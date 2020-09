Les étudiants fêtards seraient licenciés sans remboursement des frais de scolarité. La Northeastern University l’avait clairement indiqué vendredi, expulsant 11 étudiants de première année qui avaient enfreint les règles du COVID-19 pour se rassembler dans une chambre d’hôtel de Boston.

Pourtant, cette nuit-là, quelques dizaines d’étudiants du Northeastern et de l’Université de Boston ont trouvé leur chemin vers la Charles River, les jambes éclairées par les lumières de l’Esplanade, leurs visages par les reflets des gratte-ciel au large de l’eau. Des bouteilles de vodka, de Gatorade, de Coca-Cola et d’eau gazeuse de Tito étaient disposées sur un banc de parc, un bar pratique pour les étudiants à la recherche d’un moyen de faire la fête.

Tout doute sur le fait que les étudiants trouveraient un moyen de faire la fête, même pendant une pandémie, a été rapidement dissipé alors que les cas de COVID-19 montaient en flèche dans les collèges du pays. Certains collèges ont rapidement annulé l’enseignement en personne, et des vidéos et des images sur les réseaux sociaux d’étudiants en train de faire la fête ont aidé à nourrir un récit de comportement irresponsable mettant en danger tout le monde dans la communauté universitaire.

Vendredi, les étudiants de l’Université de Boston et de l’Université du Nord-Est se rassemblent sur l’esplanade de Charles River.

Mais les images peuvent être trompeuses. Certains étudiants qui portent des masques en public peuvent se détendre en privé avec des colocataires ou des amis proches qu’ils savent prendre au sérieux les précautions contre le COVID-19, tout comme ils le pourraient à la maison avec des membres de la famille élargie. Et les professionnels de la santé mentale disent que s’attendre à ce que les étudiants arrêtent de socialiser est irréaliste et nuisible à leurs besoins de développement à cet âge.

USA TODAY a dépêché des journalistes universitaires dans sept villes universitaires à travers le pays pendant le week-end de la fête du Travail pour assister de première main à la scène sociale du campus.

Ils ont trouvé une partie de bateau dans l’Indiana qui avait des observateurs craignant une autre épidémie en ville; un président d’université prenant des selfies avec des étudiants alignés devant un bar de danse du Maryland; des dizaines d’élèves cherchant des moyens d’équilibrer la sécurité avec une envie de s’amuser; et une leçon impromptue sur les baguettes qui n’aurait pas pu avoir lieu lors d’une réunion Zoom.

Les universités de Boston ont certains des mandats les plus stricts en matière de coronavirus régissant le comportement, mais les lignes sont plus floues à des kilomètres du campus et les étudiants sont capables de trouver des échappatoires.

Et ils sont loin d’être stupides.

Le Massachusetts a une limite de 50 personnes pour les rassemblements tenus à l’extérieur dans des espaces définis. Mais il n’ya pas de limite aux espaces ouverts comme l’esplanade de la rivière Charles. Le corps étudiant des deux universités pourrait se rassembler démasqué sous une grappe de cerisiers doux – avec suffisamment de place pour se distancer, en théorie – tout en restant du bon côté de la loi.

Plus important encore, ils savent à quelle fréquence chaque élève a été testé pour COVID-19. Si quelqu’un avait été testé positif, il aurait été installé dans une chambre d’isolement et incapable de partir.

Un étudiant, qui n’a pas donné son nom par crainte de mesures disciplinaires, a déclaré que c’était la raison pour laquelle ils vérifient que tout le monde à la fête est un étudiant. Ils se méfient des étrangers qui n’ont pas subi le même degré de tests, mais ceux d’ici? Ils sont sans COVID par une chaude nuit de septembre, expliquent les étudiants. Alors pourquoi ne pas emmener la fête sur la rivière?

Envie de « grande aventure »: les universités de Boston

Pendant 24 heures après leur arrivée sur le campus, les étudiantes de première année de Harvard Ava Bandel et Julia Wilkinson se sont mises en quarantaine dans leurs chambres. Pendant les six jours suivants, ou jusqu’à ce que trois tests négatifs les aient déclarés sans COVID, ils sont restés sur le campus – principalement dans leurs chambres, se précipitant parfois vers la salle à manger pour prendre leurs repas. C’était difficile d’être au même endroit avec autant de nouveauté au-delà d’une porte fermée.

