WASHINGTON – Les avions, satellites et autres armes conçus à l’aide de l’ingénierie numérique seront désignés comme faisant partie de la nouvelle «série électronique» de l’armée de l’air et recevront le préfixe «e», a annoncé lundi la secrétaire de l’armée de l’air, Barbara Barrett.

Cette décision vise à «inciter les entreprises à profiter des possibilités offertes par l’ingénierie numérique», a déclaré Barrett lors d’un discours prononcé le 14 septembre lors de la conférence Air, Space and Cyber ​​de l’Air Force Association.

Les chefs de service – y compris Barrett et Will Roper, responsable de l’acquisition de l’Air Force – considèrent l’ingénierie numérique comme un facteur clé pour réduire le coût et le temps nécessaires pour développer de nouveaux systèmes d’armes, en utilisant des outils de modélisation et de simulation virtuels pour concevoir et tester le produit avant qu’un prototype physique ne soit produit.

L’avion d’entraînement T-7A Red Hawk de Boeing sera le premier avion à recevoir le nouveau désignateur eSeries, a déclaré Barrett.

«L’eT-7 n’est que le premier dans notre vision d’une longue lignée d’avions électroniques et d’e-sats», a-t-elle déclaré. «Pendant 73 ans, toute l’histoire de l’armée de l’air, les avions X ont représenté l’innovation technologique. Aujourd’hui, l’e-plane et l’e-sat se joindront à eux pour écrire l’histoire et s’assurer que les aviateurs et les professionnels de l’espace disposent d’outils modernes pour protéger notre nation.

L’annonce a initialement semé la confusion sur les réseaux sociaux, car les utilisateurs ont souligné que l’armée américaine utilise déjà le préfixe «E» pour désigner les avions qui transportent des équipements pour la guerre électronique, l’alerte avancée aéroportée et les missions de commandement et de contrôle aéroportés, ainsi que ceux qui fournissent des communications. relais et liaisons de données tactiques.

Ces appareils comprennent l’avion d’attaque électronique EA-18 Growler de la marine, l’avion de surveillance E-8 JSTARS de l’armée de l’air et le E-6 Mercury, utilisé comme poste de commandement aéroporté pour le lancement de missiles balistiques intercontinentaux.

«Habituellement, les désignations des avions sont conçues avec la fonctionnalité à l’esprit», a déclaré Richard Aboulafia, analyste aérospatial au sein du groupe Teal. «Il n’a jamais été utilisé pour décrire la manière dont ils ont été développés, et je ne sais pas trop ce que cela a à voir avec tout ce que les personnes qui doivent suivre les désignations doivent savoir. Quel est l’objectif ici? »

La nouvelle désignation «rompt avec le précédent en remplaçant la fonctionnalité par une image de marque, c’est complètement déroutant pour les utilisateurs, et cela a déjà été pris», a déclaré Aboulafia. « A part ça, c’est une excellente idée. »

L’armée de l’air a ensuite précisé que l’indicateur eSeries «e» devrait être rendu en minuscules pour le différencier des avions de guerre électronique et d’alerte rapide qui reçoivent le préfixe «E».

«L’instruction 16-401 est en cours de mise à jour pour inclure le processus de détermination et d’attribution de la désignation« ePlane »», a déclaré la porte-parole de l’armée de l’air, Ann Stefanek. « Le Service Acquisition Executive (SAE) déterminera si un programme d’acquisition atteint le seuil d’acquisition numérique. Si le système répond aux exigences d’acquisition numérique, la désignation » e « sera autorisée pour l’utilisation sur ce programme. »

Le service a également noté que l’indicatif «e» est temporaire et que «le bureau du programme demandera que la mise à jour de la série de conception de mission d’aéronef soit abandonnée. [the] «e» [designator]»Une fois que le programme entre en production, a déclaré Stefanek.