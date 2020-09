Je me suis réuni avec l’ensemble du corps étudiant du Wyoming Catholic College le 17 septembre 2019 pour une célébration obligatoire de la Journée de la Constitution. Nous avons commencé par le serment d’allégeance, assisté à une table ronde animée entre professeurs sur l’histoire et la pertinence moderne des principes fondateurs de l’Amérique, et conclu par des chants patriotiques.

Si vous êtes étudiant dans une université américaine typique, cette description semble probablement étrangère à tout ce que vous avez vécu. L’anti-américanisme s’est répandu sur les campus universitaires comme une traînée de poudre, déclenchant la rage et le ressentiment contre tout ce qui est perçu comme oppressant – même le drapeau américain. En conséquence, la plupart des universités hésiteraient probablement à célébrer la fondation de notre pays en faveur d’événements plus «inclusifs».

Et c’est pourquoi les responsables universitaires ont été parmi les premiers à s’en prendre aux appels encore vagues du président Donald Trump à une «éducation patriotique» dans nos écoles.

Honte de l’Amérique?

Dans un sondage Gallup en juin, seuls 63% des adultes américains se disent «extrêmement fiers» ou «très fiers» d’être américains, le plus bas niveau de patriotisme jamais enregistré depuis que Gallup a posé la question pour la première fois en 2001. Parmi les membres de mon génération, la plus jeune enquêtée, les patriotes sont en minorité. Seuls 4 répondants sur 10 âgés de 18 à 34 ans se disent extrêmement ou très fiers d’être américains.

Malheureusement, beaucoup de gens de mon âge ne croient pas que l’Amérique vaille la peine d’être aimée. Cette position est certainement compréhensible. Les récentes émeutes, violences et corruption nous rappellent que l’Amérique est loin d’être parfaite. Le patriotisme, cependant, ne prétend pas qu’un pays est sans défauts. En fait, beaucoup de gens qui s’identifient comme patriotiques ne se sentent pas toujours fiers de leur gouvernement, de leurs concitoyens ou même d’eux-mêmes.

Comme l’auteur anglais G.K. Chesterton a expliqué, le patriotisme traite son pays comme un membre de la famille – vous l’aimez simplement parce qu’il vous appartient, et que l’amour vous motive à réparer toutes les imperfections. Aujourd’hui, cette force de motivation recule rapidement.

Mais il n’y a rien de nouveau ici. Le philosophe médiéval Saint Thomas d’Aquin a une fois observé: «L’amour suit la connaissance». L’amour du pays n’est pas différent; Je crois que notre manque de patriotisme provient d’un manque de connaissances.

Histoire manquante et trompeuse

On pourrait penser que les connaissances ne sont pas rares, étant donné que les membres de la génération Z ont grandi avec les smartphones et, selon les données du Pew Research Center, sont en passe d’être la génération la plus éduquée à ce jour. Pourtant, dans une université américaine typique, un compte rendu de base de l’histoire de la nation est difficile à trouver.

Un rapport de 2016 de l’American Council of Trustees and Alumni a révélé que plus des deux tiers des meilleurs collèges américains n’exigent pas que les majors d’histoire suivent un seul cours sur l’histoire des États-Unis. Au lieu de cela, plusieurs collèges exigent que les majors d’histoire «suivent des cours dans des régions en dehors des États-Unis».

Cette tendance est pour le moins inquiétante. Cette norme pour l’enseignement de l’histoire est une ménagerie de classes de style cafétéria qui met l’accent sur une chronologie mondiale sur les événements qui ont façonné l’Amérique. Sans connaissance de l’histoire particulière de notre pays, nous perdons le sens de notre identité commune et de ses valeurs caractéristiques, notamment la persévérance, l’intégrité et la liberté.

Le problème va bien au-delà d’un simple manque d’informations. Une plainte au titre VI de 2019 déposée contre l’UCLA allègue qu’un professeur a cité «le meurtre de personnes, le colonialisme et la suprématie blanche» comme des valeurs américaines. Au contraire, ce sont des écarts flagrants avec les objectifs de liberté et d’égalité loués dans nos documents fondateurs.

Cependant, certains professeurs tentent activement de supplanter la réalité historique de ces documents et le contexte dans lequel ils ont été écrits. En août, Adam Kotsko, professeur d’histoire au North Central College, a tweeté que «la conception et l’effet de la Constitution, dans toutes ses itérations, ont été racistes». Il a ajouté plus tard: «Pareil pour le capitalisme, au fait!»

Ces affirmations frappent à la racine même de l’histoire américaine et menacent de saper l’appréciation de ses véritables valeurs et objectifs.

L’éducation commence tôt

Maintenant, même avant l’université, les esprits des enfants seront endoctrinés avec cette version alternative de l’histoire. Le projet 1619, par exemple, comprend un nouveau programme d’études primaires qui «vise à recadrer l’histoire du pays» en plaçant l’esclavage et ses conséquences «au centre même de notre récit national» et à faire de 1619, plutôt que 1776, la fondation de notre nation.

Dans ce paradigme, notre Constitution a été soigneusement conçue pour protéger l’institution de l’esclavage, qui était aussi (dans ce récit) une motivation majeure de la guerre révolutionnaire.

Certes, l’esclavage est une partie importante de l’histoire de notre nation et doit être abordé et enseigné avec honnêteté, mais c’est une déformation des faits et nuit à cet objectif, comme l’ont soutenu de nombreux historiens éminents.

Une révision de 2014 du cadre d’histoire américaine des placements avancés du College Board n’était pas meilleure, car elle omettait toute mention de personnalités américaines clés telles que Benjamin Franklin et James Madison de l’histoire. Et les 19 exemples de questions d’examen insistent de manière disproportionnée sur les luttes de classe et la discrimination, renforçant une vision négative de l’histoire des États-Unis en tant que thème dominant du cadre.

Heureusement, après de nombreuses critiques bien méritées, le College Board a révisé le cadre en 2015.

Les promoteurs de ces programmes peuvent soutenir que nous devons comprendre les failles de l’histoire américaine et de ses principales figures. C’est vrai, mais l’histoire américaine et ses défauts, comme ceux de toute personne, doivent être présentés à la lumière de sa bonté inhérente. Les États-Unis sont imparfaits, mais leurs imperfections ne sont qu’une petite partie d’un récit global qui a défendu la liberté individuelle et une prospérité accrue pour tous ses citoyens.

Les principes de la fondation doivent être salués comme des étoiles directrices au milieu de la mer orageuse du relativisme, et non comme un poids supplémentaire à jeter par-dessus bord.

Cela n’a pas à être ainsi. Certains collèges – comme le mien – offrent une perspective holistique de l’histoire américaine et honorent nos valeurs caractéristiques. Si vous êtes un fier Américain, envisagez de fréquenter ou de soutenir ces collèges et aspirez à remplir continuellement la mission du préambule de notre Constitution: «garantir les bénédictions de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité». Les enjeux sont plus importants que jamais et nous tenons le destin de la nation entre nos mains.

Anthony Jones est chercheur associé à la Texas Public Policy Foundation. Il est un senior qui poursuit un baccalauréat en arts libéraux au Wyoming Catholic College.