Ava Bandel (à gauche) et Julia Wilkinson dînent dans un cercle de distanciation sociale de 12 pieds de diamètre à quelques pâtés de maisons de Fenway Park à Boston jeudi. Leurs masques étaient à leurs côtés après leurs dernières bouchées de Chipotle attendues depuis longtemps.

Ainsi, jeudi, ils se sont dirigés vers la ville pour la première fois, célébrant leur liberté dans un cercle de distanciation sociale de 12 pieds de diamètre marqué sur un coin herbeux à quelques pâtés de maisons de Fenway Park. Leurs masques se trouvaient à leurs côtés pour les dernières bouchées de Chipotle tant attendu. Le parfum riche de l’herbe trop arrosée, le tintement des verres d’une brasserie en plein air, les cornes brusques et les sirènes gazeuses, la douce accalmie d’une brise de fin d’été – ils avaient tellement à explorer, à «faire une grande aventure» à pied de leur Cambridge des dortoirs au centre-ville de Boston, a déclaré Wilkinson.

Les poches de Boston se sont senties abandonnées après des mois de fermeture et six mois sans étudiants. Mais ce soir, cette petite «enclave», comme Wilkinson appelait le cercle, était pleine d’espoir: de nouvelles amitiés, de nouvelles aventures et de nouveaux rêves.

Ce même sentiment imprégnait l’air près de Nickerson Field sur le campus de l’Université de Boston où les étudiants se rassemblaient en petits groupes dans un espace commun sous un trio de dortoirs de grande hauteur.

Les étudiants de l’Université de Boston passent le jeudi soir en petits groupes à l’extérieur de leurs dortoirs à Nickerson Field.

L’université a annoncé une réglementation stricte avant l’arrivée des étudiants sur le campus, menaçant de suspendre quiconque assiste ou organise un rassemblement en salle avec plus de 25 personnes. Les dortoirs sont repérés avec du désinfectant pour les mains et des pancartes « Ne pas devenir viral », sans que les visiteurs ne passent devant le hall et aucun rassemblement avec plus de quelques personnes rapidement rompu. Dans l’une des fenêtres voisines, 38 notes autocollantes multicolores indiquaient «AIDE». Les règles peuvent être justifiées, mais elles étouffent encore les attentes de liberté de première année.

Il est difficile de rencontrer des gens à l’intérieur, a déclaré Alexa Marberger, étudiante de première année. Les rencontres sont éphémères – ou virtuelles. Ainsi, chaque jour et chaque nuit, les élèves se rassemblent à l’extérieur, ruisselant dans les différents groupes avec une vague ou un plissement des yeux qui laisse entendre un sourire masqué.

Avec deux tests obligatoires chaque semaine, Ava Robertson a déclaré qu’elle se sentait plus en sécurité ici que chez elle à Seattle. Là, elle s’inquiétait de donner le COVID-19 à ses parents, mais maintenant elle peut respirer tranquillement en sachant que tout le monde autour d’elle a été testé négatif.

Les gens se rassemblent jeudi devant le bar Nick à Bloomington, près du campus de l’université de l’Indiana.

« Où est votre masque? »: Université de l’Indiana

À l’Université de l’Indiana à Bloomington, plus de 40 maisons de fraternité, de sororité et de vie communautaire ont dû suspendre leurs activités organisationnelles en raison de tests COVID-19 positifs et la plupart des salles capitulaires grecques ont été mises en quarantaine. Les responsables ont demandé aux maisons grecques privées et gérées de fermer pendant le semestre, mais les organisations gouvernementales ont résisté.

Mais cela n’a pas été suffisant pour tuer la fête à la maison de la Fraternité Acacia, où la maison affichait un taux de positivité de 87% lors de la dernière série de tests et des étudiants torse nu ont joué à la bière-pong jeudi après-midi au soleil.

