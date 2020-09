Horacio Rodríguez Larreta et Alberto Fernández (Photo: Franco Fafasuli)

L’établissement d’un consensus dans une société démocratique est souvent un processus très douloureux. Dans les années de la transition espagnole vers la démocratie, le leader communiste Santiago Carrillo s’est assis à une table où il y avait des complices dans le meurtre de centaines de milliers de républicains. Dans l’ère post-apartheid, Nelson Mandela a dû pardonner les terribles violations des droits de l’homme de la riche minorité blanche, y compris les 27 années de prison qu’il avait lui-même subies. Contrairement à ces expériences réussies conditionnées par des tragédies inimaginables, Cette semaine, le gouvernement national a décidé de rompre l’intéressant processus de rapprochement avec des secteurs modérés de l’opposition, simplement en raison de la nécessité de disposer d’une ligne budgétaire.

Les faits sont bien connus, mais la série mérite d’être rappelée. Mercredi après-midi, la société argentine a été choquée par la rébellion de la police de Buenos Aires et, surtout, parce qu’un secteur des rebelles avait assiégé la résidence Olivos. Cette agitation transcendait presque toutes les frontières politiques, au point que l’attitude policière avait été rejetée par des opposants acharnés tels que Fernando Iglesias ou Eduardo Feinmann, pour ne citer que deux exemples. Lorsque Fernández a commencé à parler, il avait déjà reçu la solidarité publique de Rodríguez Larreta et les principaux dirigeants de l’opposition de la province de Buenos Aires étaient assis à côté de lui.

Dans ce contexte, Fernández a commencé son discours avec le ton d’un leader de la démocratie. Il a exprimé sa perplexité face à la mutinerie, n’a pas aggravé le conflit, a promis une solution et a exigé que la police ne laisse pas la population sans protection. Parfois, il semblait que tout finirait comme aux débuts du coronavirus: le chef de tous parlait à son peuple. Face à une menace extérieure – le coronavirus alors, le soulèvement de la police maintenant – presque tous les dirigeants démocratiques ont réagi ensemble et ont reconnu l’investiture présidentielle comme appropriée.

Mais tout s’est terminé à l’envers. Dans une seconde, Fernández s’est retourné violemment et a annoncé qu’il cesserait d’envoyer à la ville de Buenos Aires une somme d’argent équivalente à deux mois et demi de salaire de l’administration de Buenos Aires., qui a déjà un déficit de dix pour cent de son budget, en raison des ravages causés par la pandémie. Ainsi, ce qui aurait été un grand moment de construction démocratique s’est terminé en sens inverse: avec la rupture des relations entre les dirigeants modérés d’Argentine.

Depuis lors, le gouvernement soutient que c’était une décision juste. Son argumentation pourrait être résumée en une phrase simple: comme les gens vivent mieux à Villa Crespo qu’à Quilmes, c’est à eux de retirer de l’argent de certains pour le donner à d’autres. «Il y a des endroits où il y a beaucoup d’argent et d’autres où il y en a très peu. Il est temps de réparer cela », a déclaré le président. Cependant, la justice, bien souvent, n’est pas un fait qui peut être défini avec une telle précision.

En Argentine, il y a une demi-douzaine de provinces qui sont privilégiées car leurs États ont un budget par habitant élevé par rapport aux autres. Tous ne vivent pas bien, mais cela devrait faire l’objet d’une autre discussion. Un seul d’entre eux est gouverné par l’opposition: la ville de Buenos Aires. C’est le seul blessé. Parmi les autres provinces privilégiées se distingue un nom propre: Santa Cruz. Avec un budget par habitant encore plus élevé que celui de Buenos Aires, Santa Cruz ne contribue pas un sou pour calmer la police de Buenos Aires. N’est-il pas tout à fait évident pourquoi, dans un cas, le Président applique les critères de justice et dans l’autre non, cela lui est-il même venu à l’esprit ou dans certains cercles, est-ce un sujet complètement tabou?

La ville de Buenos Aires a le budget de sécurité par habitant le plus élevé du pays, à condition qu’elle soit divisée par ses trois millions d’habitants et non par les sept qui y vivent pendant les heures de travail. Cela peut être dû à leur «opulence» ou à leur ordre de priorité. Mais, de toute façon, la province n’a pas le plus bas. Córdoba, par exemple, a un budget de sécurité par habitant juste au-dessus de celui de la province co-gouvernée, dans cette zone, par Axel Kicillof et Sergio Berni. Pourquoi les principes de justice et d’équité profitent-ils à certains retardataires et pas à d’autres? En d’autres termes, que vous regardiez le district lésé ou le bénéficiaire, vous ne voyez plus une motivation morale aussi claire. Au contraire, il existe un parti pris politique difficile à réfuter. .

