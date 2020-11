Photographie prise le 5 novembre dans laquelle Facundo Barcelo (r), attaquant uruguayen d’Emelec, a été inscrit, qui a marqué quatre des six buts avec lesquels son équipe a battu la Ligue de Porto Viejo 0-6. . / Pin Mark / File

Guayaquil (Équateur), 11 novembre . .- L’Uruguayen Facundo Barceló a inscrit quatre buts dans la victoire 0-6 qu’Emelec a infligée ce mercredi sur le terrain de la Ligue Porto Viejo.

Le résultat a porté l’équipe de Guayaquil à la troisième place avec 11 points sur 18 possibles, le même que Guayaquil City, qui a perdu aujourd’hui et est tombé à la quatrième place.

Emelec et Guayaquil City sont à deux unités des leaders, Liga de Quito et Barcelone, qui ont remporté leurs matchs respectifs à la sixième date.

– Résultats de la sixième date de la deuxième phase:

. Aujourd’hui:

Ligue Portoviejo 0 – Emelec 6

Université catholique 2 – Guayaquil City 1

Mushuc Runa 1 – Quito Ligue 2

Aucas 3 – Olmedo 3

. Mardi:

Barcelone 2 – Indépendant de la vallée 0

Dauphin 1 – Macará 2

Technicien universitaire 1 – El Nacional 0

Orense 1 – Deportivo Cuenca 1

– Classification:

PJ GEP GF GC PT

.1. Ligue de Quito 6 4 1 1 16 6 13

.2. Barcelone 6 4 1 1 9 3 13

.3. Emelec 6 3 2 1 10 2 11

.4. Ville de Guayaquil 6 3 2 1 10 7 11

.5. Technicien universitaire 6 3 1 2 6 5 10

.6. Université catholique 6 3 1 2 8 7 10

.sept. Aucas 6 2 3 1 14 12 9

.8. Dauphin 6 2 2 2 11 9 8

.9. Macara 6 2 2 2 5 7 8

10. Deportivo Cuenca 6 2 2 2 5 9 8

11. Olmedo 6 2 1 3 8 9 7

12. Mushuc Rune 6 2 0 4 9 11 6

13. Indépendant de la vallée 6 2 0 4 9 13 6

14. Orense 6 1 3 2 5 9 6

15. El Nacional 6 1 1 4 3 9 4

16. Ligue de Portoviejo 6 1 0 5 6 17 3

– Classement des buteurs:

Avec 18: Cristian Martínez Borja (COL-Quito League)

Avec 13: Gabriel Torres (PAN-Independiente del Valle)

Avec 11: Juan Sebastián Herrera (COL-Macará)

– Matchs de la septième date:

13.11: Deportivo Cuenca-Delfín.

14.11: Ligue Quito-Aucas, Macará-Orense et Guayaquil City-Mushuc Runa

15.11: El Nacional-Barcelona, ​​Technicien Emelec-University, Independiente del Valle-Liga de Portoviejo et Olmedo-Universidad Católica.