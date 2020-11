Les médecins Fernando Polack, Diego Wappner, Gonzalo Pérez Marc et Romina Libster dirigent la présentation des résultats de l’étude sur l’utilisation précoce du plasma de convalescence de la Infant Foundation (Photo Lihuel Althabe)

Dans une semaine où ils ont montré les premiers résultats prometteurs dans divers vaccins contre Maladie COVID-19, une bonne nouvelle a également été publiée aujourd’hui concernant au succès d’un traitement contre le coronavirus par plasma de convalescence.

Grâce à une conférence de presse au SUM du stade Antonio Vespucio Liberti, le Fondation infantile, avec le prestigieux infectologue Fernando Polack à la tête, a révélé le Résultats de recherche préliminaires sur l’utilisation précoce du plasma convalescent chez les personnes âgées de plus de 65 ans atteintes de COVID-19 léger, qui a montré un 61% d’efficacité pour éviter que le coronavirus ne se transforme en une maladie grave et n’évolue, selon les mots du spécialiste, en «un mauvais rhume».

Cette nouvelle «monumentale» annoncée par Polack et ses collaborateurs à quelques mètres de la Cour de la rivière a encore plus de pertinence en termes d’efficacité, puisque des spécialistes ont détecté jusqu’à 70% d’efficacité chez les personnes de plus de 75 ans sans antécédents de maladies préexistantes, à condition qu’il soit administré dans les 72 premières heures suivant l’apparition des symptômes.

L’étude scientifique a démontré une efficacité générale de 61% chez les personnes de plus de 65 ans si le plasma est administré dans les 72 heures suivant les premiers symptômes.

Cette étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs et est sur le point d’être publié dans une revue scientifique internationale, est le premier à montrer l’utilité thérapeutique de sérum plasmatique riche en anticorps contre le virus SRAS-CoV-2 comme intervention précoce (versus placebo) chez les adultes de plus de 65 ans avec. Un total de 160 patients ont participé à moins de 48 heures après l’apparition des symptômes.

Pour présenter le déroulement de l’enquête, Polack a utilisé l’analogie d’un vol qualifié en mentionnant que cette étude peut s’expliquer, par exemple, comme lorsqu’un voleur, en l’occurrence le virus, entre dans une pièce, qui serait notre corps. «Avec l’utilisation précoce du plasma, nous nous assurons que le voleur ne vole pas, c’est-à-dire que le virus n’arrive pas à développer sa maladie grave », analysé.

De cette manière, et conformément à l’utilisation de dérivés plasmatiques – tels que la gamma globuline hyperimmunisée – et de médicaments antiviraux dans d’autres maladies, le plasma riche en anticorps agit tôt dans la maladie, l’empêchant de progresser, contrairement aux essais menés chez des patients gravement malades où l’arrêt de la progression du COVID-19 devient plus difficile et aucun avantage concluant n’a été trouvé dans son utilisation. Ainsi, l’équipe a administré le plasma dans les 72 heures suivant des symptômes actifs légers, chez des patients COVID-19 confirmés atteints d’une maladie bénigne. 11% des personnes qui ont reçu du plasma sont tombées gravement malades contre 30% de celles qui ont reçu le placebo gravement malades.

Les spécialistes ont détecté jusqu’à 70% d’efficacité chez les personnes de plus de 75 ans sans antécédents de maladies préexistantes

“Le plasma n’est qu’un véhicule porteur d’anticorps. 28% des personnes ont, selon notre étude, la quantité d’anticorps nécessaire pour donner du plasma pour ce traitement. En limitant les donneurs à ceux avec des concentrations d’anticorps plus élevées, il est possible d’améliorer encore le rendement plasmatique. Les patients qui ont eu une pneumonie ou qui ont dû être hospitalisés ont tendance à produire le plus d’anticorps », a expliqué Polack.

Les chercheurs ont identifié les quantités souhaitables d’anticorps protecteurs dans les poches de plasma en utilisant le test d’anticorps COVIDAR développé par l’Institut Leloir de Buenos Aires. Selon les chercheurs, les conclusions de l’étude sont un outil extrêmement important pour la conception des politiques publiques, car cela permettra de concevoir des campagnes de dons qui visent directement à identifier les bons donateurs, en optimisant le temps, les efforts et les ressources.

“Cela modifie la question de savoir à qui donner du plasma. C’est une intervention pour cette population qui sera disponible bien avant l’arrivée d’un vaccin contre le COVID-19 dans le pays », a déclaré Polack, qui a souligné que contrairement à d’autres études menées avec du plasma lorsque le patient souffre déjà d’une maladie grave, son utilisation si précoce interrompt le cours normal de l’infection et est capable d’arrêter la progression de la maladie grave dans lequel alors une hospitalisation en soins intensifs sera nécessaire et avec une demande pour un respirateur.

Des études antérieures sur le plasma appliquées à des patients atteints d’une maladie sévère à COVID-19 n’ont pas montré de résultats concluants – REUTERS / François Lenoir

Une étude différente

Comme Polack l’a noté dans la présentation, «cette étude décrit la la première stratégie au monde pour arrêter la progression du SRAS-COV2 avec une intervention peu coûteuse, universelle, non brevetée et sûre qui peut être administrée en ambulatoire dans des unités de soins sans hospitalisation », a déclaré Polack.