À tout cela, il faut ajouter les discussions extrêmement complexes sur le partenariat. La ville de Buenos Aires a été lésée dans cette distribution. Il ne reçoit que 3% des fonds de coparticipation lorsqu’il représente 9% de la population nationale et contribue à 22% du total des fonds. Est-il juste qu’il soit si blessé parce qu’il possède la plus grande collection personnelle du pays? Serait-il juste que les dégâts soient encore plus importants? Moins? Tout est discutable. Ce qui est clair, c’est que d’autres provinces aussi riches, en revanche, ne sont pas lésées par la distribution: Santa Cruz, encore une fois, reçoit un montant énorme en redevances puis un pourcentage de co-participation qui élève son budget au-dessus de 22 des autres. 23 provinces.

Buenos Aires, il est vrai, a toujours été puni en termes de co-participation. 38% de la population argentine qui y vit n’a jamais reçu une part correspondante. Mais la punition n’a jamais été aussi forte que pendant le kirchnérisme, et surtout pendant l’administration de Kicillof au ministère de l’Économie. En 2018, la co-participation est tombée à 15% contre 28%, le record qu’elle avait atteint au milieu des années 1990, grâce au Fonds suburbain. A cette époque, le gouverneur s’appelait Daniel Scioli. Ni Kicillof ni Máximo Kirchner n’ont exprimé une plus grande sensibilité aux mauvais traitements subis par la province la plus pauvre du pays. Scioli, comme tout le monde s’en souviendra, était alors un ennemi. Encore une fois, le biais politique, bien qu’appliqué à l’envers. Question évidente: Si María Eugenia Vidal avait remporté les élections, Alberto Fernández aurait-il fait la même chose que maintenant?

Pour compenser les problèmes de Buenos Aires, Alberto Fernández, pendant sa brève période de gouvernement, a détourné le montant gigantesque de 100 milliards de pesos vers cette province, par décret, sans consulter aucun autre gouverneur. Essayez maintenant d’en ajouter 40 milliards de plus. Le gouvernement soutient que ce dernier montant a été transféré à la capitale pour des dépenses de sécurité qui ne sont pas effectuées. Le gouvernement municipal soutient que c’est faux. Il existe des formes pour tous les goûts. Vous devrez les revoir devant la Cour.

Tous ces conflits et discussions sur les budgets et la gestion des fonds peuvent être des raisons de déclencher une guerre civile ou d’articuler des divergences à une table de négociation et de consensus.. Le fait que les choses aient été résolues telles qu’elles ont été vues mercredi témoigne de l’existence d’une décision politique sans équivoque: celle de rompre avec Horacio Rodríguez Larreta.

Dans les semaines qui ont précédé l’annonce, les centrales électriques officielles ont diffusé de manière inélégante des détails invérifiables sur la vie privée du chef du gouvernement, ou ont été mêlées à des tirades contre la propre épouse du chef de Buenos Aires. Puis, pendant plusieurs jours, la cible des attentats était son ministre de la Santé, Fernán Quirós. La vice-présidente Cristina Fernández et le ministre Wado de Pedro ont soudainement activé leur sensibilité aux violations des droits de l’homme lorsque la police municipale a arrêté des participants à une marche pendant quelques heures: cependant, ils n’ont rien dit sur la disparition de Facundo Astudillo en la province de Buenos Aires ou les meurtres de la police de Tucuman. Fernández lui-même ouvrait la voie à la rupture avec des phrases notables telles que « Mauricio Macri a fait plus de dégâts que le coronavirus » ou « il y aura déjà une bannière des Argentins du bien ». C’est un style très reconnaissable, un voyage tellement répété qu’il était facile de prévoir un proche dénouement ou de le projeter dans le futur.

Pendant un moment, en mars, Alberto Fernández a fait allusion à une volonté de changer l’histoire des affrontements irrationnels qui ont fait tant de dégâts au pays. Cette décision a fait de lui le président le plus populaire depuis des décennies. Un secteur de l’opposition s’est joint à lui.

Mais c’était fini. Le président ne sait pas, ne veut pas ou ne peut pas l’être.

Ce qui s’en vient sera un spectacle cruel, nuisible et inutile.

Pendant ce temps, au cours du dernier mois, l’Argentine figurait parmi les cinq pays au monde ayant le plus de décès dus au coronavirus par rapport à la taille de sa population: une catastrophe qui occupe de moins en moins de place dans le discours présidentiel. Dans quel esprit Fernández et Rodríguez Larreta vont-ils s’asseoir cette semaine pour s’entendre sur la prochaine section de la quarantaine?