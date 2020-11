Les footballeurs de l’équipe colombienne ont l’air abattus après la défaite à domicile contre l’Uruguay. Stade métropolitain R. Melendez, Barranquilla, Colombie. 13 novembre 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez

BARRANQUILLA, Colombie, 13 nov. (.) – L’Uruguay a battu une Colombie terne 3-0 en tant que visiteur vendredi lors de la troisième journée de la rencontre sud-américaine, une victoire précieuse dans leur intention de se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar qui a révélé un mauvais moment football et physique de l’équipe du café qui a gaspillé sa maison.

Le match s’est joué au Metropolitan Stadium de la ville caribéenne de Barranquilla.

L’équipe uruguayenne, avec ordre et sécurité, a pressé au début du match et après cinq minutes a ouvert le score après avoir profité d’une erreur dans la sortie de l’équipe locale et le ballon a été laissé dans la zone par l’attaquant Edinson Cavani pour battre avec une jambe à droite et sans résistance au gardien David Ospina.

Avec l’avantage, l’Uruguay a reculé et fermé ses lignes pour empêcher le jeu collectif de la Colombie qui avait l’air confus, sans création et sans profondeur.

Au fil des minutes, l’équipe colombienne, dirigée par l’entraîneur portugais Carlos Queiroz, a pris le contrôle du match et a atteint le but rival sans réussir à se convertir, tandis que l’équipe uruguayenne s’est approchée à deux reprises avec la possibilité d’un but que le gardien de but a évité. Ospina.

La Colombie a commencé la seconde période avec élan, dominant l’Uruguay, mais n’a pas eu la chance de marquer le but égalisateur.

L’équipe locale a de nouveau perdu un ballon au milieu de terrain avec James Rodríguez, ce qui a généré une contre-attaque et une faute dans la surface contre Rodrigo Betancur, avant laquelle l’arbitre argentin Fernando Rapallini a décrété un penalty.

L’attaquant Luis Suárez a porté la charge à la 54e minute et l’a déclaré 2-0 en faveur de l’équipe dirigée par Óscar Washington Tabárez.

Bien qu’après le coup d’État, la Colombie ait pris l’initiative et ait approché l’objectif de l’Uruguay à plusieurs reprises, plus avec enthousiasme et enthousiasme qu’avec un bon football, elle n’a pas réussi à écarter.

L’Uruguay a prolongé l’avance à la 73e minute avec un tir à longue portée de Darwin Núñez qui a surpris Ospina.

L’équipe locale a terminé avec dix joueurs en raison de l’expulsion du défenseur Yerry Mina.

“C’est une défaite difficile. Les deux premiers buts étaient de notre faute, nous devons assumer des responsabilités, voir où nous avons échoué”, a déclaré James Rodríguez. “Ils ont le moins échoué et dans le football, celui qui échoue le moins gagne.”

La Colombie se rendra en Équateur au prochain tour de la rencontre sud-américaine, tandis que l’Uruguay accueillera le Brésil.

(Rapport de Luis Jaime Acosta. Edité par Rodrigo Charme)