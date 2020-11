La Colombie et l’Uruguay se rencontrent à Barranquilla pour la troisième date des éliminatoires (REUTERS)

Après la victoire de l’Équateur en tant que visiteur contre la Bolivie et l’égalité 1-1 entre l’Argentine et le Paraguay à La Bombonera, l’activité de Date 3 de la Éliminatoires sud-américains en direction de Coupe du monde Qatar 2022 se poursuit aujourd’hui avec trois engagements. La première se déroule dans le métropolite Roberto Meléndez de Barranquilla, une scène qui abrite le duel entre la Colombie et l’Uruguay. L’arbitre est Fernando Rapallini.

L’équipe de Prof Tabárez, qui est sorti jouer avec son traditionnel 4-4-2, n’a pas tardé à prendre le dessus. Ils n’étaient que 4 minutes quand Yerry Mina a décidé de donner le ballon à Jefferson Lerma sans se rendre compte qu’il était pressé par Nahitan Nandez, qui a activé Edinson Cavani et lui a permis de marquer 1-0 pour l’équipe uruguayenne.

C’est ainsi que La Celeste a commencé à générer des chances en sa faveur, pure pression et agressivité au milieu de terrain. Et malgré le fait que le casting dirigé par Carlos Queiroz Il a pu marcher sur la zone rivale et apporter du danger, c’est l’équipe visiteuse qui avait les possibilités les plus claires: Ospina a refusé à Cavani le deuxième but à la 21e minute.

Article en développement …

PRÉCÉDENT

Les producteurs de café, qui ont commencé leur chemin en battant le Venezuela chez eux, puis en égalant le Chili en tant que visiteur, ils ont la chance de rattraper l’Argentine au sommet (Au moins temporairement – cela dépend de ce qui se passera ensuite avec le Brésil, qui reçoit le Venezuela).

Celles dirigées par Carlos Queiroz Ils ne pourront pas compter sur un historique comme Radamel Falcao García. El Tigre, qui a joué un rôle clé dans l’affrontement contre Red, s’est blessé à la jambe droite lors d’un match avec le Galatasaray de Turquie. De plus, les arrières latéraux Santiago Arias et Stefan Medina et l’attaquant de River Rafael Santos Borré étaient absents.

Le défenseur Dávinson Sánchez, quant à lui, sera absent contre l’Uruguay car sa femme était sur le point d’accoucher et n’a pas pu voyager avec ses coéquipiers; même si je dirais présent mardi contre l’Équateur. En contrepartie, les locaux auront le retour de leur silhouette, le gardien David Ospina, qui a raté les deux premiers matchs.

“Nous avons des joueurs d’élite, extraordinaires, nous connaissons la qualité de James, au-delà de ce que nous avons vécu depuis les U20. Ce serait plus facile pour moi de jouer à ses côtés, ce serait génial, quand on aurait l’opportunité et la confiance sur le terrain était il l’a remarqué sur le terrain », a souligné à son retour en équipe nationale Edwin Cardona.

Queiróz, pour sa part, a déclaré: «C’est un parti critique avec l’Uruguay, la deuxième équipe d’Amérique du Sud, deux fois championne du monde et nous devons savoir que nous sommes confrontés à une très bonne équipe, avec beaucoup d’expérience, l’une des meilleures au monde ».

Les Charruas, qui ont vaincu le Chili et sont tombés avec l’Équateur à Quito, ont également ils subiront quelques pertes de poids, comme celle du milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde. Les autres absences seront le gardien Martín Silva, le défenseur Sebastián Coates et l’attaquant Maxi Gómez. La bonne nouvelle, c’est qu’ils retrouveront Luis Suárez et Edinson Cavani sur leur attaque.

«Comme toujours, ce sont des avantages qui joueront en faveur de la Colombie. Ils mettent des situations auxquelles les autres ne sont pas habitués et c’est normal. L’idée, pour nous, est d’essayer de garder nos hommes au frais et d’avoir une bonne attitude vis-à-vis de ces facteurs tels que la température et l’humidité », a déclaré Oscar Washington Tabárez à propos de jouer dans la chaude Barranquilla.

Formations probables:

La Colombie: David Ospina; Luis Manuel Orejuela ou Daniel Muñoz, Jeison Murillo, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma; Luis Fernando Muriel, James Rodríguez et Duván Zapata. DT: Carlos Queiroz.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani et Luis Suárez. DT: Oscar Washington Tabárez.

Stade: Le métropolite Roberto Meléndez.

Arbitre: Fernando Rapallini (Argentine).

Temps: 17

Télévision: Sports TyC

Tableau des positions: