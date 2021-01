Le président américain Donald Trump quitte la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le mardi 12 janvier 2021. Trump prévoit de vanter des sections achevées de son mur frontalier au Texas mardi, son premier événement public depuis qu’il a encouragé les partisans qui ont continué à attaquer le Capitole américain la semaine dernière.

(Bloomberg) – La Chambre des États-Unis s’est préparée à voter sur une deuxième destitution historique de Donald Trump alors que les législateurs bouillonnaient sur son rôle incitant à l’attaque populaire de la semaine dernière contre le Capitole et que le contrôle autrefois ferme du président sur le parti républicain commençait à s’effondrer .

La destitution de Trump est apparue inévitable lors d’un vote que les démocrates prévoyaient mercredi, les sponsors de la résolution réclamant le large soutien des démocrates et le soutien public de plusieurs républicains, dont Liz Cheney, leader du GOP n ° 3 à la Chambre et fille de l’ancien vice-président Dick Cheney.

La Chambre devrait commencer le débat peu après 9 heures du matin avec le vote sur la résolution de destitution prévue d’ici le milieu à la fin de l’après-midi, selon le président du Règlement de la Chambre, Jim McGovern. Selon les règles en place en raison de la pandémie de coronavirus, les membres voteront par groupes échelonnés sur le sol de la Chambre, et certains par procuration, se terminant avant 17 heures.

Bien qu’il soit peu probable que Trump soit condamné au Sénat ou forcé de démissionner avant l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier, une deuxième destitution tacherait davantage une présidence qui a abouti à un assaut effrayant contre le centre historique de l’Américain. la démocratie. Il a également ouvert des fissures au sein du Parti républicain qui laisse présager une lutte pour le pouvoir sur son avenir.

‘Jamais été une plus grande trahison’

“Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de son bureau et de son serment à la Constitution”, a déclaré Cheney dans un communiqué. Cela a suscité une réprimande de la part du représentant de l’Arizona, allié de Trump, Andy Biggs, qui l’a appelée à démissionner de son poste de direction.

Par ailleurs, le New York Times a rapporté que Mitch McConnell, le chef républicain du Sénat, a déclaré à ses associés qu’il était en privé satisfait de la destitution, estimant que cela faciliterait la purge du parti de l’influence de Trump.

De nombreux républicains, cependant, ont fait valoir que la destitution de Trump ne ferait qu’aggraver les divisions dans le pays.

La représentante Nancy Mace de Caroline du Sud, élue en novembre, a déclaré que la destitution “jette de l’essence sur le feu”.

“Les deux parties doivent prendre un peu de temps et respirer profondément”, a déclaré Mace aux journalistes au Capitole. “Nous devons avoir une transition pacifique du pouvoir et recommencer.”

Mace ne faisait pas partie des 138 républicains qui ont voté le 6 janvier pour rejeter la victoire du collège électoral de Biden dans au moins un État, même après que la foule cherchant à renverser les élections ait pris d’assaut le bâtiment. Beaucoup d’entre eux ont également plaidé pour l’unité.

S’éloigner

Une grande partie de l’establishment corporatif qui a longtemps financé le Parti républicain a été repoussée par l’insurrection. Au cours du week-end, les entreprises de premier ordre ont lancé un torrent d’annonces selon lesquelles elles couperaient au moins temporairement les contributions aux législateurs qui se sont joints à Trump dans de fausses allégations de fraude électorale et dans la tentative de bloquer les résultats des élections du 3 novembre.

Dans le même temps, la destitution crée des complications pour les démocrates et Biden alors qu’il tente de faire décoller son administration. À moins que McConnell ne soit d’accord avec le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, pour convoquer une session d’urgence du Sénat, le plus tôt un procès pourrait commencer est le 20 janvier, jour de l’inauguration. Cela risque de retarder la confirmation des nominés au cabinet de Biden et de ses premières initiatives législatives.

Les juristes sont divisés sur la question de savoir si Trump peut être jugé une fois qu’il quitte ses fonctions. Malgré cela, les perspectives de condamnation restent incertaines. Avec un vote des deux tiers requis, au moins 17 républicains devraient rompre avec Trump, qui a toujours de fervents partisans parmi les électeurs du GOP.

