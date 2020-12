La Banque centrale a déclaré que les chiffres de 2020 se clôtureraient avec une différence minime.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Malgré l’énorme impact de la pandémie du COVID-19 sur l’économie des États-Unis (US) et dans le monde, le flux des envois de fonds familiaux ne souffrira pas d’un plus grand effet à laquelle a été projeté il y a quelques mois.

Malgré l’enfermement décrété au début de l’urgence sanitaire dans les différents États américains, les Honduriens vivant dans ce pays n’ont cessé d’envoyer des dollars à leurs familles.

Selon la Banque centrale du Honduras (BCH), l’économie nationale recevra à la fin de cette 2020 un peu plus de 5,5 millions de dollars; un chiffre assez similaire à celui de 2019.

Jusqu’au 30 novembre de l’année en cours, le BCH a rapporté 5010 millions de dollars, alors qu’à la même date en 2019, il y avait 49143 millions de dollars. Ce qui indique une différence favorable de 96,1 millions de dollars, soit une variation de 2%

Comportement des envois de fonds malgré la pandémie

Selon le BCH, Au cours des deux premiers mois de cette année, les envois de fonds ont fait état d’un revenu plus élevé qu’à la même période de 2019. Depuis, une fin prometteuse de 2020 est assurée; Mais en mars, avec le début de l’alerte sanitaire pour le COVID-19, plusieurs pays ont été fermés, dont les États-Unis.

En raison de la progression de la pandémie entre les mois de mars, avril et mai de cette année, le flux de devises vers le Honduras a considérablement diminué. Dans les mois suivants, déjà une augmentation significative a été notée, encore plus élevé qu’en 2019, et est dû à la relance de l’économie dans le pays du nord.

Président du BCH, Wilfredo Cerrato, a confirmé à un média local qu’au 23 novembre de l’année dernière, il y avait 4914,6 millions de dollars de revenus provenant des envois de fonds, et “c’est une lumière” avec laquelle il est prévu que d’ici la fin de 2020, au moins la valeur totale inscrite en 2019 sera atteinte, soit 5 522,0 millions de dollars.