CARACAS (AP) – Le président Nicolás Maduro a déclaré mardi que le gouvernement sortant de Donald Trump – fervent critique des autorités vénézuéliennes – pourrait tenter d’attaquer le pays sud-américain avant de quitter la Maison Blanche, bien qu’il espère que cela ne se produira pas.

“Une administration moribonde comme celle de Trump pourrait tout tenter contre le Venezuela”, a déclaré Maduro lors d’une conférence de presse après avoir déclaré que son gouvernement avait déjoué un complot orchestré par Washington pour saboter les élections de dimanche au cours desquelles il reprenait le contrôle de l’Assemblée nationale. qu’il avait perdu face à l’opposition en 2015.

Maduro a souligné, sans présenter de preuves, qu’il avait des informations d’amis de son gouvernement aux États-Unis, en Colombie et en Europe selon lesquelles Washington faisait pression et avait lancé un plan pour remplir le Venezuela de «violence et de sang».

“Nous n’avons pas baissé la garde une seconde”, a déclaré le président à un moment où l’incertitude règne face au changement d’administration aux Etats-Unis.

Le président vénézuélien, qui a répété à plusieurs reprises qu’il ne voyait pas de différences dans la politique étrangère des républicains et des démocrates, a rappelé que c’était Barack Obama qui «avait laissé la porte ouverte à l’agression contre le Venezuela, qui a été cruellement utilisée par Donald Trump. ».

En mars 2015, Obama a ordonné à sept responsables vénézuéliens de geler leurs avoirs sur le sol américain après avoir déclaré que le Venezuela était une menace «inhabituelle et extraordinaire» pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Le président élu Joe Biden était désormais le vice-président d’Obama.

Biden a également qualifié Maduro de “dictateur”, même si on ne sait pas quelle approche il adoptera face à la crise au Venezuela.

De son côté, l’administration Trump a imposé une série de sanctions au gouvernement Maduro pour forcer sa sortie du pouvoir.

Après les élections législatives de dimanche, Maduro a repris le contrôle de la dernière institution indépendante du Venezuela après qu’une alliance de partis progouvernementaux a remporté 67,6% des voix. Les élections ont été boycottées par les principaux partis d’opposition, dirigés par Juan Guiadó, qui a fait valoir qu’il n’y avait pas de conditions pour des élections libres et démocratiques.

Guaidó, actuel chef de l’Assemblée législative et qui en 2019 s’est déclaré président par intérim au mépris de Maduro, soutient que l’élection était essentiellement l’aboutissement d’un processus frauduleux visant à anéantir l’opposition.

Guaidó, qui a été reconnu comme président par intérim du Venezuela par près de 60 pays, a lancé une consultation populaire en réponse aux élections pour demander aux Vénézuéliens s’ils sont favorables à la «cessation de l’usurpation» de la présidence de Maduro, la rejet des résultats et s’ils acceptent de prendre des mesures devant la communauté internationale pour sauver la démocratie et faire face à la crise humanitaire.

La requête se fait via l’application Voatz, un portail Internet, le système de messagerie Telegram, bien que le 12 décembre, ce soit en personne.

Les États-Unis, l’Union européenne et le Groupe de Lima, qui comprend le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le Guyana, Haïti, le Honduras, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine et Sainte-Lucie, ont annoncé lundi, ils n’ont pas reconnu les élections.

Mardi après-midi, El Salvador a rejoint. Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères, il a été rapporté que le pays d’Amérique centrale, “attaché au rétablissement de l’état de droit et des institutions démocratiques au Venezuela, ne reconnaît pas les élections à l’Assemblée nationale, organisées par le régime illégitime de Nicolás Maduro”.

Le gouvernement du président Nayib Bukele a réaffirmé que ce n’est que par la tenue d’élections libres, équitables et transparentes, dans lesquelles les libertés des citoyens sont garanties et conformément à la Constitution vénézuélienne «que la grave crise politique et économique prendra fin. et humanitaire »dans ce pays.