Trump pourrait être légalement empêché d’occuper à nouveau une fonction fédérale s’il est reconnu coupable. Il fait également face à des poursuites pénales et civiles potentielles pour avoir encouragé ses partisans avant l’émeute du 6 janvier au cours de laquelle cinq personnes sont mortes et beaucoup ont été blessées.

Anxiété accrue

Les législateurs sont retournés à Washington pour la destitution avec une inquiétude croissante quant à leur sécurité alors que les militants de droite se mobilisaient sur Internet pour de nouvelles attaques potentielles. Les responsables ont envoyé un rappel mardi que les législateurs pourraient être remboursés pour l’achat de gilets pare-balles. Les troupes de la Garde nationale en treillis de combat se tenaient le long d’une clôture métallique non évolutive de 7 pieds nouvellement érigée entourant le Capitole.

Alors que les vitres brisées, les meubles cassés et autres dommages physiques ont pour la plupart été réparés ou enlevés, les blessures psychologiques sont toujours vives parmi les législateurs, leurs personnels et la police du Capitole. Un policier en service pendant l’émeute est décédé par suicide au cours du week-end. Les législateurs ont de nouveaux souvenirs d’abris dans des salles de comité verrouillées et des bunkers au sous-sol pendant des heures en attendant de l’aide.

L’ampleur de la violence s’est accentuée au fur et à mesure que l’enquête criminelle se poursuit, les responsables de l’application des lois lors d’une conférence de presse mardi décrivant des périodes de combat au corps à corps avec la police et des gangs organisés agressant les médias. “Les gens vont être choqués par certains des comportements flagrants qui ont eu lieu dans la capitale”, a déclaré l’avocat américain par intérim du district de Columbia, Michael Sherwin, citant des déclarations vidéo et de témoins non encore rendues publiques.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York a déclaré lors d’un Instagram Live mardi soir qu’elle pensait qu’elle allait mourir alors que la foule parcourait le Capitole. “Je ne savais pas si j’allais me rendre à la fin de cette journée vivante – et pas seulement dans un sens général, mais aussi dans un sens très, très spécifique”, a-t-elle déclaré.

Trump n’a montré aucune contrition à la veille du vote de destitution, disant aux journalistes alors qu’il quittait la Maison Blanche mardi pour un voyage au Texas qu’il n’avait rien fait de mal et sa rhétorique lors d’un rassemblement avant l’émeute dans laquelle il a poussé ses partisans à la Capitol était «tout à fait approprié». Au lieu de cela, il a condamné les démocrates pour des poursuites en destitution qui, selon lui, provoquent “une énorme colère”.

Le vice-président Mike Pence a rejeté mardi soir un ultimatum de la Chambre pour se joindre à une majorité de cabinet pour destituer Trump de ses fonctions en vertu d’une disposition de la Constitution américaine pour renverser un président qui n’était plus capable de servir. Une résolution de la Chambre adoptée mardi soir exigeait cette mesure afin d’éviter la destitution.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a ensuite nommé neuf législateurs démocrates dirigés par le représentant Jamie Raskin du Maryland en tant que gestionnaires de la poursuite en destitution.

Une semaine plus tard, mise en accusation

La décision de punir Trump a été rapide, le vote de destitution ayant lieu juste une semaine après l’émeute et un contraste frappant avec sa dernière destitution, sur les menaces de refuser le soutien américain à l’Ukraine à moins que son gouvernement n’accepte de demander l’ouverture d’une enquête pour ternir Bidenat. Joe Biden.

Aucun républicain de la Chambre n’a voté pour destituer Trump en 2019 et il a été acquitté par le Sénat en 2020. En plus de Cheney, quatre autres membres de la Chambre républicaine – John Katko de New York, Adam Kinzinger de l’Illinois, Fred Upton du Michigan et Jaime Herrera Beutler de Washington, a également déclaré mardi qu’ils soutiendraient la destitution cette fois. D’autres suivront probablement.

Trump deviendrait le seul président destitué deux fois par la Chambre. Seuls deux prédécesseurs, Bill Clinton et Andrew Johnson, ont été mis en accusation et tous deux acquittés. Richard Nixon a démissionné plutôt que de faire face à une certaine mise en accusation et condamnation au Sénat pour le scandale du Watergate.