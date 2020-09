MADRID, 14 sept. (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé ce dimanche qu’il n’y aurait pas de cours en présentiel pour le reste de l’année en raison de la nouvelle crise du coronavirus, donc l’apprentissage à distance se poursuivra au moins jusqu’en janvier 2021, lorsque le gouvernement, a expliqué, évaluera s’il faut ou non retourner en classe.

« Sans aucun doute, le retour en tête-à-tête des cours n’est pas favorable au contrôle de la pandémie », a expliqué Maduro lors de son discours télévisé hebdomadaire pour évaluer la situation de la crise sanitaire du COVID-19.

En ce sens, Maduro a insisté sur le fait que reprendre les cours en personne à la hâte pourrait entraîner une augmentation des cas de coronavirus et a expliqué que la nouvelle normalité ne sera possible que lorsqu’un vaccin est atteint, ce qui, a-t-il souligné, sera administré gratuitement à l’ensemble de la population vénézuélienne.

En revanche, le président du Venezuela a également communiqué qu’à partir de ce lundi, le pays sera à nouveau soumis à une semaine de quarantaine radicale et a défendu l’efficacité du régime 7 + 7, sept jours d’enfermement suivis d’une semaine d’activité. économique, en comparant la situation du pays à celle des autres pays voisins.

« Je regarde beaucoup la télévision et sans aucun doute, les Vénézuéliens ont réussi à frapper dans le mille. Dans certains pays, par exemple au Chili hier, ils ont prolongé l’état d’urgence et d’urgence de 90 jours supplémentaires et ils ont enduré des gens chez eux et bien sûr non. tenez bon », dit-il.

« Nous avons frappé dans le mille », a-t-il insisté, car le Venezuela, a-t-il dit, a réalisé « la combinaison parfaite des quarante radicaux conscients avec la flexibilité nécessaire et là, nous devons gérer jusqu’à ce que nous ayons le vaccin confirmé », a-t-il défendu.

Maduro a également annoncé que du 15 septembre au 30 novembre, les autorités du pays lanceront un plan de vaccination gratuite pour immuniser la population contre d’autres maladies possibles, afin de renforcer la santé des Vénézuéliens contre la pandémie. .

Dans le dernier bilan des autorités vénézuéliennes, 59630 cas cumulés du nouveau coronavirus et 477 décès ont été confirmés.

Bien qu’il existe encore 11 424 cas actifs, 80% des infections, 47 729, correspondent à des patients qui ont déjà réussi à vaincre la maladie.