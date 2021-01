Le rapport quotidien du Système national d’urgence (Sinae) a également établi le nombre de cas actifs à 8 232, dont 116 en réanimation. . / Raúl Martínez / Archives

Montevideo, 15 janvier . .- L’Uruguay est entré ce vendredi dans la zone rouge de risque de pandémie de l’indice de Harvard, selon les informations fournies par le Groupe interdisciplinaire uruguayen pour l’analyse des données de covid-19 (GUIAD-COVID-19 ).

Ce groupe, qui rassemble des scientifiques uruguayens et des chercheurs de diverses disciplines pour mesurer l’impact du covid-19 sur la base de l’analyse des données, a confirmé dans son rapport quotidien que le pays “entre dans la zone rouge de l’indice de Harvard”. c’est-à-dire une moyenne de 25 cas pour 100 000 habitants par semaine.

L’Uruguay a enregistré 957 cas ce vendredi dans les 8792 analyses effectuées pour un cumul de 30946 positifs depuis que l’urgence sanitaire a été déclarée dans le pays sud-américain le 13 mars 2020 et 291 décès – après les onze décès déclarés dans la journée – dus au coronavirus Sars -CoV-2.

Le rapport quotidien du Système national d’urgence (Sinae) a également établi le nombre de cas actifs à 8 232, dont 116 en réanimation.

Trois des 19 départements (provinces) du pays sont dans une zone à risque rouge: Rivera (nord, à la frontière du Brésil), avec une valeur de 46,84 cas pour 100 000 habitants; Montevideo (sud), avec 39,79; et Rocha (sud-est, également en bordure), avec 32,01, selon les graphiques GUIAD-COVID-19.

Dans une journée où la démission du néonatologiste Daniel Borbonet, l’un des co-coordinateurs du Groupe consultatif scientifique honoraire (GACH), qui aide le gouvernement de Luis Lacalle Pou dans la gestion de la pandémie, les voix des scientifiques n’ont cessé de se faire entendre qui exigent plus de restrictions de l’exécutif.

Parmi eux, l’infectologue et chercheur Julio Medina, qui a évoqué ce vendredi sur Twitter l’entrée de l’Uruguay dans la zone à risque rouge et a ajouté: “Le virus est en avance, il nous a encore plus profité”.

Et il précise: “221 jours pour passer du vert au jaune / 56 jours pour passer du jaune à l’orange / 32 jours pour passer de l’orange au rouge”, pour lequel il a conclu que “ce qui est attendu, c’est que les départements qui ne sont pas encore en rouge évoluer là-bas »et érigé en« priorité »pour protéger le système de santé.

En raison de l’augmentation des cas ces dernières semaines, dans ce qui constitue la première vague de la pandémie dans le pays, le gouvernement uruguayen a annoncé le 6 janvier qu’il maintiendrait ses frontières fermées (y compris pour les Uruguayens et les résidents) jusqu’à la fin du mois.

Cependant, le président a annoncé la prolongation de deux heures, la fermeture des bars et restaurants, qui jusqu’au 10 janvier était minuit, et la réouverture des salons publics. Dans les deux cas, elle a été laissée à la discrétion des autorités locales qui, comme à Montevideo, ont opté pour des mesures plus restrictives.