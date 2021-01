Camila Fabri, épouse du prétendu leader; Álex Saab, homme d’affaires accusé de Barranquilla; et sa propriété à Barranquilla, Colombie. Photo: Bureau du procureur général de la nation, archives privées.

Dans les dernières heures, L’équipe juridique du Barranquilla Álex Nain Saab Morán, chef de file désigné du régime de Nicolás Maduro, a informé les médias d’une nouvelle décision à son encontre rendue par le Cour d’appel de Barlavento au Cap-Vert, pays dans lequel il est détenu.

Ladite instance Il a donné son aval à l’extradition de l’accusé vers les États-Unis, pays où il devra répondre des accusations liées au blanchiment de plus de 350 millions de dollars.

Bien que les positions émises par les tribunaux capverdiens font toujours l’actualité dans les médias colombiens et internationaux, Cette décision d’extradition a été prise antérieurement et, en raison du caractère garant de la justice dans le pays africain, la défense colombienne a toujours eu la possibilité de faire appel de ces ordonnances.

Conformément à ce qui précède, dans le même document dans lequel la décision du tribunal a été annoncée, Les représentants de Saab ont assuré que la décision “n’est pas surprenante” et qu’ils feront appel à la Cour suprême du Cap-Vert de la manière la plus “énergique”.

Au milieu du long chemin judiciaire et diplomatique entre les États-Unis, le Venezuela et le Cap-Vert, des pans de la vie du mystérieux homme d’affaires de Barranquilla ont été révélés, qui a jadis orchestré les opérations internationales du régime vénézuélien dans l’anonymat.

Saab Morán, un avocat colombien né à Barranquilla, est un homme d’affaires lié à des accords millionnaires avec le gouvernement du Venezuela, sous la figure d’un entrepreneur. En plus d’apparaître en tant qu’envoyé spécial et diplomate du régime, Saab gérait les affaires des caisses alimentaires du CLAP du gouvernement (Comités locaux d’approvisionnement et de production).

Cependant, sous le contrôle du ministère américain de la Justice et d’Interpol, Saab aurait beaucoup plus de pouvoir que le régime et lui-même sont crédités.

Ses débuts

Saab est né à Barranquilla, en Colombie, le 21 décembre 1971, dans une famille d’immigrants libanais, un pays dont la culture est enracinée dans la capitale du département de l’Atlántico. Comme indiqué par le portail InSight Crime, Le père d’Alex, qui est le deuxième de quatre frères et sœurs, était un marchand de textile et avait plusieurs magasins sous son nom dans sa ville de peuplement.

Selon une enquête de la chaîne américaine Univisión, Saab a commencé en tant que commerçant, vendant localement des porte-clés professionnels à l’usage des travailleurs ou des affiliés. Plus tard, il a vendu des uniformes de travail. Par l’intermédiaire de ses amis, il rencontre un homme du nom d’Álvaro Pulido, qui deviendra plus tard son partenaire dans le réseau criminel dénoncé par la justice américaine.

Álvaro Pulido, anciennement Germán Enrique Rubio Salas, est un citoyen colombien répertorié comme partenaire d’Álex Saab dans le accusation publié en juillet 2019 par le tribunal du district sud de Floride.

Avec Saab, Álvaro Pulido était également en charge d’un contrat pour la construction de maisons à bas revenus. Selon le document publié par les autorités américaines, ce contrat a été utilisé pour accéder au bureau de change contrôlé par le gouvernement vénézuélien afin d’obtenir des dollars à bas taux.

Depuis son union avec Pulido, le Colombien a commencé une vie d’homme d’affaires millionnaire discret. De 2004 à 2011, avec l’aide d’un taux de change préférentiel contrôlé par le gouvernement vénézuélien (Cadivi), Pulido et Saab ont exporté des marchandises vers des pays comme l’Australie et l’Équateur, ainsi que de petites distributions au Venezuela.

Grâce à la société Shatex SA, les Colombiens ont réussi à construire un fort financier. Selon un rapport comptable réalisé par la justice colombienne, malgré l’anonymat des cabinets, les hommes ont extrait 82% de leurs ressources, soit environ 62 millions, du pays voisin.

Selon InSight Crime, ce serait la première trace d’un possible blanchiment d’argent par Saab. Dans le processus, selon diverses enquêtes, une relation étroite avec Piedad Córdoba, un ancien sénateur colombien, serait consolidée.

Vos atouts

Après sa capture au Cap-Vert, le 12 juin, le parquet colombien a occupé au moins 13 avoirs du Colombien en Colombie en raison des enquêtes contre lui qui sont également menées contre lui. Les propriétés, entre les villes de Carthagène et Barranquilla, sont évaluées à 38 milliards de pesos.

