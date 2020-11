Ce mercredi, le bureau du procureur général a annoncé la démission de la directrice des finances criminelles, Ana Catalina Noguera, qui restera liée en tant que procureure déléguée devant la Cour supérieure de Bogotá.

En son remplacement, le procureur général de la Nation, Francisco Barbosa, a nommé Luz Angela Bahamón Flórez assumer le leadership.

“Avec cette nomination, on cherche à renforcer l’un des principaux objectifs définis dans la Direction stratégique 2020-2024” Résultats dans la rue et dans les territoires “, qui comprend l’attaque frontale des organisations criminelles et de leurs économies illicites”dit l’entité.

De même, Barbosa a souligné l’expérience de Bahamón en matière de démantèlement des opérations de blanchiment d’argent et de poursuite et d’atteinte aux avoirs illégaux de la criminalité, qui “il permettra d’impacter structurellement les sources illégales de financement de la criminalité et d’augmenter le nombre d’actifs aux fins d’extinction des droits de propriété ».

Aussi, le nouvellement nommé, En 2014, elle a pris la direction spécialisée de la lutte contre les stupéfiants et le blanchiment d’argent et a ensuite été nommée directrice spécialisée contre le blanchiment d’argent.

Actuellement, Bahamón est formateur de la Commission interaméricaine pour la Contrôle de l’abus des drogues (CICAD), agence anti-drogue de la Organisation des États américains (OEA).

Il est à noter que la démission de Noguera est intervenue après qu’on a appris que depuis le début de cette année, la Cour suprême de justice a donné le feu vert pour envoyer Enrique aux États-Unis. Rafael Noguera Ramirez Oui Rafael Enrique Noguera Abello, cousins ​​éloignés du fonctionnaire.

En mai 2019, le tribunal du district central de Californie a inculpé les hommes d’affaires renommés de Magdalena pour trafic de drogue.

De même, son arrestation, en septembre de l’année dernière, a fait sensation à Santa Marta, mais ce n’est que jusqu’à présent que la relation familiale avec l’ancien directeur était connue, qui a précisé qu’elle n’avait aucun problème avec la décision d’extradition.

“Les empêchements fonctionnent au quatrième degré de consanguinité, deuxième d’affinité ou premier civil, dont aucun des deux frères capturés ne montre, ce qui ne veut pas dire qu’il ne les connaît pas et les a traités” dit le fonctionnaire.

Voir également:

“Ses déclarations montrent un manque de fondement et sont totalement hors de la réalité”: les groupes de rock colombiens répondent à Duque

Supersociedades ordonne la liquidation judiciaire de Cúcuta Deportivo