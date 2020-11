Dans l’image, le président vénézuélien, Nicol s Maduro. . / Cristian Hernndez / Archives

Caracas, 19 novembre . .- Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé jeudi le président colombien Iván Duque d’avoir “volé” les ressources que différentes organisations et gouvernements ont fourni des fonds pour la prise en charge des migrants vénézuéliens en Colombie et d’autres pays de la région d’Amérique latine.

“Ils ont approuvé des ressources au sein de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à Acnur, et ils ont été volés en Colombie, ils ont été volés par Iván Duque, ils ont été volés par les opposants (vénézuéliens)”, a déclaré Maduro lors d’un acte de travail diffusé sur la télévision publique VTV.

“Tout l’argent a été volé pour soutenir les migrants vénézuéliens en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Chili et au-delà”, a-t-il ajouté, sans toutefois montrer la preuve des graves accusations.

Maduro a fait ces remarques, notant que le soi-disant Plan Vuelta a la Patria, qui organise le retour de milliers de migrants au Venezuela, n’a pas eu le soutien de l’OIM et du HCR, malgré leurs demandes directes.

«Nous avons dû obtenir de l’argent du Venezuela pour payer l’attention, le passage, le retour et le soutien à des milliers de Vénézuéliens que nous avons amenés (la compagnie aérienne nationale) Conviasa, sur un vol gratuit. Seul le Venezuela le fait, nous avons dépensé des millions d’euros, vous le perdez de vue », a-t-il déclaré à propos de ce plan.

Le président a également ordonné à son ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, de demander directement au secrétaire général des Nations Unies (ONU), António Guterres, “où est l’argent qu’ils ont approuvé pour aider les migrants vénézuéliens, qui est volé (et) dans quels comptes bancaires se trouvent-ils. ”

Selon les données des Nations Unies, quelque 5,1 millions de Vénézuéliens ont fui ces dernières années la grave crise politique et économique qui affecte le pays sud-américain, principalement des pays de la région.

David Smolansky, commissaire aux migrants du leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó, a déclaré en septembre dernier que la Colombie est le pays qui a accueilli le plus de Vénézuéliens et qu’elle en compte environ 1 750 000.

Selon les données de Smolansky, la Colombie est suivie par le Pérou (900 000), le Chili (445 000), l’Équateur (417 000), le Brésil (260 000) et l’Argentine (150 000) comme les pays accueillant le plus de migrants vénézuéliens.