Zoé Robledo, arrivée à la direction générale de l’IMSS le 22 mai 2019, soulageant Germán Martínez (Photo: Twitter / senadomexicano)

Même si la pandémie de coronavirus (COVID-19[feminine) a fouetté Mexique plus que 93 mille morts (desquelles 1 884 ils ont été professionnels de la santé) à ce jour, étant le quatrième pays avec l’indice le plus élevé dans ce domaine, Zoé Robledo, directeur général de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), a assuré que “Ils ont été à la hauteur” des circonstances.

Pendant son apparence devant la Commission d’hygiène du Sénat de la République l’après-midi de ce jeudi, auquel il a également assisté Luis Antonio Ramirez, directeur de l’Institut de la sécurité sociale et des services aux travailleurs de l’État (ISSSTE), le responsable de l’IMSS a souligné que le gouvernement fédéral a mis en œuvre des actions pour élargir l’infrastructure hospitalière, protéger le personnel qui y participe maladie et élaborer des stratégies pour soutenir l’économie des populations.

Et est-ce que pour Robledo, la priorité du dernier semestre était éviter la saturation de l’hôpital cela a été vu dans d’autres pays et que l’instruction du président Andrés Manuel López Obrador était clair: “personne qui en avait besoin n’allait être laissé sans soins, ni lit ni ventilateur.”

La pandémie nous a rappelé l’urgence de se tourner vers un modèle plus préventif, plus communautaire et moins individualiste

Commission de la santé du Sénat de la République (Photo: Twitter / senadomexicano)

Cependant, plusieurs médias ont rapporté tout au long de la pandémie que d’innombrables les centres de santé dans tout le pays ont souffert pénurie de matériel médical et de lits avec ventilateurs pour combattre le SRAS-CoV-2.

D’autre part, Robles a indiqué que parmi les principales stratégies figure le programme d’unités médicales à temps plein; la réaffectation de deux milliards de pesos pour l’achat d’équipements et d’instruments, la majorité sans être renouvelée pour dix ans; augmenter le nombre de bourses, qui, d’ici 2021, passera de 7.814 à 8.300.

D’autre part, il a déclaré que de la 56 travaux d’infrastructure reçu dans la dernière administration qui avait une sorte de problème et sans clarté au moment de l’achèvement, aujourd’hui 32 fonctionnent déjà et 12 sont en cours.

La pénurie de médicaments anticancéreux

TOLUCA, ÉTAT DU MEXIQUE – Des enfants atteints de cancer ont manifesté à l’hôpital para el Niño pour demander des médicaments pour leur traitement (Photo: Cuartoscuro)

Les sénateurs de l’opposition ont interrogé durement les deux directeurs des principaux établissements de santé du pays sur la pénurie de médicaments pour traiter le cancer et d’autres maladies mortelles.

À cet égard, Robles et Ramírez ont convenu qu’il y avait une pénurie généralisée dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19, donc ont cherché des moyens de diversifier l’achat, mais ils ont assuré que c’était devenu difficile parce que il n’y a pas assez de prestataires non plus

Cependant, le directeur de l’IMSS critique qui «déclarent qu’aucun traitement anticancéreux n’a été dispensé tout au long de l’année, c’est faux, on ne peut pas dire ça à la légère ».

Il a même dit que l’IMSS a livré 130000 mélanges oncologiques à des patients cancéreux; De plus, une plate-forme a été créée avec un registre unique de patients atteints de cancer de l’enfant et de l’adolescent.

En outre, il a demandé aux législateurs un réforme du droit afin que les parents éligibles et les parents qui ont des enfants atteints de cancer puissent bénéficier licences pour que le père et la mère Ils peuvent prendre soin de leurs enfants ou les accompagner dans leurs thérapies.

«Dans ces moments (de soins contre le cancer), l’unité est importante. Il ne doit pas y avoir de critère administratif, mais une opportunité pour les deux parents d’être là (avec les enfants). Espérons que cela puisse être modifié », a déclaré le réalisateur qui a souligné que de juin à octobre, il y avait d1164 licences aux bénéficiaires avec des enfants atteints de cancer.

Ils exigent l’autonomie du pouvoir exécutif

Les patients présentant des symptômes de Covid-19 attendent aujourd’hui d’être évalués en dehors de la clinique IMSS 46 de Ciudad Juárez, Chihuahua, un état allumé au rouge (Photo: .)

Le sénateur PAN Martha Cecilia Marquez, a rappelé à Robles et Ramírez que ces instituts sont organismes décentralisés avec autonomie de gestion, ils ne doivent donc pas être soumis à politique d’austérité dicté par le palais national.

Ce que je veux vous dire le plus aujourd’hui, c’est de vous défendre et de montrer que vous êtes là pour changer l’histoire du pays et pour représenter ces deux institutions en tant qu’organismes publics décentralisés de l’administration publique, le ministère des Finances n’a rien à vous dire

Le législateur a noté que le sénateur Allemand Martinez a dû démissionner de l’IMSS car depuis Ministère des finances “Ils voulaient le plier, ils voulaient l’envoyer et c’était totalement faux.”

Avant de conclure son discours, Cecilia Márquez a exigé: «Qu’il y ait des résultats maintenant ou démissionner! Montrez que vous êtes en charge d’un organisme public décentralisé! “

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

1884 professionnels de la santé sont décédés du COVID-19 depuis le début de la pandémie au Mexique

Le gouvernement mexicain enverra de l’aide aux pays touchés par l’ouragan ETA

“Il est peu probable” que le vaccin contre le COVID-19 soit prêt en 2020: c’est ainsi que López-Gatell a expliqué le long processus qui reste