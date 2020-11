Par Luis Jaime Acosta et Natalia Ortiz Mantilla

BOGOTÁ / BUCARAMANGA, 1er novembre (.) – Fuyant les patrouilles des forces armées, traversant des rivières, bravant les basses températures des Andes, affamés et sans argent dans leurs poches, des centaines de Vénézuéliens traversent la frontière chaque jour pour retourner en Colombie à la recherche d’un avenir meilleur, alors même que la pandémie du COVID-19 se poursuit.

Bien que la Colombie ait fermé ses frontières terrestres et fluviales depuis mars dans le cadre des mesures visant à contenir la propagation du coronavirus, les Vénézuéliens qui étaient retournés dans leur pays au début de la pandémie ou plus tôt, ont entamé le long et difficile voyage de retour.

Les autorités chargées des migrations estiment qu’environ 115 000 Vénézuéliens sont rentrés chez eux depuis avril en raison de la pandémie.

Malgré la fermeture et les contrôles de l’armée, de la police et des autorités d’immigration, la frontière poreuse de 2 219 kilomètres entre la Colombie et le Venezuela ne représente pas un obstacle majeur pour les migrants qui décident de rentrer, beaucoup d’entre eux avec leur famille.

«Maintenant, nous devions marcher, nous avons 12 jours de marche, ayant froid, veillant tard, faim, comptant chaque jour et faisant confiance à Dieu», a déclaré José Sáenz, 42 ans, père de cinq enfants qui a quitté l’État d’Anzoátegui avec l’intention d’arriver. à la ville de Pereira, où il travaillait dans la construction en 2019.

La première fois qu’il est venu en Colombie, il avait des ressources financières et il l’a fait en bus. Sáenz est retourné au Venezuela en décembre pour passer les célébrations de Noël et du Nouvel An avec sa famille, mais lorsqu’il a essayé de rentrer, il a été bloqué par la pandémie.

Le migrant a parlé en marchant avec son fils de 22 ans et d’autres Vénézuéliens le long d’une autoroute, à un jour de marche de la ville de Bucaramanga où il espère se reposer avant de recommencer une visite à pied d’au moins deux semaines à Pereira.

La Colombie est devenue ces dernières années la patrie de plus de 1,7 million de Vénézuéliens qui ont fui la crise politique, économique et sociale dans leur pays sous le gouvernement du président socialiste Nicolás Maduro.

RÉENTRÉE IRRÉGULIÈRE

“Il y a eu une opération de rentrée des Vénézuéliens sur le territoire national. Bien que plus de 115 000 Vénézuéliens en période de pandémie soient partis pour le Venezuela, ce que nous avons maintenant détecté est une entrée irrégulière de Vénézuéliens en Colombie à la recherche de routes économiques qui leur permettent de survivre”. a déclaré à . le directeur de Migration Colombie, Juan Francisco Espinosa.

“L’estimation de Migración Colombia est que 80% des Vénézuéliens qui sont partis rentreront sur le territoire national, mais ils le feront avec une ou deux personnes supplémentaires”, a-t-il dit.

La plupart des émigrants de la nation pétrolière sont irréguliers et beaucoup survivent dans des villes comme Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla en vendant des bonbons ou en mendiant dans les rues, tandis que d’autres travaillent dans la construction, les restaurants ou livrent de la nourriture à domicile. .

Mais les mesures d’isolement préventif que la Colombie a décrétées pour arrêter l’expansion du coronavirus, avec les rues vides et les habitants des villes enfermés, des milliers de Vénézuéliens sont rentrés dans leur pays.

Le commandant de la deuxième division de l’armée, le général Marco Evangelista Pinto, a déclaré que seulement à la frontière du département de Norte de Santander avec le Venezuela, il y avait environ 53 passages illégaux, ce qui rend le contrôle de l’immigration difficile.

«En général, ils viennent avec des enfants, des femmes enceintes, des adultes plus âgés et ils sont simplement informés qu’ils ne peuvent pas y aller. Ce qu’ils font, c’est chercher d’autres endroits», a déclaré l’officier.

Le gouvernement colombien devrait prolonger la fermeture de la frontière avec le Venezuela, qui est en vigueur depuis plus de sept mois.

L’autorité de l’immigration et les forces armées estiment que 300 Vénézuéliens traversent chaque jour des sentiers illégaux vers la Colombie, courant des risques en raison de l’inondation des rivières en raison de la saison des pluies et de la présence de groupes armés illégaux.

Espinosa, directeur de Migration Colombie, a estimé qu’après l’ouverture de la frontière avec le Venezuela, quelque 200 000 personnes arriveront de ce pays dans un délai de trois à cinq mois pour porter le nombre d’émigrants à deux millions.

“C’est la deuxième fois que je viens en Colombie, la première fois que j’ai émigré, je suis arrivé à Valle del Cauca, Buga, j’y suis resté environ un an et demi puis j’ai dû retourner au Venezuela à cause de problèmes familiaux et quand j’ai décidé de retourner le problème COVID a bloqué mon voyage », a déclaré Yesenia Márquez, 39 ans, alors qu’elle marchait avec ses deux enfants sur l’autoroute qui relie les villes de Pampelune et Bucaramanga. (Rapport de Luis Jaime Acosta. Rapport supplémentaire de Natalia Ortiz)