Mainca Manzanero était très émue après la mort de son père (Twitter @@ FUCAMM)

Après la malheureuse nouvelle de la mort d’Armando Manzanero qui a choqué le public dès les premières heures de ce lundi 28 décembre Des aspects de sa mort ont été révélés, tels que les complications qu’il a subies dans sa santé en raison de son infection au COVID-19 qui a fini par le priver de la vie.

Maintenant, il est révélé que sa fille Mainca Manzanero mène son propre combat contre le virus qui maintient la population mexicaine en alerte et une grande partie du monde. La plus jeune fille du compositeur emblématique du Yucatan a été testée positive pour le coronavirus après avoir visité Oaxaca le 7 pour célébrer ce qui s’est avéré être le dernier anniversaire du musicien.

Cela a été annoncé par son frère Juan Pablo Manzanero, qui a confirmé que certains de ses frères avaient été testés positifs pour le virus après la célébration. Mais c’est l’après-midi de ce lundi où par un coup de fil, la fille de l’artiste a confirmé son état de santé dans le cadre du programme Ventaneando.

Mainca se souvenait de son père comme d’un être aimant et talentueux, toujours attentif à ses besoins (Photo: File)

“La vérité est que les symptômes m’ont donné des symptômes très légers, j’ai évidemment été enfermé par sécurité et par précaution, mais en effet dès que mon père a été testé positif …Nous venions d’un voyage en famille où nous étions allés fêter son anniversaire à Oaxaca, quand il a été testé positif, nous avons tous dû passer le test, il n’a pas apporté beaucoup de symptômes, il a eu la grippe. On ne pensait pas vraiment que c’était le coronavirus, le corps coupé, le malaise, mais rien de plus », a-t-il révélé.

«Quand je sors positif, je suis enfermé chez moi, en contact téléphonique avec la femme de mon père, avec María Elena ma sœur qui était avec mon père», a-t-il ajouté et assuré que la veuve du compositeur n’était pas infectée après le voyage en famille: ” Béni soit Dieu, elle n’a pas été infectée, ni ses enfants d’elle.

Et c’est que Mainca a des antécédents médicaux connus du public, car en 2013, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein après avoir subi un vérification pour sa maternité récente. Et c’est en 2017 que le regretté musicien a offert trois concerts pour récolter des fonds en faveur de la Fondation du cancer du sein (FUCAM) en remerciement à l’institution d’avoir sauvé la vie de sa fille.

Mainca a raconté qu’il pensait que ses symptômes auraient été ceux d’une grippe commune (Photo: fichier)

Mainca Manzanero est la sœur jumelle de Rodrigo Manzanero. Nés au Pérou, ils sont les plus jeunes enfants du compositeur d’Adoro et d’Esta noche vi llover, qui ont reçu l’autorité parentale sur eux deux alors qu’ils n’avaient que 4 ans. Mainca entretient une relation étroite et cordiale avec ses sœurs María Elena et Martha et elles se font même appeler “Les Trois Mousquetaires”.

Ce matin, il a raconté au programme Come joy comment étaient les complications que son père a connues au cours de ses derniers jours à l’hôpital.

«Du côté du COVID, les poumons s’étaient améliorés de manière satisfaisante. Malheureusement, le rein a commencé à battre, il avait été dialysé auparavant, il y a deux jours, et le matin, avec un problème de pression et quand il l’a réalisé, l’a connecté à un ordinateur pour qu’il puisse fonctionner, il a fait un arrêt cardiaque », explique-t-il.

Mainca Manzanero s’est battue contre le cancer du sein en 2012 (Photo: Archive)

“Je suis enfermé dans ma maison, ceux qui sont au courant en ce moment sont mes frères aînés et je ne sais pas vraiment ce qu’ils vont faire encore”, a-t-il déclaré à propos du sort de la dépouille de son père, mais pendant la journée il a révélé que ses cendres seront transférées à Mérida, Yucatán.

Mainca se souvint de son père comme suit: “Un être merveilleux, dévoué, aimant, je n’ai rien à redire, il a toujours aimé la vieIl était conscient de nous tous, je ne peux que le remercier pour ce qu’il était, ce qu’il est, ce qu’il a laissé comme enseignement, ce grand remède à sa musique et à son amour », a-t-il conclu.

