WASHINGTON (AP) – Alors que les cas de COVID-19 montent en flèche de manière exponentielle avant le week-end de Thanksgiving, le Dr Deborah Birx, la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a averti les Américains de “faire preuve de vigilance”. et limitez les célébrations à «vos proches». Pour de nombreux Américains, cet avertissement a été difficile à suivre, même pour Birx elle-même.

Le lendemain de Thanksgiving, il s’est rendu dans l’une de ses propriétés de vacances à Fenwick Island, dans le Delaware. Elle était accompagnée de trois générations de parents de deux maisons différentes. Birx, son mari Paige Refe, une fille, un gendre et deux jeunes petits-enfants étaient présents.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont demandé aux Américains de ne pas voyager pendant les vacances et ont découragé les activités intérieures avec des membres de différents ménages. “Les personnes qui ne vivent pas actuellement dans votre logement, comme les étudiants qui rentrent de l’école pendant les vacances, devraient être considérées comme faisant partie d’un logement différent.”

Même dans la vie quotidienne de Birx, il est difficile de respecter cette norme. Elle et son mari ont une maison à Washington. Il a également une maison à Potomac, dans le Maryland, où vivent ses parents aînés, sa fille et sa famille, et que Birx visite occasionnellement. De plus, l’autre grand-mère des enfants, 77 ans, se rend également régulièrement au domicile de Potomac et retourne avec son mari de 92 ans à Baltimore.

Les propres expériences de Birx soulignent la complexité et la difficulté d’essayer de gérer les risques de la pandémie tout en s’occupant d’un travail, d’une famille et de la santé, en particulier parmi les travailleurs essentiels comme elle.

Pourtant, certains collègues de Birx disent qu’elle devrait être plus rigoureuse étant donné son rôle important dans la réponse du gouvernement à la pandémie et à la flambée actuelle des décès dus au COVID-19 à travers le pays.

Birx a exprimé le désir de maintenir un rôle significatif dans le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche une fois que le président élu Joe Biden aura prêté serment le mois prochain, selon une personne proche des délibérations personnelles de l’équipe de Biden et d’un responsable. du groupe de travail sur les coronavirus du gouvernement du président Donald Trump. Ni l’un ni l’autre n’a été autorisé à discuter publiquement des conversations internes et s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

«Pour moi, cela la disqualifie de tout futur poste de santé gouvernemental», a déclaré le Dr Angela Rasmuseen, virologue au Georgetown Center for Global Health and Safety. “C’est un message terrible qu’un spécialiste de la santé publique envoie au peuple américain.”

___

Madhani a rapporté de Wilmington, Delaware.