C’était une histoire très différente à côté à Phi Kappa Tau, l’une des cinq maisons sans un seul cas de COVID-19. Quelques-uns des frères étaient assis dehors sur le porche, mais tous étaient séparés de 6 pieds. Le président de la section, Max Williams, a déclaré que ce n’était pas un hasard si les 53 membres étaient sans COVID. À l’intérieur de la maison, les lits sont séparés de 6 pieds, certains urinoirs et éviers sont couverts de sacs poubelles pour séparer les gens, et une équipe de nettoyage professionnelle vient sept jours par semaine.

Les gens sont assis à l’extérieur de la maison de la fraternité Phi Kappa Tau sur le campus de l’Université de l’Indiana.

«Nous l’appliquons en fait», a déclaré Williams à propos des directives relatives au masque, à la distance et au nettoyage. « Nous n’avons aucun cas, nous ne prévoyons donc pas de partir. »

Mais la journée était jeune et la nuit transformait la ville en terrain de jeu pour les étudiants.

Sur Kirkwood Avenue, à quelques pas du campus, un masque jeté gisait sur le trottoir à l’extérieur du pub Upstairs, où les bar-amateurs du balcon lançaient du pop-corn aux gens qui marchaient en dessous. Un panneau sur un téléviseur annoncé: « Offres spéciales du jeudi: tout est à 2 $! »

Un peu plus loin dans la rue, les étudiants se sont entassés dans des tables au milieu de Kirkwood, grignotant des frites de Nick’s English Hut. Des jeunes femmes, vêtues de noir, montèrent l’escalier raide menant au bar, serrant leurs bourses. Le membre du personnel qui les a accueillis a demandé deux choses, dont une inconnue avant 2020: leur température.

Un videur tend à un client entrant dans le bar de Nick près du campus de l’Université de l’Indiana jeudi.

Jeudi, c’est John Winters, le directeur, qui a sorti le thermomètre. Les femmes ont tendu les bras, attendant que la mesure s’enregistre. Tant qu’ils étaient en dessous de 100,4 degrés, ils étaient prêts à partir. Il lui a fallu plus de temps pour vérifier leurs papiers d’identité avant de leur permettre de passer à l’une des tables en bois le long du mur.

Après que Winters ait repéré un groupe d’étudiants sans leur visage, il a appelé: «Masques! Des masques! Des masques! Si vous n’êtes pas à table, vous devez mettre vos masques! »

Les étudiants ont marmonné des excuses en remplaçant les masques. Winters a cogné les poings avec le seul gars qui avait son masque. Cinq minutes plus tard, c’est arrivé à nouveau avec un autre groupe.

« Hé, patron, où est ton masque? » il a dit. «Je dois faire ça!»

Au fur et à mesure que la nuit s’approfondissait, la file d’attente pour entrer et le nombre de personnes pour garder les enfants ne faisaient qu’augmenter.

Pour les autres étudiants, l’endroit le plus sûr pour passer un bon moment était à l’extérieur. Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans l’obscurité sur le campus autour de la fontaine Showalter pour fumer, boire et se mêler, souvent sans masque. Une femme a sauté dans la fontaine et a jeté ses mains en l’air, criant joyeusement. La police du campus est passée au moins deux fois, mais n’a rien fait.

Une étudiante de première année assistant à la scène a déclaré qu’elle avait tendance à rester avec quelques amis lorsqu’elle sortait. Les masques sont activés ou désactivés selon les personnes présentes. La visite de la fontaine représentait un compromis: une tentative de plaisir universitaire normal, avec un lieu extérieur qui réduisait les risques de transmission.

«Je pense que beaucoup d’étudiants se disent:« OK, COVID est une chose, mais nous sommes à l’extérieur », a-t-elle déclaré. « Vous ne pouvez pas vraiment contrôler les gens… parce que c’est un campus universitaire et les deux premières semaines. »

Être à l’extérieur ne garantit pas la sécurité contre le coronavirus – ou le jugement des autres.

Vendredi après-midi au lac Monroe, à proximité, certains plaisanciers ont été alarmés à la vue d’étudiants entassés, dansant et buvant des bikinis et des maillots de bain sur quatre bateaux à impériale. Trois des bateaux étaient attachés ensemble afin que les fêtards puissent se déplacer librement entre eux.

Les étudiants de l’Université de l’Indiana se rassemblent sur des bateaux sur le lac Monroe.