Parmi eux, deux bâtiments. L’une des propriétés est son manoir à Barranquilla, qui, selon le parquet, a une valeur de 28 milliards de pesos, soit plus de sept millions de dollars.

La maison, située dans une zone exclusive de la ville des Caraïbes, dispose de piscines, d’un jacuzzi, d’une aire de jeux, d’un spa, de jardins et d’un court de tennis.

Le manoir d’Álex Saab à Barranquilla. Vidéo: Bureau du procureur

En outre, le parquet a saisi deux maisons, un appartement de 379 mètres carrés et trois garages, également dans la ville de Barranquilla. Ensemble, toutes les propriétés sont évaluées à plus de 10 millions de dollars. Les actifs sont désormais à la disposition de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) et seront administrés par l’État colombien.

En plus de ses propriétés, qui ont également été occupées au niveau international, le Colombien a atterri au Cap-Vert le jour de sa capture à bord d’un avion de référence. Bombardier Global 5000. Cet avion, fabriqué par la société Bombardier Aéronautique, a un prix qui dépasse 50 millions de dollars.

Photo: Service d’affrètement aérien

Comme vous pouvez le voir à l’intérieur, c’est un avion de grande capacité. Dans ce cas, la référence peut accueillir huit passagers et trois membres d’équipage.

Photo: Privatefly.com

Sa famille

Fils de Rosa Morán Aguancha, Saab était marié à Cynthia Certain Ospina, Barranquilla, représentante légale suppléante et associée des sociétés de la figure de proue précitée de Maduro. En ce moment, Saab est mariée au mannequin italien Camila Fabri, qui était la route pour suivre plusieurs mouvements financiers au nom du Colombien. Selon El Tiempo, Saab aurait deux filles avec sa nouvelle épouse.

Camila Fabri, épouse d’Álex Saab. Photo: archives privées

Selon El Tiempo, les autorités françaises et italiennes ont saisi certains des avoirs de la jeune fille de 27 ans d’origine romaine. Comme l’a révélé le même média, le beau-frère de Saab, Lorenzo Antonelli, aurait échangé de l’or vénézuélien au nom de l’homme d’affaires et le déploiement de son réseau en Turquie, en Iran et en Russie.

Parmi la famille colombienne, il se démarque également Shadi Saab Certain, produit de son premier mariage, qui a servi comme acteur hollywoodien. Le jeune homme est suivi par le FBI pour avoir prétendument agi en tant que représentant légal de l’une des sociétés avec lesquelles de l’argent a été transféré pour des membres du régime.

Shadi Saab, fils du Colombien Álex Saab. Photo: collectée sur IMDb par PanAm Post

Votre séjour au Cap Vert

Selon une circulaire rouge d’Interpol, Saab a été capturé au Cap-Vert le 12 juin 2020 en route vers l’Iran, un pays vers lequel il allait négocier des fournitures pour atténuer le COVID-19 en territoire vénézuélien.

Depuis, Le gouvernement de Nicolás Maduro a fait toutes sortes de manœuvres diplomatiques et judiciaires pour protéger le Barranquillero, et les autorités américaines ne ménagent aucun effort pour l’emprisonner comme le premier coup dur porté au régime. La décision la plus récente a été sa nomination en tant qu’ambassadeur plénipotentiaire du Venezuela en Afrique, avec lequel ils cherchent à obtenir l’immunité diplomatique de Saab.

Selon la météo, Le régime Maduro a demandé au Cap-Vert de permettre à Saab de passer les fêtes de fin d’année avec sa famille dans un geste humanitaire ou de se voir accorder l’assignation à résidence ordonnée par la Cour de justice ouest-africaine.

L’importance du Colombien pour Maduro est telle qu’il dispose même d’une équipe d’avocats, parmi lesquels l’ancien juge espagnol Baltasar Garzón, qui œuvre pour sa liberté. Ils soutiennent que les termes de la procédure menée par la justice du Cap-Vert sont expirés, sans définir la situation du Colombien, bien qu’il soit également diplomate avec immunité.

El Tiempo a également rapporté que le président élu des États-Unis, Joe Biden, est conscient que l’affaire Saab oscille entre le judiciaire et l’armée, et de l’importance stratégique et géopolitique inhabituelle du Colombien, Pour cette raison, il continuerait dans la même ligne de poursuites judiciaires de faire extrader Saab, même en exerçant une pression plus forte sur le pays africain.

