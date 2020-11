Photographie d’une rue inondée aujourd’hui, à Villahermosa, dans l’état de Tabasco (Mexique). . / Jaime Ávalos

Ce lundi, lors de la conférence de presse du matin du Palais National, Le président López Obrador a expliqué la stratégie du gouvernement pour que les barrages du sud du pays soient prêts avant l’arrivée de l’ouragan Iota sur le continent.

Selon les prévisions de la Commission nationale de l’eau, L’ouragan Iota, qui a atteint la catégorie 5 ce dimanche, touchera terre lundi après-midi au large des côtes du Honduras et du Nicaragua. Le météore provoquera de fortes pluies au Chiapas et à Tabasco, de sorte que l’état du Golfe est en alerte pour un possible troisième inondation le mois dernier.

«Cette année est historique, c’est celle avec le plus d’ouragans. Sa trajectoire probable est à travers l’Amérique centrale, les barrages sont au Chiapas. Pour cela, Bien qu’il ne pleuve pas à Tabasco, si la pluie est en amont, toute l’eau coule vers la plaine. Nous attendons donc avec la projection que nous avons », a déclaré López Obrador.

Le président a expliqué que les autorités fédérales ont commencé à évacuer l’eau du barrage de Malpaso, de sorte que le barrage de Peñitas, en aval, reçoit un volume d’eau plus important que celui qui correspond au climat actuel dans la région. L’administration des barrages a été le principal axe de la stratégie visant à contrôler, et non à éviter, les inondations à Tabasco.

«Nous tirons de l’eau de Malpaso, nous nous préparons car un autre ouragan arrive et nous espérons qu’il ne nous frappera plus, car cela compliquera les choses. Mais nous gardons la réserve dans les barrages, en réserve que ce nouvel ouragan puisse arriver », a expliqué le président.

Cependant, il a également annoncé que le lit de la rivière Usumacinta est le plus susceptible de causer des problèmes dans la région car il n’est pas possible de gérer son débit. «L’Usumacinta est désormais notre préoccupation. Il n’a aucun contrôle, il n’y a pas de barrages, en raison de problèmes de frontière avec le Guatemala. C’est hors de la rivière, donc il y a une inondation ».

Selon le président, son administration a un plan pour faire face à l’urgence. Il s’agit de la même stratégie précédente d’évacuation des personnes, de gestion des abris et de gestion des dommages matériels et infrastructurels. «Avant que les gens n’occupent à nouveau leurs maisons, quand l’eau commence à descendre. Puisqu’il descend complètement, si cet ouragan ne nous affecte pas, alors nettoyer et désinfecter les maisons avec des brigades de santé pour qu’il n’y ait pas de maladies », a-t-il dit.

Cependant, il a souligné qu’il avait également un plan pour prévenir ce type de catastrophe à l’avenir. Premièrement, il a tenu les administrations précédentes pour responsables. Puis il a dit que publiera un décret qui garantira que «les 4 barrages de Grijalva, les 4 centrales hydroélectriques, auront un canal écologique pour que les barrages, les réservoirs, les navires soient vides pour qu’en cette saison où il pleut davantage, nous n’ayons plus de problèmes ».

Le décret modifierait également les critères de gestion du volume d’eau dans les réserves, pour donner la priorité à la protection civile sur la production d’électricité. De plus, il a insisté sur la promesse d’acheter des dragues pour déblayer les rivières de la région, qui sont bloquées, ce qui augmenterait leur capacité d’écoulement et réduirait les risques d’inondations.

«Un problème grave est que les rivières des basses terres sont complètement boueuses, de sorte que l’eau ne coule pas. Le bar frontalier, qui est le bar principal du pays, car c’est le plus grand fleuve du Mexique, l’Usumacinta, est boueux », a déclaré le président.