Un témoin a raconté avoir vu des étudiants jeter leurs bouteilles, canettes et déchets par-dessus bord dans le lac alors que la fête faisait rage.

«Leur sens du droit était décevant», a déclaré Katharine Liell, une avocate locale, à USA TODAY.

Elle a dit qu’elle craignait que les étudiants ramènent le coronavirus sur le campus, affectant les groupes vulnérables comme les professeurs âgés ou les travailleurs des services. « Ils ont tous signé un code d’honneur à leur retour sur le campus », a déclaré Liell, faisant référence à l’exigence d’IU selon laquelle les étudiants s’engagent à suivre les directives relatives aux masques et à la distance sociale.

« Voilà pour l’honneur. »

« Ils ont pris tout le plaisir »: Arizona State University

Le Sophomore Ali Dimas, de l’Université d’État de l’Arizona, a descendu rapidement Mill Avenue à Tempe avec ses amis tard vendredi soir, à la recherche d’un endroit où la fête n’était pas seulement un faible écho de ce à quoi ils s’attendaient. Des files d’attente s’étaient formées à l’extérieur de certains bars populaires et les videurs s’efforçaient de garder les clients en attente physiquement distants. Mais les clubs et bars ouverts ont des capacités limitées et ne permettent aux clients que de s’asseoir à des tables.

Vendredi, les étudiants se rassemblent dans un restaurant près du campus de l’Arizona State University.

«Nous voulons aller danser. Nous voulons nous amuser. … Nous recherchons ce spot de danse, mais nous ne pouvons pas le trouver », a déclaré Dimas. «Ils en ont retiré tout le plaisir.»

Au milieu des voix bavardes des passants et des klaxons de voitures, Dimas a admis qu’elle ne se souvenait pas toujours de porter son masque, mais elle soutenait les mesures pour arrêter la propagation du virus, même si ses motivations ne sont pas strictement liées à la santé.

«Je fais de mon mieux pour garder les bars ouverts parce que je veux m’amuser le plus possible», dit-elle. « Autant que nous le détestons, nous le faisons. »

La scène était encore plus calme la nuit précédente lorsque Brooke Safely, senior de l’ASU, était assise sur un banc à l’extérieur de Slickables Ice Cream Sandwich. Bien qu’elle préfère généralement se réunir avec des amis pour des soirées de jeux et des repas-partage aux soirées tardives, elle manque l’énergie de Mill Avenue des années précédentes.

« C’est juste un peu étrange et divertissant », a déclaré Safely à propos de la route emblématique. «Je pense que la possibilité de sortir est aussi très amusante, et maintenant qu’elle est supprimée. … Cela ajoute un air sombre à la communauté dynamique qui est ici. «

Molly Joy Lode, une personne âgée qui était l’une des rares étudiantes à faire du bar-shopping jeudi soir, a déclaré qu’elle espérait que les choses «reviendraient à la normale» pour sa dernière année.

«Il y a un an, il y avait des hordes de gens qui marchaient dans la rue avec leur équipement de boîte de nuit», a-t-elle ajouté. «C’était presque écrasant. Je ne pouvais presque pas gérer ça. «

«C’est un peu triste», a ajouté son frère Caleb, un junior.

Visite du président: Université du Maryland

À l’Université du Maryland, la file d’attente du Terrapin’s Turf, un bar de danse perpendiculaire à l’artère principale de College Park, était bruyante et longue vendredi soir. Un groupe d’environ 40 bargos a envahi le trottoir, s’installant et se retirant des câlins et bavardant. Des nuages ​​de fumée de cigarette ont gonflé au fil des conversations, alors qu’un étudiant fumait une cigarette avec un masque au menton.

« Mettez vos masques! » un étudiant a appelé lorsque le président de l’Université du Maryland, Darryl Pines, s’est arrêté à un rassemblement près du campus vendredi soir.

Un grand homme en noir s’approcha, un masque «Terrapin Strong» attaché à son visage. Il a pris une photo sur son téléphone avant d’entrer dans la foule. C’était le président de l’Université du Maryland, Darryll Pines.

Des pins ont infiltré le groupe. Sa voix étouffée sous le masque à trois couches, il a demandé aux élèves: «Voulez-vous rentrer à la maison?» La menace implicite d’un semestre en ligne a coulé.

