La consommation non traitée de drogues et d’alcool contribue à des dizaines de milliers de décès chaque année et affecte la vie de beaucoup plus de personnes. Nous avons des traitements efficaces, y compris des médicaments pour les troubles liés à la consommation d’opioïdes et d’alcool, qui pourraient prévenir un nombre important de ces décès, mais ils ne sont pas utilisés suffisamment largement et les personnes qui pourraient en bénéficier ne les recherchent souvent même pas. Une raison importante est la stigmatisation des personnes dépendantes.

La stigmatisation est un problème pour les personnes souffrant de problèmes de santé allant du cancer et du VIH à diverses maladies mentales, mais elle est particulièrement puissante dans le contexte des troubles liés à l’usage de substances. Même si la médecine est parvenue il y a longtemps à un consensus sur le fait que la dépendance est un trouble cérébral complexe, les toxicomanes continuent d’être blâmés pour leur état. Le public, ainsi que de nombreuses personnes travaillant dans les soins de santé et dans le système judiciaire, continuent de considérer la dépendance comme le résultat d’une faiblesse morale et d’un caractère imparfait.

La stigmatisation de la part des prestataires de soins de santé qui considèrent les problèmes de drogue ou d’alcool des patients comme leur propre faute peut conduire à des soins de qualité inférieure ou même au rejet des personnes qui demandent un traitement. Le personnel des services d’urgence, par exemple, peut rejeter les toxicomanes parce qu’ils ne considèrent pas le traitement des problèmes de drogue comme faisant partie de leur travail. Par conséquent, les personnes présentant des signes d’intoxication aiguë ou des symptômes de sevrage sont parfois expulsées des urgences par des membres du personnel qui ont peur de leur comportement ou qui supposent qu’ils ne cherchent que des drogues. Les personnes dépendantes peuvent intérioriser cette stigmatisation, ressentir de la honte et refuser de se faire soigner.

Lors d’une visite à Porto Rico il y a plusieurs années, j’ai visité une «salle de tir» – un site d’injection de fortune – à San Juan, où j’ai rencontré un homme qui s’injectait de l’héroïne dans sa jambe. Il était gravement infecté et je l’ai exhorté à se rendre à l’urgence, mais il avait été horriblement traité à des occasions précédentes et préférait risquer sa vie, ou une amputation probable, à la perspective de répéter son humiliation.

Au-delà de la simple entrave à la fourniture ou à la recherche de soins, la stigmatisation peut en fait pousser les personnes dépendantes à continuer de consommer de la drogue. Une recherche de Marco Venniro de l’Institut national sur l’abus des drogues a montré que les rongeurs toxicomanes choisissent l’interaction sociale plutôt que la drogue lorsqu’ils en ont le choix, mais lorsque le choix social est puni, les animaux retournent à la consommation de drogue. Les humains sont aussi des êtres sociaux et certains d’entre nous réagissent aux punitions à la fois sociales et physiques en se tournant vers des substances pour soulager notre douleur. Le rejet humiliant subi par ceux qui sont stigmatisés pour leur consommation de drogue constitue une puissante punition sociale, les poussant à continuer et peut-être à intensifier leur consommation de drogue.

La stigmatisation des personnes atteintes de troubles liés à l’utilisation de substances peut être encore plus problématique dans la crise actuelle du COVID-19. En plus du risque plus élevé associé à l’itinérance et à la consommation de drogue elle-même, la peur légitime de la contagion peut signifier que les spectateurs ou même les premiers intervenants hésiteront à administrer de la naloxone vitale aux personnes qui ont fait une surdose. Et il y a un risque que les hôpitaux surtaxés passent au-dessus de ceux qui ont des problèmes de drogue évidents lorsqu’ils prennent des décisions difficiles sur la direction du personnel et des ressources limités.

Réduire la stigmatisation n’est pas facile, en partie parce que le rejet des personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale découle du malaise suscité par leurs violations des normes sociales. Même les travailleurs de la santé peuvent ne pas savoir comment interagir avec une personne agissant de manière menaçante en raison du sevrage ou en raison des effets de certains médicaments (par exemple, le PCP) s’ils n’ont pas reçu de formation sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles liés à l’usage de substances. Il est essentiel que le personnel de la santé, du personnel des services d’urgence aux médecins, infirmières et adjoints au médecin, soit formé à prendre en charge avec compétence les personnes atteintes de troubles liés à l’usage de substances. Traiter les patients avec dignité et compassion est la première étape.

Il doit y avoir une reconnaissance plus large que la susceptibilité aux changements cérébraux de la dépendance est fortement influencée par des facteurs indépendants de la volonté d’un individu, tels que la génétique et l’environnement dans lequel on est né et a grandi, et que des soins médicaux sont souvent nécessaires pour faciliter le rétablissement ainsi que pour éviter les pires résultats, comme une surdose. Lorsque les toxicomanes sont stigmatisés et rejetés, en particulier par ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, cela ne fait que contribuer au cercle vicieux qui rend leur maladie si ancrée.