• FERENCVAROS VS. BARCELONE

Malgré l’absence de Lionel Messi, le Barcelone brillé sur Budapest. Lors de la réunion correspondant au cinquième date de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’équipe catalane s’est produite dans la capitale de Hongrie pour exposer son talent devant Ferencvaros.

Avant d’atteindre le premier quart d’heure Antoine Griezmann Il ouvrit le tableau de bord avec un beau taco qui devint la cerise du dessert qu’ils avaient créé Jordi Alba Oui Ousmane Dembélé. La différence entre les protagonistes s’est poursuivie avec une tendance catalane claire, depuis six minutes plus tard Martin Braithwaite a prolongé l’avantage de régler le procès longtemps à l’avance. La seule inconnue était le nombre de buts que Culé allait marquer dans son monologue.

Quand le chronomètre Aleksey Kulbakov allait marquer la demi-heure, un penalty incontesté accordé Dembélé transformez la victoire en une victoire des douze étapes. Le tir croisé des Français est parti sans possibilité de Dénes Dibusz, qui a choisi de se jeter vers l’autre bâton.

En complément Ronald Koeman Il a préféré réserver ses chiffres et a décidé de changer constamment. Les sorties de Lenglet, Busquets, Griezmann, Dembélé et Braithwaite a donné lieu à Júnior Firpo, Carles Aleñá, Frenkie de Jong, Ricard Puig et Konrad De la Fuente.

Avec plus de jeunes dans l’équipe, Barcelone a maintenu la suprématie, mais n’a pas réussi à réaliser les actions dangereuses qu’elle a générées. Un détail qui n’a pas éclipsé la remarquable campagne sur la scène internationale, étant donné que Blaugrana est le seul à avoir un score idéal. Tout s’est bien développé dans le Ligue des Champions elle contraste avec l’instabilité observée dans la sphère domestique. Le Barça veut piétiner l’Europe.

Stade: Arène de Puskas

LE RESTE DES JEUX DU 2 DÉCEMBRE:

• FC KRASNODAR VS. RENNES

Dans le groupe E, Krasnodar a battu le Stade rennais 1-0 grâce à un but de Marcus Berg Photo: REUTERS / Sergey Pivovarov

Les deux équipes sont venues à la rencontre avec l’intention de récupérer après avoir perdu leur chance de grimper au classement la veille. Krasnodar est resté avec le 1-0 victoire grâce à l’objectif de Marcus Berg et a oublié la chute qu’il avait subie devant le Séville.

le Stade de Rennes, pendant ce temps, a ajouté un autre coup après la défaite à domicile contre le Chelsea pour 1 à 2. Dans ses dernières réunions, il a récolté 3 matchs perdus et 1 match nul.

Stade: Stade de Krasnodar

• ISTANBUL BASAKSEHIR VS. RB LEIPZIG

Dans le groupe H, RB Leipzig a remporté une belle victoire 4-3 contre Istanbul Basaksehir. Photo: REUTERS / Murad Sezer

le RB Leipzig a été imposé par 4-3 lors de sa visite à Basaksehir Turc, un résultat qui rapproche les Allemands de la Huitièmes de finale de la Ligue des champions et ce qui laisse le Paris SG aucune marge d’erreur.

Bien supérieure tout au long du match et presque toujours en avance sur le tableau de bord, l’équipe allemande pensait avoir remporté le match quand elle dominait 3-1 sur le tableau d’affichage grâce aux buts des Danois Yussuf Poulsen, Le français Nordi mukiele et espagnol Dani Olmo.

Mais dans une finale de match incroyable, Irfan Kahveci L’auteur des trois buts pour les Turcs a mis l’égalité près de la fin. Cependant, dans le temps additionnel, le Norvégien est apparu Alexander Sørloth marquer le but gagnant pour lui RB Leipzig.

