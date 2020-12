Le président du Venezuela, Nicolás Maduro. . / Miguel Gutiérrez / Archives

Caracas, 18 décembre . .- Le président vénézuélien Nicolás Maduro a qualifié ce vendredi de “stupides” les sanctions adoptées par le gouvernement des États-Unis contre la société Ex-Cle Soluciones Biométricas CA (dite Ex-Cle CA), en charge du système automatisé lors des dernières élections législatives.

“J’ai découvert que l’ineffable, l’ineprésentable (le secrétaire d’État américain) Mike Pompeo a pris aujourd’hui des sanctions stupides”, a déclaré Maduro lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale constituante (ANC), un organe composé uniquement de Chavistas et a rejeté par la communauté internationale.

SANCTIONS POUR SOUTENIR MADURO

Le département américain du Trésor a expliqué dans un communiqué publié quelques heures auparavant qu’il avait sanctionné l’Ex-Cle CA pour «avoir soutenu matériellement le président illégitime du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, qui comprend la fourniture de biens et de services utilisés par le régime de Maduro. de procéder aux élections parlementaires frauduleuses du 6 décembre 2020. “

Avec cette société, les États-Unis ont sanctionné Guillermo Carlos San Agustín et Marcos Javier Machado Requena pour avoir agi “pour ou au nom de” Ex-Cle CA

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a souligné dans la note que «les efforts du régime illégitime de Maduro pour voler les élections au Venezuela montrent son mépris pour les aspirations démocratiques du peuple du Venezuela».

Face à ces sanctions, le dirigeant vénézuélien a montré tout son soutien et sa solidarité «aux hommes d’affaires qui ont fabriqué ces machines», grâce auxquelles «le Venezuela a voté» aux élections législatives du 6 décembre, auxquelles le secteur de l’opposition n’a pas assisté. Juan Guaidó mène pour les considérer comme une fraude.

«Ils croyaient qu’il n’y aurait pas de système électoral, il y avait des machines, il y avait un système électoral, Mike Pompeo, et il y a une nouvelle Assemblée nationale (AN, Parlement). C’est notre plus grande revanche sur les suprémacistes des États-Unis.

Pompeo a souligné dans un autre communiqué ce vendredi que l’Ex-Cle CA “a des contrats de plusieurs millions de dollars” avec le gouvernement Maduro, qui a fourni du matériel et des logiciels électoraux.

La société “était au courant et était impliquée dans les efforts du régime pour truquer les élections frauduleuses du 6 décembre, sapant ainsi la démocratie et réprimant les voix du peuple vénézuélien”, a déclaré Pompeo.