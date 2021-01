La députée de Nuevo Laredo a organisé une fête au milieu du rebond du COVID-19

Carmen Lilia Canturosas, député de la législature LXIV de Tamaulipas pour le banc de Brunette, a fait l’objet de vives critiques, après ce week-end fait un fête avec environ 100 invités malgré la crise sanitaire à laquelle l’entité est confrontée en raison du COVID-19.

La fête avec plus d’une centaine de jeunes influenceurs et entrepreneurs Elle s’est tenue à Nuevo Laredo, malgré le fait que la ville voisine de Laredo se classe au premier rang des contagions aux États-Unis et de l’augmentation des cas dans la région.

Une telle situation a amené le législateur à recevoir sur les réseaux sociaux critiques et plaintes. Dans les images que Lilia Canturosas a elle-même partagées sur son profil Facebook, on observe que La distance saine n’a pas été respectée et certains ne portaient pas de masque facial.

«Félicitations aux jeunes influenceurs et entrepreneurs qui contribuent beaucoup à notre ville! Je continuerai toujours à les soutenir pour montrer au monde leur talent! #CLCR #TogetherAvanmosBetter [sic]»A déclaré la brune dans son émission en direct.

Carmen Lilia Canturosas a fait une fête avec des influenceurs (Photo: Capture d’écran)

Si certains ont remercié le député d’avoir soutenu les jeunes, beaucoup ont souligné que cette attitude démontrait manque de respect pour le personnel médical et les personnes infectées ou qui ont perdu un membre de leur famille à cause du COVID-19.

“J’ai honte que je considère que c’est mieux ‘célébrer’ les ‘jeunes’ entrepreneurs ‘plutôt que ceux qui donnent vraiment l’exemple et qui continuent de tenir tête au canyon soigner quotidiennement des patients, même sans avoir reçu leurs paiements », a déclaré un internaute.

Parmi les accusations portées contre le législateur local figurait Medico Covitero, une page de fans qui publie quotidiennement des vidéos et des photographies de personnes infectées par le virus SRAS-CoV-2 et conduites à l’hôpital pour sensibiliser les citoyens.

En plus de la rencontre qu’il a eue avec les jeunes, on présume que quelques heures avant de rejoindre un syndicat d’avocats, puisque sur son compte Twitter il a publié un collage de photos où on le voit porter les mêmes vêtements qu’à la fête.

Sur la base des vêtements et de la date de publication, on estime qu’il a eu deux réunions qui dépassent le nombre de participants autorisé par COVID-19 (Photo: Twitter)

“Cherchant à concentrer toutes les voix pour provoquer le changement que nous souhaitons tous dans #NuevoLaredo, J’ai rencontré le syndicat des avocats pour écouter leurs idées et leurs préoccupations et renforcer le programme législatif en faveur de notre ville bien-aimée », a-t-il déclaré.

Cette publication a été réalisée le 24 janvier. D’être comme ça, le législateur aurait participé à deux événements qui dépassent le nombre autorisé de participants.

Un jour plus tard, ignorant leurs réunions, il a souhaité au président Andrés Manuel López Obrador, qui a contracté le COVD-19, un prompt rétablissement. Carmen Lilia Cantaurosas est la candidate virtuelle de Morena à la présidence municipale de Nuevo Laredo.

Il ne faut pas oublier que le ministère de la Santé a déclaré à maintes reprises que les citoyens ne devraient pas quitter leur domicile sauf si nécessaire, dans le sens où le virus SRAS-CoV-2 se transmet de personne à personne avec contact et par le biais de gouttelettes qui sont libérées au moment de parler, de tousser ou d’éternuer.

Il y a déjà plus de 150000 décès dus au COVID-19 au Mexique (Photo: REUTERS / Carlos Jasso / File photo)

Cette information est soutenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui indique qu’une personne peut contracter le COVID-19 par contact avec une autre personne infectée par le virus.

De cette façon, une personne peut contracter le COVID-19 si elle respire des gouttelettes d’une personne infectée par le virus. «C’est pourquoi il est important de rester à au moins un mètre des autres. Ces gouttelettes peuvent tomber sur des objets et des surfaces autour de la personne, comme les tables, les poignées de porte et les balustrades, afin que d’autres personnes puissent être infectées si elles touchent ces objets ou ces surfaces puis touchent leurs yeux, leur nez ou leur bouche. “

PLUS SUR CE SUJET:

Coronavirus au Mexique: 7165 nouveaux cas et 1743 décès au cours des dernières 24 heures

Vaccins, mythes et jusqu’à quand nous utiliserons des masques: Anthony Fauci a répondu aux doutes que nous avons tous

Le CDC conclut que le niveau d’infections au COVID-19 dans les écoles est faible si des précautions sont prises