La conception de cette étude était randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo. Ceci signifie que la moitié des patients ont reçu au hasard un plasma à titre élevé d’anticorps et l’autre moitié un placebo (solution physiologique), sans que les médecins ou les participants sachent quelle substance a été administrée à chaque individu. Cette méthode est utilisée pour garantir l’impartialité dans l’évaluation des résultats.

Une fois que tous les patients recrutés ont reçu du plasma ou un placebo, l’évolution de la maladie dans les deux groupes a été comparée. Parmi les patients réellement traités par plasma, seuls 9 ont eu besoin d’oxygène contre 23 qui ont reçu un traitement placebo. On estime qu’une personne sur 6 traitée avec du plasma qui aurait eu une maladie grave si elle ne l’avait pas reçu, ne l’a pas développée.

Parmi les patients réellement traités par plasma, seuls 9 ont eu besoin d’oxygène contre 23 qui ont reçu un traitement placebo – REUTERS / Lindsey Wasson / File Photo

“C’est lui seule étude au monde contre le SRAS-COV2 qui a été réalisée avec cette méthodologie rigoureuse de comparaison précoce d’un groupe par rapport à un autre et, par conséquent, fournit la preuve que la maladie n’a pas progressé en raison de l’administration de plasma et non pour d’autres raisons », a expliqué le médecin Romina Libster, l’un des principaux auteurs de l’ouvrage, un pédiatre spécialisé dans les vaccins et un chercheur à la Fondation INFANT.

“En mars, nous avons commencé à penser cela. En parallèle, une liste de volontaires a été générée pour donner du plasma. Ceux avec le plus d’anticorps ont été sélectionnés et extraits. Nous sommes également allés chercher des patients guéris. Ils ont été visités à la maison et nettoyés. Les résultats positifs ont été transportés à l’hôpital et certains ont reçu un placebo et d’autres du plasma. Ils ont été surveillés pendant 15 jours, jusqu’à leur sortie, et ont été visités quotidiennement à la maison pour voir les résultats », a décrit Polack.

La recherche a permis de démontrer que, lors de l’analyse du décès 28 jours après l’admission, l’utilisation de plasma de convalescence était significativement associée à un réduction de la mortalité de 24,4%. L’essai, qui s’est déroulé entre les mois de juin et octobre dernier, a impliqué 160 personnes âgées réparties en deux groupes. Ceux de plus de 65 ans avec au moins une comorbidité (hypertension, diabète, obésité, insuffisance rénale et / ou maladie pulmonaire obstructive chronique), puis tous ceux de plus de 75 ans.

Une personne fait un don de plasma dans un hôpital de Paris, France – REUTERS / François Lenoir

Comme détaillé par Polack, le plasma a été utilisé en une seule dose et a réussi à agir chez les patients présentant des comorbidités, puisqu’un pourcentage élevé des patients qui l’ont testé avaient des maladies préexistantes: 75% étaient hypertendus, 30% étaient diabétiques et 25% avaient une maladie cardiovasculaire.

Le programme a coordonné les efforts des secteurs public et privé, rassemblant les hôpitaux de la province de Buenos Aires et les sanatoriums de la capitale fédérale et a bénéficié du soutien du ministère et du secrétariat de la santé respectifs, de PAMI, de l’hôpital militaire, de divers acteurs du domaine de la santé. et des centaines de bénévoles.

Un comité de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) indépendant a supervisé l’étude en surveillant sa qualité et le bien-être des patients. L’étude a été financée par une subvention du Fondation Bill & Melinda Gates et Fonds de lutte contre la pandémie de la Fondation INFANT qui rassemble de nombreuses entreprises nationales et des contributeurs privés.

La recherche a été menée en collaboration avec l’Institut d’efficacité clinique et sanitaire (IECS) et la Fondation d’hématologie Sarmiento de l’hôpital Dr Carlos Bocalandro, de l’hôpital San Juan de Dios, de l’hôpital Simply Evita, de l’hôpital central de San Isidro. Dr Melchor Ángel Posse, la clinique Olivos et un réseau d’unités de soins gériatriques liés à PAMI dans la province de Buenos Aires, et à l’hôpital militaire central, le centre galicien, le Sanatorio de los Arcos, l’hôpital universitaire CEMIC, le Sanatorio Sagrado Corazón, le Sanatorio Anchorena et le Sanatorio Finochietto dans la ville autonome de Buenos Aires.

Selon les chercheurs, les conclusions de l’étude sont un outil extrêmement important pour la conception des politiques publiques et la promotion du don de plasma en convalescence – REUTERS / François Lenoir

Pour l’étude, plus de 100 bénévoles ont été formés qui nous ont aidés jour et nuit dans l’identification des patients potentiels à s’inscrire à l’étude, depuis leurs maisons et maisons de retraite de la banlieue de Buenos Aires, référés grâce à la collaboration de PAMI, ou qui sont venus dans les cliniques de la capitale fédérale.

«À toutes les étapes, le projet, qui impliqué environ 400 personnes, il a fallu de la minutie pour assembler les différents liens et couvrir à la fois les besoins scientifiques et logistiques », a-t-il déclaré. Gonzalo Pérez Marc, pédiatre, directeur adjoint du service de la mère et de l’enfant de l’hôpital militaire central et également l’un des principaux auteurs de l’ouvrage.

Cette étude, réalisée avec des scientifiques argentins, c’est la première preuve au monde d’un traitement universel, accessible et sûr qui peut sauver des vies jusqu’à ce que les vaccins soient disponibles.

