La La communauté de Madrid présente une nouvelle campagne touristique en format en ligne sous la devise Ensemble, nous formons un Grand Madrid, destiné au marché nord-américain et doté d’un million d’euros. L’objectif principal est de retrouver la compétitivité de la région en destination touristique attractive et sûre après l’arrêt généré par la crise du COVID-19.

Il s’agit d’une promotion segmentée, basée sur les intérêts des touristes potentiels, dans laquelle les différentes destinations et ressources touristiques de la Communauté sont révélées. La campagne, à caractère programmatique, vise à attirer plus de neuf millions de futurs visiteurs potentiels du segment achats moyen-supérieur du marché nord-américain, intéressés par les différents produits touristiques (culture et patrimoine, shopping, tourisme d’affaires, oenotourisme, loisirs, gastronomie ou flamenco).

Cette campagne s’ajoute à celle développée l’été dernier par le gouvernement régional sous le nom Ensemble, nous sommes un meilleur Madrid, afin de réactiver le tourisme local; et Memories of Madrid, destiné au tourisme national et aux principaux marchés émetteurs de touristes européens (Italie, France et Allemagne) lancé le 11 novembre en collaboration avec la Mairie de la capitale.

La Communauté de Madrid a accueilli 864720 touristes nord-américains en 2019, pour une dépense totale de 1561 millions d’euros, qui a placé le marché américain comme la principale source de touristes de la région. Au cours des neuf premiers mois de 2020 et en raison des restrictions de mobilité dues au COVID-19, il y a eu une baisse de 82,3% du nombre de touristes en provenance des États-Unis par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, les Américains sont restés ceux qui ont effectué les dépenses quotidiennes moyennes les plus élevées (267 euros) et par séjour (1 857 euros).

Outre la baisse du nombre de voyageurs, il y a eu une diminution substantielle de la recherche en ligne de l’intention de se rendre à Madrid depuis le début de la crise engendrée par la pandémie. Par conséquent, avec cette action dans les médias numériques et les réseaux sociaux, il est prévu de corriger cette situation et de retrouver la position de destination touristique préférée des visiteurs potentiels de villes comme Chicago, Miami et New York, en les invitant à planifier leur visite pour voyager une fois les circonstances le permettent. Il est important de maintenir le contact et la visibilité à la source sur les marchés qui ont traditionnellement contribué à des taux élevés de tourisme dans la région.