«Mettez vos masques», a crié un étudiant vêtu d’un t-shirt bleu marine aux autres sur le trottoir. Pines a exhorté les élèves à porter des masques, a accueilli certains avec un coup de coude et a pris un selfie.

Le président s’est éloigné de la foule et s’est dirigé vers le patio avant du bar. Il croisa les bras près d’un videur en chemise fluo alors qu’il observait la scène. Pines a déclaré qu’il avait le sentiment que les choses étaient «très ordonnées».

Sur le campus à la fontaine du centre commercial McKeldin, les étudiants ont nagé et éclaboussé jusqu’aux genoux, avec des degrés divers de sobriété, de distance sociale et de port de masque. La foule s’est agrandie à mesure que le ciel s’assombrissait.

Un panneau près du campus de l’Université du Maryland encourage la distanciation sociale samedi soir.

Un groupe masqué de six femmes de première année est sorti de la fontaine, la plupart en tenue du Maryland et ruisselant d’eau. «Je sens que j’ai besoin de me laver les jambes à mon retour», a déclaré l’une à ses nouveaux amis.

Ils se sentaient isolés en tant qu’étudiants de première année. Sans une collection existante d’amis sur le campus, un seul dortoir pourrait ressembler à une cellule de prison, donc sortir était une chance de se connecter avec d’autres avec des niveaux de confort similaires pour faire face au coronavirus.

Même si ce n’était pas parfait, ils ont convenu que la fontaine était plus sûre que les autres alternatives de fin de soirée. «Il n’y a pas beaucoup d’endroits à cause du COVID où vous pouvez aller», a déclaré Jolie Sherman du comté de Montgomery, Maryland. «Ici, c’est très ouvert.»

« Trop de monde »: Fairfield University

Près de l’Université Fairfield, une école jésuite privée du Connecticut, sept amis ont apprécié un dîner de pâtes jeudi soir pour célébrer le retour sur le campus et la fin de la première semaine de cours.

Jillian Casey, une junior, a annoncé la nouvelle qu’elle avait trouvé une maison de plage non loin du campus pour son logement l’année prochaine, à seulement quelques centaines de mètres du Seagrape Café, un bar universitaire populaire. Les gars du groupe ont été impressionnés. « L’année prochaine, nous devrons jouer avant le match chez vous, puis nous dirigerons vers le raisin », a déclaré Kevin Parsons.

« Eh bien, » ajouta-t-il, « vous savez, si COVID est parti et tout. »

Les sourires autour de la table vacillèrent pendant un moment.

Une personne se tient vendredi à l’intérieur du bar Seagrape près du campus de l’Université Fairfield.

Au Seagrape, la nuit suivante, une file d’étudiants a attendu pour entrer. Deux femmes, toutes deux portant des masques qu’elles ne retiraient que pour prendre une gorgée de leur verre, ont parlé des textos «soyez prudents» qu’un de leurs parents avait l’habitude d’envoyer. Maintenant, les parents avaient confiance qu’elle ferait la bonne chose.

« Il nous reste un an à l’université, donc nous allons vivre le mieux possible et être aussi en sécurité que possible », a déclaré l’étudiant. «Nous porterons nos masques et serons protégés, mais nous n’allons pas simplement rester assis dans nos maisons tout le semestre.»

La scène à l’intérieur reflétait son attitude. Six mois plus tôt, le bar aurait été rempli d’étudiants de Fairfield ou de l’Université Sacred Heart en train de boire, de vapoter ou de s’embrasser au bar. Maintenant, la piste de danse était vide tandis que les étudiants étaient assis à l’extérieur à des tables couvertes de parapluies bleu vif et de guirlandes lumineuses. La musique jouait tout aussi fort, mais l’ambiance était plus solennelle, plus proche d’un vrai café que d’un bar de plongée.

Les gens se rassemblent dans un restaurant vendredi près de l’Université Fairfield dans le Connecticut.

Sur Reef Road menant vers la plage, la scène était plus tamisée, même dans une maison avec une table de pong recouverte de tasses Solo rouges. Une demi-douzaine de personnes se tenaient dans la cour, écoutant de la musique audible à quelques mètres seulement.

