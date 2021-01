Des agents de la Garde nationale sont intervenus pour empêcher le jaripeo (Photo: Europa Press)

La nuit de Vendredi 1er janvier, résidents de la communauté Santa Maria Huexoculco, État de Mexico Ils ont exécuté un jaripeo et dansé à l’occasion de la fête patronale de la ville sans respecter les mesures sanitaires requises avant le COVID-19. Éléments du garde national qui a dispersé les participants au rodéo. Selon certains rapports d’utilisateurs des réseaux sociaux, ils ont indiqué que le jaripeo aurait lieu aujourd’hui pour se conclure par les festivités de la ville.

Le gouvernement mexicain en collaboration avec le Secrétaire de Santé Ils ont lancé une campagne pour inviter les gens à ne pas organiser de réunions ou de fêtes pour les vacances, mais pour les habitants de Chalco, ils n’ont pas suivi ces recommandations. Ils ont décidé d’accueillir 2021 avec une fête et un jaripeo. L’événement n’avait pas les permis nécessaires pour se dérouler, donc l’événement se déroulait clandestinement.

Selon divers utilisateurs de Facebook, l’événement a commencé vers 16h00 et environ 300 personnes sont arrivées sur les lieux pour profiter du spectacle. Sans aucun protocole sanitaire, peu de personnes portaient correctement des masques et il n’y avait pas de distance saine entre les spectateurs. Pour les expulser du parti, la police municipale et d’État et des éléments de la garde nationale sont arrivés.

L’État du Mexique est l’un des plus touchés par le COVID-19, avec des hôpitaux fonctionnant à 90% de leur capacité dans les zones de lutte contre la maladie (Photo: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Suivant le Opérations de dissuasion sociale, les policiers ont demandé aux gens de quitter les lieux et de rester chez eux. Il n’y avait pas de détenus, seulement la foule de personnes dispersées. En outre, l’opération a couvert la zone où se trouvaient les animaux pour le jaripeo.

Bien que l’État du Mexique maintienne le feu rouge épidémiologique en raison de l’augmentation des infections par COVID-19[FEMININE Quatre troupeaux ont participé au rodéo avec un estimé 14 taureauxIls avaient également de la musique et des lampes d’éclairage qui ont mis le décor.

Selon le président commune de Valle de Chalco, Armando García MéndezUne fois qu’ils ont eu le rapport d’événement, les éléments de sécurité se sont réunis pour annuler l’événement. Il a également déclaré que la suspension du parti est intervenue après un dialogue avec l’organisateur de l’événement, lors de l’acceptation de la suspension. vous ne recevrez aucune sanction ni amende pour avoir rassemblé une foule des personnes et les exposer à une source possible de contagion.

Des éléments de la Garde nationale sont arrivés pour annuler l’événement (Photo: Facebook Max Multimedios)

Pour le reste de la nuit, ils ont maintenu les opérations de dissuasion sociale dans les environs de la colonie et pour le reste de la municipalité. Les autorités ont insisté pour que les habitants de Chalco restent chez eux et ne sortent pas si ce n’est nécessaire. Cependant, malgré l’annulation de l’événement, les utilisateurs de Facebook ont ​​rapporté qu’une fois que les autorités se sont retirées, l’événement s’est poursuivi comme si de rien n’était.

En 2020, diverses réunions et parties clandestines ont été signalées, même les réunions qui dépassaient la limite suggérée pour une coexistence saine ont été invitées à signaler le 911. Mais dans diverses villes de province, ils organisaient des fêtes patronales sans aucune mesure sanitaire.

Aujourd’hui, le ministère de la Santé, dans son rapport quotidien sur les progrès du nouveau coronavirus COVID-19 a déclaré qu’à ce jour, il y en a un au total millions 443 mille 544 infections accumulées, dont, au cours des dernières 24 heures, 6 000 359 nouvelles infections ont augmenté. Le nombre de décès est de 126 851, et dans les dernières heures, 334 nouveaux décès ont été ajoutés. L’État du Mexique est l’un des États avec les cas les plus actifs, les autres états sont: Mexico, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Coahuila, Puebla et Sonora.

PLUS SUR CE SUJET:

Sans distance saine ni écran facial, des centaines de personnes ont défié le COVID-19 lors de fêtes de fin d’année massives dans divers États

Coronavirus au Mexique: le premier samedi de l’année rapporte 334 décès et 6359 nouvelles infections

Carte du coronavirus au Mexique au 31 décembre: bilan de décès pour la deuxième journée consécutive et plus de 12000 infections en 24 heures