Ils ont fait la fête au Cerro Chapelco

La musique électronique joue dans les vidéos et les gens dansent. Certains boivent de la bière, d’autres du soleil. Personne ne porte de masque et la distance sociale est pratiquement nulle. Un homme embrasse une femme et, pendant que quelqu’un le filme, commente à haute voix: «Lucho, Ricky, Saviez-vous qu’en Europe et à San Martín de los Andes, il n’y a plus de quarantaine? « . Les autres éclatent de rire et un autre répète: « Il n’y a plus de quarantaine ici ».

Cela s’est passé le week-end au Cerro Chapelco de Neuquén. Le centre de ski et de snowboard situé à 19 kilomètres de la ville San Martín de los Andes semble vivre une réalité parallèle à celle du reste du pays.

Cerro Chapelco le week-end: zéro distance sociale et pas de masque.

Selon les médias locaux, le week-end dernier, environ trois mille personnes se sont rendues au Cerro Chapelco pour participer à un cours de ski et de snowboard qui a eu lieu sur place. L’activité, ont-ils indiqué, a été activée pour les habitants de San Martín de los Andes, ainsi que pour ceux des villes de Junín de los Andes et de Villa La Angostura.

Bien que jusqu’à présent, San Martín de los Andes soit la ville de Neuquén où il y a moins de cas de coronavirus (pour le moment il n’y en a que trois) Cerro Chapelco envisage de modifier ses protocoles. A partir du 7 septembre, il sera fermé lundi et mardi « pour désinfection et protocoles sanitaires ». Il sera ouvert du mercredi au dimanche jusqu’à la fin de la saison.

Quoi qu’il en soit: la question est entre les mains de la justice de Neuquén, qui a commencé à enquêter d’office sur la viralisation du matériel.

Fernando Rubio, en charge du parquet de San Martín de los Andes, a ouvert un dossier car il comprenait qu ‘ »il pouvait y avoir un crime », car « il n’y aurait pas de respect des politiques sanitaires actuelles » dans la province et le pays en raison du COVID -19.

Malgré la quarantaine, un grand nombre de personnes se sont rassemblées sur le Cerro Chapelco de Neuquén

« Nous voulons savoir qui n’a pas de domicile à San Martín de los Andes et comment ils ont fait pour se rendre dans cette ville », a déclaré le procureur Rubio. En outre, il a indiqué que sept personnes qui apparaissent dans la vidéo ont été identifiées et notifiées, deux d’entre elles résident dans la capitale provinciale.

Une version dit que ceux qui jouent dans la vidéo seraient des résidents de la capitale Neuquén et seraient arrivés à San Martín de los Andes avec un permis spécial pour s’occuper d’une personne âgée.

Au milieu de la controverse, le responsable des relations institutionnelles de Chapelco, Diego Gallardo, s’est entretenu avec différents médias Neuquén et a expliqué que l’épisode s’est produit le samedi 22 août dans un parador sur la colline.

«Nous avons identifié cette situation qui se déroulait à la fin de la journée et nous avons parlé avec le concessionnaire local de cette grave irrégularité. C’était quelque chose d’isolé: cela ne se reproduira plus », a déclaré Gallardo. « Nous travaillons sans inconvénient depuis plus de 40 jours et exigeons le respect de tous les protocoles de santé pour ceux qui arrivent au centre de ski« , Il ajouta.

Dès la viralisation du matériel, Neuquén Justice a commencé à enquêter d’office. « Nous voulons savoir qui n’a pas d’adresse à San Martín de los Andes et comment ils l’ont fait pour se rendre dans cette ville », a déclaré le procureur Fernando Rubio.

Depuis le début de la pandémie, Neuquén a enregistré plus de 3500 infections et 56 décès par coronavirus. Selon la dernière partie épidémiologique publiée par le ministère de la Santé de la province, ce jeudi à midi 50 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés. Selon le rapport, 24 des nouvelles infections proviennent de la capitale de Neuquén, trois de Centenario, 16 de Cutral Co et une de la Plaza Huincul. Toutes ces localités ont une circulation communautaire du virus.

De plus, une contagion a été confirmée à Zapala, trois à Chos Malal, une autre à Picún Leufú et une à Huinganco. Parmi les nouveaux dossiers signalés, on savait que cinq étaient des agents de santé. Actuellement, les cas actifs dans toute la province sont de 1614.

