Magda Rodríguez (à gauche) avec Galilea Montijo (IG: galileamontijo)

Magda Rodriguez, Célèbre producteur de télévision mexicain, est décédé à l’aube le dimanche 1er novembre à l’âge de 57 ans, comme le confirme un communiqué de la chaîne Televisa.

«Televisa regrette la mort sensible de sa chère amie et collaboratrice Magda Rodríguez, et présente ses condoléances à sa famille. Repose en paix », a rapporté la chaîne de télévision.

Pour le moment, les causes de la mort sont inconnues et sa fille unique, l’animatrice et chanteuse Andrea Escalona, ​​n’en a pas parlé. La nouvelle a choqué le monde du divertissement et de nombreuses célébrités ont écrit des messages sur les réseaux sociaux pour se souvenir du producteur et envoyer ses condoléances à sa famille.

«Quelle tristesse de rapporter la mort de Magda Rodríguez, une énorme perte pour la télévision. Repose en paix! », A exprimé Paty Chapoy sur Twitter.

«Alors je me souviendrai toujours de vous! Sourire à la vie … Bon et pas si bon! MERCI pour tout ce que vous avez appris! Merci d’être un exemple de lutte et que les rêves deviennent réalité … TRAVAILLEUR SANS FEU !! Merci car malgré les difficultés tu as fait un groupe de personnes qui travaillent dans un programme ONE FAMILY! Je célèbre ta vie Magda chère … Ce forum et ce jour-là se sentiront vides en votre absence, mais nous continuerons à TOUT livrer! Nous vous aimons @magdaproducer Dieu avec vous et votre famille! Force et lumière mon @andy_escalona. Et comme vous l’auriez sûrement voulu “Le spectacle doit continuer” VA POR TI JEFA “, a écrit Andrea Legarreta sur son profil Instagram.

«Magda Rodríguez est décédée. Mon cœur est brisé. Je ne peux pas le croire. Mon cher ami repose dans les bras de Dieu notre Seigneur. Mes condoléances à @andyescalona et sa sœur Andrea. Je les adore », a déclaré l’animatrice de radio Maxine Woodside sur Twitter.

Information en développement