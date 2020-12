Des millions d’Américains ont voyagé ces derniers jours pour les vacances de Noël, malgré l’appel des autorités à éviter de voyager en raison de la menace posée par le covid-19.

Monde de Miami / .

Mercredi, à la veille de Noël, près de 1,2 million de personnes ont passé les contrôles des aéroports du pays, un record depuis le déclenchement de la pandémie dans le pays, selon la Transportation Security Administration (TSA, pour son acronyme en anglais).

Jusqu’à présent, le plus grand nombre de voyageurs dans les aéroports avait eu lieu le dimanche après Thanksgiving.

Depuis vendredi dernier, la TSA affirme avoir compté plus de 6 millions de passagers, un très petit nombre par rapport aux mêmes dates les années précédentes, mais bien au-dessus de l’habituel lors de la crise des coronavirus.

De plus, environ 81 millions d’Américains devraient conduire ces jours-ci par la route, selon les prévisions de l’American Automobile Association (AAA), 25% de moins qu’en 2019.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé aux citoyens éviter de voyager pendant ces vacances, à un moment où les cas de coronavirus montent en flèche dans de nombreuses régions du pays, bien qu’en général il n’y ait pas de restrictions.

Certains États comme New York imposent des quarantaines aux voyageurs, ce quiont également été renforcés dans le cas de ceux qui arrivent du Royaume-Uni en raison de l’inquiétude suscitée par la nouvelle souche du virus, apparemment plus contagieuse, détectée dans ce pays.

«Nous avons besoin que les gens ne voyagent pas, mais s’ils le font, ils seront très, très stricts avec les règles», a déclaré mercredi le maire de la Grosse Pomme, Bill de Blasio, annonçant les nouvelles mesures, qui incluent des contrôles par le la police dans les maisons et les hôtels pour s’assurer que les voyageurs du Royaume-Uni se conforment à la quarantaine.

Les États-Unis ont atteint 18 409 666 cas confirmés de COVID-19 et 325 539 décès depuis le début de la pandémie, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Au cours de la dernière journée, le solde a laissé 3 254 décès de plus que mardi et 212 315 nouvelles infections.

L’État de New York reste le plus touché du pays par la pandémie avec 36 876 décès, suivi du Texas (26 128), de la Californie (23 383), de la Floride (20 874) et du New Jersey (18 466).

En termes d’infections, la Californie en compte 1 983 215, suivie du Texas avec 1 629 147, le troisième est la Floride avec 1 234 399, l’Illinois est quatrième avec 918 070 et New York cinquième avec 878 702.