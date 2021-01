Vue de la Plaza de Oriente à Madrid. . / David Fernández / Archives

Madrid, 10 janvier . .- Après les chutes de neige historiques de ce samedi, la région de Madrid se réveille ce dimanche encore recouverte d’une épaisse couverture blanche qui commence à geler, ce qui empêche la circulation des voitures et des bus et des trains en surface il n’autorise pas non plus les vols à l’aéroport de Barajas.

La tempête Filomena a entraîné la mort de deux personnes dont le véhicule a été emporté par une inondation à Malaga (sud de l’Espagne) et la cause du décès d’un autre homme retrouvé dans la neige à Zarzalejo (Madrid) est en cours d’enquête.

Les aéroports espagnols et la navigation aérienne (AENA) ont rapporté ce samedi que l’aéroport Adolfo Suárez Madrid Barajas maintiendrait ses opérations suspendues au moins jusqu’à cet après-midi “où elles pourraient reprendre progressivement” au fur et à mesure de l’évolution de la situation météorologique.

Le métro de Madrid fonctionne normalement sauf un sur la ligne, Cercanías a signalé tôt que le service restera interrompu jusqu’à midi et pour le moment, les bus urbains et interurbains ne fonctionnent pas non plus.

Les chauffeurs ne sont plus pris au piège de la tempête sur les autoroutes de la région, mais un demi-millier de personnes ont dû passer la nuit dans différents bureaux municipaux, fréquentés par les services d’urgence régionaux car ils n’avaient aucune possibilité de rentrer chez eux après avoir été secourus. de leurs véhicules.

Les autorités ont demandé aux Madrilènes d’éviter tous les déplacements qui ne sont pas absolument indispensables alors que les membres de la Communauté, les Mairies et l’Unité militaire d’urgence (UME) s’efforcent de nettoyer la neige tombée pour éviter qu’elle ne gèle et ne gèle. être en mesure de reprendre l’activité quotidienne le plus tôt possible.

La priorité est de garantir l’accès aux hôpitaux et d’ouvrir des voies pour circuler sur les axes routiers de la région ou dans les rues des communes.

Précisément pour aider les citoyens à atteindre les centres de santé, l’armée participe avec ses ambulances au transfert des patients vers divers hôpitaux de la Communauté de Madrid avec huit transports médicaux de base et de survie avancée, qui collaborent avec le services d’urgence et de santé de la Communauté de Madrid.

Au cours de ces deux derniers jours, 30% du sel et de la saumure répandus “dans une année normale” dans tout le pays ont été dispersés dans la région pour faire face à la tempête Filomena.