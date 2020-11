María Jimena Duzán. Courtoisie: @mjduzan

María Jimena Duzán, journaliste et politologue, expliquera dans sa série Mafail et comment la nouvelle génération de gangsters, moins ostentatoire et plus impliquée dans le pouvoir, évolue sous des profils discrets, très contraire à l’élite criminelle des années 80 dirigée par Pablo Escobar ou Gilberto Rodríguez Orejuela.

Ce premier épisode est une collation sur qui sont ces gangsters que personne ne considère comme tels, car ils font partie de l’élite. Ces trafiquants de drogue sont maintenant de grands entrepreneurs qui ont un accès infini au pouvoir. Beaucoup d’entre eux ont été invités à des réunions sociales avec des candidats qui ont accédé à la présidence, dit Duzán. Même, assisté aux cérémonies de possession.

Juan Carlos Buitrago, général (r) de la police, s’est entretenu avec le journaliste des enquêtes qui l’ont conduit à être persécuté par cette nouvelle génération d’indésirables, selon les mots de Duzán. Selon le général (r) Buitrago, depuis l’ère de la marimbera, période au cours de laquelle d’importantes sommes de dollars sont entrées dans le pays en raison des activités illégales des gangs de drogue, il existe des liens étroits entre les dirigeants politiques régionaux et les grands hommes d’affaires qui ont réussi à construire un empire criminel. Aujourd’hui, leurs enfants, la deuxième et la troisième génération, dominent différentes activités illicites telles que la contrebande.

Cette nouvelle génération est issue de familles situées sur la côte atlantique. Ils sont propriétaires de grandes chaînes de supermarchés, hommes d’affaires appartenant à l’industrie du football et entités financières. Ils sont héritiers, depuis les années 80 et 90, de ces cartels de la drogue qui fonctionnent comme des marchés illicites. Son objectif est de faciliter les transactions du monde illégal. Ainsi, ils sont devenus un vaste réseau bancaire qui transporte les produits monétaires du trafic de drogue, de la contrebande et de l’évasion fiscale. Ils sont connus comme le banquiers du crime organisé.

La fortune de cette nouvelle élite mafieuse est encore plus élevée que celle de Pablo Escobar, qui a été catalogué Parmi les 100 milliardaires internationaux en 1987 par Forbes Magazine. La somme entre 1981 et 1986 s’élevait à 7 milliards de dollars. Son patrimoine était estimé à plus de 2 milliards de dollars.

(Photo: spécial)

Ces affiches, à travers le terrorisme, ont engendré le rejet de la société. Pour cette raison, les nouvelles structures ont changé de profil. “Ils deviennent invisibles, imperceptibles pour les autorités et pour la société elle-même, cesser d’utiliser des véhicules de luxe, pour être si ostentatoire », déclare le général (r) Buitrago. Low profile est la nouvelle stratégie qui leur a permis de créer un emporium silencieux à l’échelle nationale et internationale.

Par ‘la note ‘, une invitation aux hommes d’affaires et aux politiciens à faire partie des investissements dans le trafic de drogue, le cartel de Medellín et le cartel de Cali ont permis à ces «grands investisseurs» du crime de passer inaperçus.

«Ils ont découvert que ce qui importe dans le trafic de drogue, ce n’est pas la drogue, mais l’argent qu’elle déplace», déclare Duzán. Ils déplacent l’argent des groupes de guérilleros, des criminels et des trafiquants de drogue et sont respectés par ces secteurs de l’illégalité et les élites de l’évasion fiscale. En outre, sont protégés par les violents, sans avoir recours à la violence.

Duzán souligne également qu’ils sont acceptés dans la société malgré leur déménagement parmi les fils de trafic de drogue et illégalité, car au vu de tous, ils sont inconscients de ces problèmes.

“Il est plus important d’attaquer l’argent que les trafiquants de drogue”, a déclaré Bonnie Kapler, connue sous le nom de “procureur de fer” pour avoir attaqué le cartel de Norte del Valle, dans une interview accordée à Moises Naim en 2016. En outre, Kapler a déclaré à l’époque. , qui a demandé à un trafiquant de drogue colombien comment il transportait de la drogue du port à Caracas ou de Caracas à destination, s’il devait payer quelqu’un. Il a assuré que ils ont payé la police pour transporter la drogue. Lorsqu’ils étaient en grande quantité, ils ont notifié la police anti-narcotiques du port de procéder à cette opération.

Cette «génération fantôme», bien que moins violente, a plus de pouvoir car elle se déplace entre l’illégalité et la légalité.

Cela peut vous intéresser:

Une nouvelle réserve forestière protégera les espèces endémiques et les communautés autochtones

Álvaro Gómez Hurtado: 25 ans d’un assassinat attribué aujourd’hui aux FARC