Le président français Emmanuel Macron à un moment donné de son discours à la nation le 1er janvier. . / EPA / Mohammed Badra

Paris, 4 janvier . .- Le président français Emmanuel Macron dirigera cet après-midi une réunion spéciale au nom de son gouvernement pour étudier les retards dans la campagne de vaccination contre le coronavirus et comment accélérer le processus.

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, participeront également à cette rencontre avec d’autres membres de l’exécutif, ont indiqué des sources officielles.

La France avait vacciné 516 personnes au 1er janvier, malgré le fait que 560000 doses soient disponibles dans le pays, contre plus de 238000 en Allemagne (qui a commencé au même moment) et près de 950000 au Royaume-Uni, pays qui a commencé sa campagne plusieurs semaines auparavant.

Le président de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec, a reconnu aujourd’hui dans des déclarations télévisées que la campagne en France a démarré lentement, mais a insisté sur le fait qu’elle cherche à vacciner les personnes âgées et les personnes à la santé fragile sans les mettre en danger.

«Si nous vaccinons beaucoup mais pas les bons, cela nous coûtera plus cher de réduire les hospitalisations et les décès. Nous voulons vacciner rapidement ceux qui en ont le plus besoin», a-t-il déclaré.

Le ministre Véran a tenu dimanche après-midi une discussion télématique avec les responsables régionaux de l’Agence nationale de santé pour préparer l’accélération de la campagne de vaccination, notamment dans les maisons de retraite médicalisées.