Stade: Basaksehir Fatih Terim Stadyumu

• SEVILLA VS. CHELSEA

Olivier Giroud a brillé avec 4 buts pour la grosse victoire de Chelsea contre Séville au Ramón Sánchez Pizjuán

Stade: Ramón Sánchez Pizjuán

• BORUSSIE DORTMUND VS. LAZIO

Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund a fait match nul 1-1 avec la Lazio. Photo: REUTERS / Leon Kuegeler

Sans son buteur Erling Haaland, blessé, le Borussia Dortmund qualifié ce mercredi pour la Huitièmes de finale de la Ligue des champions malgré un match nul 1-1 à domicile contre Lazio dans un match de la cinquième date de la clé F.

L’équipe allemande est allée de l’avant avec un but de Raphael Guerreiro (44) après une belle triangulation entre les Portugais, Giovanni Reyna Oui Thorgan Danger, mais Lazio attaché par Ciro Immobile (67) après une peine commise par Nico Schulz sur Sergej Milinkovic-Savic.

Avec Dortmund déjà classé, il reste à voir qui les accompagnera en huitièmes de finale. Avec cette cravate Lazio a 9 points dans le tableau, deux de plus que le Sorcières, qui s’est débarrassé de ce mercredi Zénith de Saint-Pétersbourg (3-0), déjà hors de toute compétition européenne.

Stade: Parc Signal Iduna

• CLUB BRUGGE VS. ZENIT

Dans le groupe F, Bruges a battu le Zenit Saint Petersburg 3-0. Photo: REUTERS / Johanna Geron

le Sorcières c’était clairement imposé 3-0 au Zenit St Pétersbourg et se battra la semaine prochaine à Rome contre le Lazio se qualifier pour Huitièmes de finale de la Ligue des champions, ayant déjà assuré sa continuité dans les tournois continentaux.

L’équipe belge était de loin supérieure à la Russie et a cimenté sa victoire avec des buts de Charles de Ketelaere (33), Hans Vanaken (58 pénalité) et les Néerlandais Noa lang (73).

Avec cette victoire, le Sorcières la troisième place dans le groupe F avec 7 points, avec ce qui est déjà classé pour le Ligue Europa, mais la semaine prochaine, vous aurez l’occasion de Rome pour continuer en Ligue des champions, bien que pour cela il devra battre le Lazio.

Stade: Jan Breydel Stadion

• JUVENTUS VS. KIEV DYNAMO

Dans le groupe G, la Juventus a battu le Dynamo Kyiv 3-0 au stade Allianz de Turin. Photo: REUTERS / Massimo Pinca

La Juventus, avec son passeport pour le deuxième tour déjà sécurisé, battu 3-0 au Dynamo de Kiev dans l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Federico Chiesa ouvert le marqueur de tête (21), Cristiano Ronaldo fait 2-0 (57) et Alvaro Morata a signé le 3-0 (66), qui donne les trois points à l’équipe de Turin, deuxième classée dans le groupe G, qui tentera de voler la première place à Barcelone le dernier jour.

Stade: Stade de la Juventus

• MANCHESTER UNITED VS. PARIS SAINT GERMAIN

Neymar a brillé à Old Trafford pour que le PSG bat Manchester United. Photo: REUTERS / Phil Noble

Le Paris Saint Germain, avec l’Argentin Leandro Paredes comme partant, il a battu Manchester United pour 3 à 1 dans Old Trafford ce qui est essentiel pour classer les Huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne en l’absence de rendez-vous en phase de groupes.

Le crack brésilien Neymar (PT 6m et ST 45m) et son compatriote Marquinhos (ST 24m) a marqué pour lui PSG et l’attaquant anglais Marcus Rashford (PT 32m) a marqué pour l’équipe britannique, qui a terminé avec dix joueurs expulsés par Fred (ST 25m) pour le cinquième jour de Groupe H.

La victoire est partie Manchester United, PSG et Leipzig avec le même nombre de points (9). La zone sera définie à la dernière date à laquelle le Mardi 8 décembre, l’hôte du PSG Basaksehir et Leipzig font de même avec Manchester.

Stade: Old Trafford

