection des premiers positifs le 13 mars.

Maintenant, en Uruguay, il y a 732 cas actifs de coronavirus et le département (province) le plus touché est toujours Montevideo avec 423 cas positifs, tandis que Canelones (sud) est à la deuxième place avec 87.

De plus, à Cerro Largo (est), où une épidémie majeure a été enregistrée il y a quelques jours, il y a 73 cas actifs et à Rivera (nord-est), 33.

Ces deux départements, tous deux frontaliers terrestres avec le Brésil, ont été parmi les plus touchés tout au long de la pandémie et parmi ceux qui ont le plus préoccupé les autorités sanitaires.

En effet, ce dimanche un avion de l’armée de l’air uruguayenne a amené un laboratoire mobile à Cerro Largo pour pouvoir traiter les tests de coronavirus qui y sont effectués, selon le ministre de la Santé publique, Daniel Salinas, sur son compte Twitter.

En revanche, le rapport indique que “trois nouveaux foyers ont été découverts, liés à deux événements sociaux”, dont deux à Montevideo et un autre à Paysandú (ouest).

Cependant, il précise que “dans tous les cas les contacts ont déjà été identifiés et un contrôle strict est maintenu”.

Enfin, le rapport souligne qu’il y a dix personnes en traitement intensif et ajoute que, lors de l’enregistrement d’un nouveau décès, en Uruguay, il y a maintenant 65 personnes décédées de la maladie susmentionnée.

Ce dimanche, les cas de coronavirus dans le monde s’élevaient à 53,5 millions, alors que les décès restent à 1,3 million, selon les données mises à jour quotidiennement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).