BARRANQUILLA, Colombie (AP) – Aux mains de deux stars de 33 ans, l’Uruguay a retrouvé sa foulée lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022. Sans trouver d’allié dans la chaleur caribéenne, une Colombie erratique a fondu à Barranquilla.

Avec des buts de Luis Suárez et Edinson Cavani, l’Uruguay a prescrit vendredi une victoire 3-0 à domicile contre la Colombie, et a provisoirement égalé le Brésil et l’Équateur aux points, avec un de moins que le leader argentin et avec la troisième date en cours.

Cavani a mis Celeste en tête à la cinquième minute, après avoir profité d’une erreur défensive de Yerry Mina; Suárez a prolongé la pénalité à 54 et Darwin Núñez a fermé le compte à 73.

“Dans les deux premiers buts, c’étaient nos échecs … Nous devons assumer nos responsabilités et voir où nous avons échoué … Ils ont moins échoué et dans le football d’aujourd’hui, ceux qui se trompent le moins font mieux”, a déclaré James Rodríguez, milieu de terrain colombien. et l’anglais Everton.

L’Uruguay ne semble pas souffrir de la chaleur approchant les 30 degrés Celsius ou de l’humidité relative de 80%. Ni pesé les absences de plusieurs joueurs clés, y compris le gardien Martín Silva, le défenseur Sebastián Coates, le milieu de terrain Federico Valverde et l’attaquant Maxi Gómez.

L’équipe uruguayenne a ainsi vengé des résultats humiliants lors de ses visites en Colombie lors des éliminatoires, comme un 5-0 en vue de la Coupe du monde 2006 en Allemagne et un 4-0 en phase de qualification pour le rendez-vous au Brésil 2014.

L’équipe d’Óscar Tabárez a atteint six points et a recommencé son match nul, après être tombée face à l’Équateur lors de la deuxième date.

“Ce grand triomphe a commencé à prendre forme dans le vestiaire après la défaite de Quito”, a déclaré Tabárez. «Je crois de plus en plus dans cette équipe … L’équipe n’allait pas tomber. Vous pouvez perdre une partie, mais il y a du travail derrière ».

La Colombie est le côté opposé de la médaille. Ceux menés par le Portugais Carlos Queiroz ont débuté le match par une victoire contre le Venezuela, mais ont ensuite été à égalité lors de leur visite au Chili. La défaite sans atténuer à domicile les laisse avec quatre unités et de nombreux doutes à la sixième place.

“Lorsque vous parlez d’un résultat comme celui-ci à domicile, il n’y a rien à dire, vous devez penser au prochain match”, a reconnu Queiroz. “J’assume l’entière responsabilité.”

Le buteur Radamel Falcao était l’un des absents colombiens. Queiroz a surpris par l’alignement de Juan Guillermo Cuadrado, un homme multifonctionnel, comme arrière droit à la suite des blessures de Santiago Arias et Stefan Medina tandis que le gardien Ospina est réapparu.

La débâcle des hôtes dans un stade métropolitain Roberto Meléndez sans audience en raison de la pandémie de coronavirus a commencé à se dérouler avec la gaffe de Mina, qui a donné un ballon au départ, près de la zone. Nahitan Nández a profité du cadeau et a avancé le ballon pour que Cavani, le joueur de Manchester United, se définisse en douceur, à quelques pas du but, sans donner aucune opportunité à Ospina.

La Colombie a gaspillé une occasion quand une tête de Duván Zapata a percuté un poteau.

Au lieu de cela, l’Uruguay a capitalisé un compteur dans le complément. Rodrigo Betancur a stoppé une avance colombienne et a fourni Suárez.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid a renvoyé Betancur dans la surface, et le milieu de terrain a été renversé par le défenseur Jeison Murillo, pour que le siffleur argentin Fernando Rapallini marque le penalty. Suárez, le meilleur buteur des éliminatoires sud-américains, a atteint son 25e but, passant de 11 pas à 54 minutes.

Núñez, entré au début de la deuxième étape, a fait 3-0 à 73. L’attaquant du Benfica du Portugal a profité d’un manque d’intelligence de plus de la défense colombienne et, avec un tir de l’extérieur de la surface à côté du poteau gauche, a battu Ospina à 73 minutes après l’assistance de Lucas Torreira.

Frustré, Mina a été expulsé après 90 minutes, recevant son deuxième jaune pour un coude au visage de Núñez au milieu de terrain. La visite de mardi en Equateur nous manquera.

Le même jour, les Charruas accueilleront le Brésil.

Les mesures de sécurité pour éviter le surpeuplement des supporters autour du stade ont été confiées à 1 000 hommes et 3 000 autres ont été répartis dans toute la ville.

“Pour moi, sans public, ce ne sont pas des matchs de football … Le football est différent, tout comme aujourd’hui ce n’est pas ce que j’ai connu toute ma vie”, a déclaré Tabárez.