«L’ambiance est plutôt décevante», a déclaré Hannah Futo, étudiante diplômée.

« Cette année, ce sont tous de petits groupes de personnes qui se connaissent », a ajouté un ami.

Bien qu’aucun des élèves ne portait de masque, ils savent qu’ils ont tous été testés négatifs au COVID avant de retourner à l’école, et ils s’assurent de prendre des précautions en dehors de leur groupe très uni.

«C’est quelque chose auquel vous devez penser et cela ne passe pas inaperçu», a déclaré Futo. « C’est une nouvelle norme à laquelle nous devrons tous nous habituer. »

Sur le campus de Meditz Hall, certains étudiants ont essayé de renforcer l’ambiance, une basse palpitante et palpitante provenant d’un haut-parleur dans une pièce du premier étage. Des rires et des rires ont été entendus dans les appartements voisins jusqu’à ce que l’on frappe à la porte.

De l’intérieur, quelqu’un a crié: «Chut! Soyez silencieux! »

Un deuxième coup. «RA, ouvre.»

Une jeune femme est sortie de la pièce pour demander ce qui n’allait pas. L’assistante résidente lui a rappelé les limites de la capacité des chambres et lui a dit qu’elles étaient trop bruyantes. La femme s’est excusée, a expulsé quelques gars et s’est retirée nerveusement dans son appartement.

Les gens se rassemblent vendredi lors d’une fête près du campus de l’Université Fairfield dans le Connecticut.

Samedi soir, neuf amis proches se sont assis ensemble dans le salon d’une maison de ville, rattrapant et regardant un match des Boston Celtics. La porte s’est ouverte et trois femmes masquées sont entrées et se sont dirigées vers la salle de bain.

Les autres échangèrent des regards nerveux. « Nous avons beaucoup trop de monde ici maintenant », a déclaré l’un des gars qui vit dans la maison.

Une brune dans un masque aux motifs de marguerites se leva, ressentant l’attraction de la pression sociale. Porter un masque dans la maison avait semblé assez étrange; c’était un dilemme entièrement nouveau. Elle ne voulait pas gâcher le plaisir de ses amis ou que les nouveaux arrivants ne comprennent pas les raisons de son départ. Mais elle ne voulait pas non plus mettre la santé de quiconque en danger ou causer des ennuis à leurs hôtes pour avoir trop de monde chez eux.

«Nous partirons», a annoncé l’une des deux femmes qui l’accompagnaient.

«Non, vous n’êtes pas obligé», a déclaré l’un des gars.

Un autre a sonné – maladroitement mais fermement: « Eh bien, il y a trop de monde ici. »

«Ouais, il y a beaucoup de monde dans cette maison», dit un autre colocataire.

Les trois femmes ont fait leurs adieux et sont parties.

‘Swamp’ est plus calme: Université de Floride

À l’université de Floride à Gainesville, l’humidité était à la hauteur du surnom de «Swamp» du terrain de football alors que les bars du quartier de Midtown juste à côté du campus commençaient à se remplir vendredi soir. Les élèves se sont alignés devant des lieux de rencontre populaires comme Fat Daddy’s et le Rowdy Reptile, créant un cocktail d’odeurs corporelles, d’alcool et de hamburgers grillés.

Un groupe de six femmes vêtues de hauts courts, de jeans et de sandales à plateforme – des masques drapés jusqu’au menton – ont discuté de la question de savoir si leurs fausses pièces d’identité pouvaient passer pour de vrai.

« Je veux dire, je ne vois pas pourquoi », a déclaré l’un d’eux. «Peut-être que COVID le rend plus strict.»

Mais la foule n’était pas aussi nombreuse que les années passées. Et avec environ les deux tiers des cours en ligne, le campus est tombé en grande partie silencieux après la tombée de la nuit. Sur Fraternity Row, seul le chant des cigales pouvait être entendu.

Kaitlin Applegate, une personne âgée de 22 ans, a planifié une sortie dans un camping local avec son église pendant un jour ou deux. Bien qu’elle évite les fêtes hors campus et les grands rassemblements, elle pense que l’université est dans une situation difficile.

