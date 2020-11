“Je n’exagère pas en disant que ma propre mort me semblait préférable à quelqu’un qui découvre que j’étais gay”, a noté Palmer.

À première vue, il semble que les cultures occidentales sont de plus en plus ouvertes et que l’avancement des lois est l’expression de ce respect croissant de la diversité. Cependant, l’homosexualité est toujours un très grand tabou dans le monde du sport et c’est encore plus vrai dans les disciplines masculines. Indépendamment de la progressivité d’une société, il s’agit toujours d’un domaine dans lequel les gens doivent cacher qui ils sont vraiment pour éviter les préjugés, la discrimination et, dans de nombreux cas, l’humiliation.

Cependant, il y en a qui osent briser le moule et qui cherchent à rendre leurs histoires publiques dans le but de transformer la réalité et de créer un environnement plus gentil et plus respectueux pour les nouvelles générations. Sur cette route est Dan Palmer, un ancien joueur de rugby australien, qui a eu un bref passage pour l’équipe nationale de son pays (Wallabies) et qui a joué dans des équipes traditionnelles de Super Rugby telles que Brumbies ou Waratahs.

Dans une lettre détaillée publiée dans The Sydney Morning Herald, l’ancien joueur non seulement a parlé ouvertement de son homosexualité, mais il a aussi raconté ces tristes épisodes qu’il a dû traverser dans sa jeunesse en raison du secret qu’il devait garder pour lui.

«Je rêvais de disparaître, de changer de nom et de commencer une nouvelle vie. Je n’exagère pas en disant que ma propre mort me semblait préférable à quelqu’un qui découvre que j’étais gay.“A déclaré Palmer dans la même lettre dans laquelle il racontait qu’à ce moment-là il s’était endormi en pleurant et que pour ce faire il avait eu recours à un dangereux cocktail d’opiacés.

Les problèmes de drogue sont devenus plus aigus jusqu’au jour – alors qu’il avait 25 ans et qu’il jouait pour un club en France – tJ’ai une overdose suite à la prise de analgésiques. Cette situation signifiait un avant et un après: il est monté dans un avion et s’est rendu à Londres pour rendre visite à un ami. Il a été la première personne à avoir dit qu’il était gay.

C’est également à cette époque qu’il a décidé d’arrêter de jouer au rugby. «Ma passion pour le sport a diminué ces dernières années et J’ai commencé à ressentir beaucoup de remords de passer les meilleures années de ma vie à prétendre être quelqu’un que je n’étais vraiment pas“A déclaré Palmer, qui est retourné dans son pays et a commencé des études de sciences et de psychologie, avec une spécialisation en neurosciences.

Dans la lettre, l’ancien joueur a raconté comment il cachait sa véritable orientation à ses coéquipiers. «Il avait des tactiques pour faire face à certains problèmes et en éviter d’autres. Je devenais agressif et défensif quand j’avais l’impression de perdre le contrôle de la situation. Plus il permettait que cela continue, plus il devenait difficile de rompre le cycle. En dessous, il y avait un sentiment profond de culpabilité»A-t-il commenté.

Palmer était également très critique Israël Folau, le joueur expulsé de l’équipe nationale australienne en 2019 pour ses commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. «J’ai ressenti la responsabilité de faire quelque chose. Pour moi, plus important que les dommages qu’il peut causer au rugby, c’est le grand impact qu’il a sur les jeunes qui l’admirent et qui luttent chaque jour pour comprendre leur sexualité», Il a souligné et célébré que Folau« est l’exception et non la règle »dans le sport du ballon ovale.

En ce sens, l’Australien a regretté qu’à ce jour, le seul rugbyman professionnel à sortir du placard ait été Gareth Thomas, le capitaine historique du Pays de Galles, qui a parlé ouvertement de sa sexualité en 2009, une fois qu’il a annoncé sa retraite de l’activité.

“Ça me rend malade de savoir qu’en 2020 il y a encore des gens qui se torturent comme moi. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du sport, nous devons être meilleurs. Si cette lettre favorise une conversation, met les gens à l’aise avec qui ils sont ou aide quelqu’un à comprendre ce que vit un être cher, ce sera un succès », a-t-il conclu.

PLUS SUR CE SUJET:

L’ancien joueur de Los Pumitas qui a rendu public son homosexualité pour aider d’autres athlètes: “Personne d’autre ne vivra pour vous”

Nicolás Fernández, le gardien de but qui a brisé le tabou et a parlé de son homosexualité dans un vestiaire: “Les footballeurs ne le disent pas par peur”

Ciervos Pampas, l’équipe qui se bat pour rendre visible la diversité sexuelle au rugby