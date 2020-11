Dans l’image, le président du Venezuela, Nicolás Maduro. . / Rayner Pena / Archives

Caracas, 8 novembre . .- Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré ce dimanche qu’il récupérerait “aujourd’hui” l’ambassade du pays des Caraïbes occupée par l’envoyé du chef de l’opposition Juan Guaidó en Bolivie, José Cumare Hernández, qu’il accusait de usurper le quartier général diplomatique.

“L’ambassade du Venezuela à La Paz va être récupérée, ils vont la récupérer aujourd’hui, les clés, ils vont la récupérer auprès des putschistes qui l’ont agressée et usurpée”, a déclaré Maduro lors d’un acte de travail diffusé à la télévision publique VTV .

“Aujourd’hui, nous récupérons l’ambassade de La Paz et la résidence officielle du nouvel ambassadeur”, a-t-il ensuite insisté.

Cumare Hernández occupe l’ambassade du Venezuela à La Paz depuis fin octobre dernier, après avoir présenté des lettres de créance à l’ancienne présidente bolivienne, Jeanine Áñez, dont l’administration n’a pas reconnu la légitimité de Maduro en tant que président.

Le diplomate avait été nommé à la tête de cette mission par l’Assemblée nationale (AN, Parlement) lors d’une session virtuelle le 22 septembre, et après la nomination de Juan Guaidó, chef de l’Assemblée législative et à qui cinquante gouvernements – parmi eux la présidé par Áñez- reconnu comme président du Venezuela.

Maduro a également déclaré qu’il avait demandé au nouveau gouvernement du président bolivien Luis Arce d’approuver son candidat à l’ambassadeur, le diplomate Alexander Yánez, qui est déjà à La Paz.

Yánez a même accompagné le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, à l’inauguration d’Arce ce dimanche, selon les informations fournies par Maduro.

“J’ai envoyé le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza à la tête de la délégation présidentielle du Venezuela (lors de l’inauguration), je lui ai envoyé une lettre demandant l’approbation du nouvel ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en Bolivie”, a-t-il dit.

Guaidó n’a pas immédiatement réagi aux déclarations de Maduro, mais sur Twitter, il a déclaré que le président, qu’il considère comme un “dictateur”, est “désespéré”, tout en assurant que les opposants continueront “leur combat pour la liberté et le rétablissement démocratie »au Venezuela.