Adhérant aux directives de distance sociale, j’ai placé le sac sur la poignée de porte, frappé trois fois fort et reculé rapidement de six pieds.

Rien.

J’ai frappé à nouveau et j’ai placé mon oreille près de la porte. Le faible bruit de pas m’a informé que «M. Roberts »(un pseudonyme) se dirigeait vers la porte, gêné par la démarche irrégulière causée par sa maladie de Parkinson. Il a ouvert la porte et m’a remercié pour le repas, mais comme d’habitude, n’a pas choisi de me dire au revoir immédiatement. Au lieu de cela, il s’est attardé à sa porte et m’a interrogé sur mes projets pour le week-end. Comme mon masque était allumé, il ne pouvait pas lire mes lèvres pour s’adapter à sa perte auditive, donc mes mains et mes yeux émotifs avaient pour tâche de transmettre que le pain aux bananes que j’avais cuit pour la sixième fois cette semaine n’était pas à la hauteur. À mon insu au début, mes mauvaises tentatives de faire des blagues sur mon manque de sens de la pâtisserie étaient la seule interaction sociale que M. Roberts aurait jusqu’à sa prochaine livraison de repas à domicile lundi.

Au milieu de la fusion des ordonnances de maintien à domicile, de la fermeture des centres pour personnes âgées et des maisons de soins infirmiers empêchant les visiteurs, le nombre d’adultes âgés qui vivent la solitude est monté en flèche. Il est vrai que la solitude des personnes âgées comme M. Roberts a été exacerbée par la crise du COVID-19; cependant, il est important pour nous de comprendre que lorsque nos propres commandes de séjour à la maison seront levées, nous serons libres. Mais qu’en est-il des personnes âgées isolées comme M. Roberts? Dans notre cas, alors que l’ordre émane de responsables gouvernementaux soucieux de notre sécurité, les personnes âgées se voient prescrire de rester chez elles en raison de leur mobilité réduite et d’un manque de soutien social. Leur manque de mobilité, de transport et de soutien social ne disparaît pas avec la pandémie. Il n’y a pas de vaccin, ni de vaccin contre l’isolement social et la solitude chez les personnes âgées. En fait, 16,8% des personnes âgées sont confinées à la maison. Leur ordre de rester à la maison est permanent.

Mais l’ampleur de l’isolement social chez les personnes âgées, même avant les ordonnances de rester à la maison, n’est pas tout ce qui a été découvert par la pandémie. Cela a exposé tout le monde aux sentiments et à la frustration liés à la distanciation sociale et au manque de contact social. Comme tous les individus de toutes les générations sont restés chez eux, de nombreux liens sociaux dynamiques se sont formés, en particulier ceux qui soulignent la complexité de la relation intergénérationnelle. Partout au pays, de jeunes adultes et des personnes âgées socialement éloignés ont tissé des liens en raison de sentiments similaires d’isolement. De nombreux centres pour personnes âgées et maisons de soins infirmiers ont encouragé des conversations amicales entre les étudiants et les personnes âgées. Ces conversations ont noué des relations qui survivront probablement au-delà de la pandémie et resteront solides pour les années à venir.

Ces interventions d’entraide à la base sont souvent peu coûteuses et très efficaces pour fournir un soutien social aux personnes âgées. Les obstacles à ces interventions sont souvent d’ordre logistique, comme un manque d’accès technologique pour les personnes âgées ou un manque d’aide organisationnelle pour établir ces liens. Ces problèmes peuvent souvent être résolus avec le temps et l’attention des membres de notre communauté. Que nous franchissions les barrières en préconisant la distribution d’appareils technologiques aux personnes âgées confinées à la maison, en proposant des initiatives communautaires et collégiales pour rapprocher ces deux générations, ou en sensibilisant aux commandes de longue durée au domicile que certains les personnes âgées sont exposées, le résultat est une société qui s’adapte au besoin de soutien social et d’interaction d’un être humain.

Le «remède» à l’épidémie de solitude à laquelle font face M. Roberts et de nombreuses autres personnes âgées est véritablement communautaire. Il est impératif que nous utilisions tous les privilèges dont nous disposons, que ce soit notre connaissance de cette épidémie de solitude qui existe ou notre accès à la technologie, pour aider les personnes âgées autour de nous à avoir une voix dans notre société, plutôt que de l’éliminer complètement. En poursuivant ces conversations au-delà de la pandémie, non seulement M. Roberts reçoit le soutien social qu’il mérite, mais je reçois également la sagesse et les conseils que M. Roberts prend le temps de me dire.

J’attends avec impatience le jour où M. Roberts et moi pourrons nous parler sans que mes bras agités n’aient à communiquer mes émotions ou la peur active de s’infecter. D’ici là, nos efforts conscients pour nous soutenir émotionnellement pendant cette pandémie et cette épidémie de solitude sont un lien puissant qui nous durera à travers cette crise et au-delà.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Dr Andrea Wershof Schwartz, non seulement pour ses conseils et son soutien dans la rédaction de cet article, mais aussi pour son mentorat compatissant dans le domaine de la gériatrie et au-delà.