«Vous ne pouvez forcer les élèves à être aussi en sécurité qu’ils le souhaitent parce qu’ils sont des adultes», a-t-elle déclaré.

Apprendre à utiliser des baguettes: Université du Texas

Trois étudiants de première année de l’Université du Texas sont partis pour un dîner tôt jeudi dans des rues mouillées par un orage l’après-midi. Le ciel était encore gris, mais au moins la température d’Austin avait chuté de trois chiffres.

Au K-Bop, un petit restaurant coréen juste à côté du campus, Gaby Montenegro a aidé ses amis Bianca Busogi et Teo Jakobsen à naviguer dans le menu. Ils n’avaient jamais mangé de coréen auparavant. Jakobsen, vêtu d’un T-shirt rose et d’un masque noir, a avoué qu’il n’avait jamais essayé le thé boba.

«Vous devriez l’essayer», a déclaré le Monténégro.

Après avoir passé leurs commandes, le Monténégro a vérifié l’heure. Il était 18 h 05 et elle devait se joindre à un appel Zoom pour une organisation de soins infirmiers. Elle a composé depuis son téléphone mais a continué à prêter attention à la conversation.

Vendredi soir, Cain et Abel ont fait la queue près de l’université du Texas – campus d’Austin.

Après avoir récupéré leur nourriture, le trio est retourné sur le campus, s’installant à une table de pique-nique devant Gregory Gym. À ce moment-là, ils avaient appris qu’ils venaient tous de villes proches les unes des autres du nord du Texas. Jakobsen a raconté l’histoire de la rencontre de ses parents en Norvège; Les parents du Monténégro s’étaient rencontrés au Venezuela.

Ils ont enlevé leurs masques pour manger. Avant de se plonger dans les commandes de bols de poulet teriyaki et bulgogi, le Monténégro a offert une leçon de baguettes.

«Vous devez serrer fermement celui du bas entre votre majeur et votre pouce», dit-elle. «Lorsque vous ajoutez celui du haut, vous utilisez votre index pour le déplacer de haut en bas afin de pouvoir saisir des morceaux de riz ou de poulet.»

Alors que Busogi avait l’impression de ne pas comprendre, Jakobsen s’est montrée plus habile.

«Teo, tu apprends vite», a déclaré le Monténégro.

Dans le débat sur l’opportunité de rouvrir les universités cet automne, l’un des arguments en faveur du retour des étudiants sur le campus est la possibilité d’établir des liens sociaux. Ce que les étudiants apprennent à l’université ne se limite pas à ce qu’ils peuvent tirer d’une conférence en ligne.

Après avoir terminé leur repas, les nouveaux amis ont continué à parler jusqu’à ce que le Monténégro et Busogi aient dû partir. Chacun avait un appel Zoom pour y assister.

La fête continue: l’Université de Harvard

De retour à Boston, une autre fête sur les rives de la Charles River s’est poursuivie jusqu’au bout d’une deuxième nuit. C’était encore tard samedi quand un nouveau groupe s’est approché.

«Je dois montrer votre HU-ID», leur a crié un étudiant, voulant une preuve qu’ils étaient de Harvard.

Le groupe était devenu de plus en plus bruyant, dérivant sur la piste cyclable adjacente et profitant des lampadaires pour voir les visages des 40 étudiants qui restaient encore. La moitié d’entre eux ont crié avec «Wagon Wheel». Un couple s’est éloigné de 20 pieds, roulant sur le sol jusqu’à ce que l’on réalise qu’il avait perdu son portefeuille. Leurs téléphones ont éclairé l’herbe pendant qu’ils la recherchaient. Une voiture de police est passée à toute vitesse, les lumières clignotaient, et la foule a applaudi quand elle ne s’est pas arrêtée pour interrompre leur plaisir.

Un autre jour restait dans le week-end de vacances, une autre nuit pour se réunir avant que tout le poids du semestre ne leur tombe dessus comme des feuilles d’automne.

«Tu veux sortir demain soir?» un gars a demandé à ses amis.

Ils hochèrent la tête en même temps qu’ils quittaient la fête.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Cas COVID à l’université: les fêtes du week-end de la fête du Travail menacent l’automne 2020