L’Agence des États-Unis pour le développement international, l’USAID et la Banque interaméricaine de développement (BID) ont annoncé neuf autres octrois de fonds d’un montant de 2,4 millions de dollars américains dans le cadre du BetterTogether / JuntosEsMejor Challenge au profit des Vénézuéliens en République Argentine, République coopérative du Guyana, Républiques du Chili, du Panama, du Pérou et de Trinité-et-Tobago, et République bolivarienne du Venezuela.

Les lauréats fourniront des solutions essentielles aux Vénézuéliens à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays d’origine en leur offrant une éducation accessible, en créant des opportunités d’emploi, en promouvant l’esprit d’entreprise, en luttant contre la violence sexiste, en stimulant l’autonomisation économique des femmes et en accédant à des services vitaux:

En Argentine et au Chili, Inclume.com mettra en œuvre une initiative pour l’inclusion sociale et professionnelle des migrants vénézuéliens handicapés, en leur donnant accès à des outils en ligne pour le placement, une formation pour le développement professionnel et des conseils sur la législation du travail locale; Au Guyana, la Coalition nationale de coordination mettra en œuvre des améliorations à une plate-forme numérique qui a été conçue pour renforcer les alliances transnationales visant à la réinstallation efficace et à l’autonomisation des migrants vénézuéliens; Au Panama, la Society for Aid to the Hebrew Immigrant lancera un programme dans lequel de multiples parties prenantes sont impliquées pour éduquer et sensibiliser les hommes et les garçons sur les questions de violence sexiste, afin de promouvoir des changements de comportement qui réduisent le risque et atténuent les conséquences de la violence contre les femmes et les filles vénézuéliennes; Au Pérou, Needslist étendra sa plate-forme numérique pour connecter les donateurs du secteur privé aux besoins des communautés de migrants vénézuéliens vulnérables; également au Pérou, Sesame Workshop aidera les mineurs et les familles vénézuéliennes en transit en élargissant l’accès à une solution numérique transformatrice. et sans frais qui réduisent les obstacles à l’apprentissage liés au COVID-19; À Trinité-et-Tobago, la Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago mettra en place le premier service d’assistance téléphonique bilingue et gratuit sur la violence sexiste, disponible avec des heures prolongées, destiné aux individus Les Vénézuéliens et autres survivants qui ont besoin d’un soutien immédiat partout dans le pays; À Trinité-et-Tobago, la Fondation Together WI aidera les femmes vénézuéliennes à entrer dans le secteur spécialisé de la production de vêtements. Ces femmes auront accès aux marchés et aux emplois, tout en contribuant à stimuler l’économie locale; et Au Venezuela, avec des fonds de l’USAID, deux organisations donneront accès à des informations vitales et à des services de soutien dans les zones gravement touchées par la crise causée par l’action humaine dans leur pays.

BetterTogether / JuntosEsMejor Challenge est une alliance entre l’USAID et la BID visant à identifier, financer et développer des solutions innovantes en faveur des Vénézuéliens et des communautés qui les reçoivent généreusement dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes. Pour plus d’informations, visitez JuntosEsMejorVE.org.