La dernière semaine de ce 2020 atypique a débuté avec la malheureuse nouvelle de la mort de l’auteur-compositeur-interprète mexicain, Armando Manzanero, décédé lundi à l’aube à l’âge de 85 ans après avoir été hospitalisé pour des complications liées au COVID-19. La mort de Qui est considérée comme un symbole de la musique latino-américaine a choqué les artistes du monde entier et les célébrités colombiennes n’ont pas fait exception, plusieurs d’entre elles ont exprimé leurs condoléances et leur douleur pour ce triste événement.

Maluma

Juan Luis Londoño Arias, mieux connu dans le monde musical sous le nom de Maluma, Il a publié une vidéo et une photo sur son compte Instagram officiel, où il a exprimé sa tristesse évidente pour le départ du maestro Manzanero., comme le même reggaeton l’a décrit. «💔😭 RIP MASTER», lit-on dans le message.

Dans la description, le paisa assurait qu’il garderait le souvenir de l’avoir rencontré et qu’aujourd’hui “une de mes plus grandes inspirations” était morte. De plus, il a exprimé sa solidarité avec la famille du chanteur mexicain et leur a dit qu’il les accompagnait de loin.

Dans la vidéo, on observe quand Maluma, visiblement excité, il rencontre Armando Manzanero pour la première fois en personne. “Ravi de vous rencontrer”, dit l’Antioqueño; Immédiatement après, le chanteur mexicain le serre dans ses bras tout en le tapotant dans le dos, ce à quoi le Colombien répond que “c’est la plus grande chose que le Billboard ait”. Quelques minutes plus tard, l’auteur-compositeur-interprète décédé ce matin lui dit qu’il aime le genre que joue Maluma, auquel le reggaeton répond qu’il aime aussi le sien.

«Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour la musique latine et la musique dans le monde. Nous sommes tous ses fans », a déclaré Maluma.

Sur la photo, Maluma est vue avec Manzanero, enlacé, alors qu’ils posent pour la photo avec un grand sourire.

Dans une récente interview, le Mexicain avait déclaré son admiration pour le Colombien: “C’est une personne charmante, nous parlons très confortablement, nous prenons beaucoup de photos, je pense que c’est un homme charmant et a une très belle musique”Manzanero a déclaré lors de l’entretien avec un média mexicain. “Je suis très admirateur de la première chose qu’il a faite, quand je suis un peu hors cadre, c’est quand les paroles sont un peu audacieuses, que les personnes âgées ne sont pas habituées à ça.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait une collaboration avec l’Antioqueño, le professeur Manzanero a répondu: “Je pense que si je voulais quelque chose avec lui, il faudrait lui demander s’il veut quelque chose avec moi.”

J. Balvin

Un autre des Colombiens qui a montré sa tristesse face à la mort du compositeur était également le chanteur de reggaeton, J Balvin. Dans ses histoires Instagram, Balvin a publié une photo de Manzanero et a écrit «Repose en paix, Armando Manzanero». De plus, la publication lit le rejet que l’artiste a exprimé à l’égard du coronavirus pour avoir tué son idole. “FUCK COVID”, a condamné le reggaeton.

Ricardo Montaner

Le chanteur, qui a des nationalités de l’Argentine, du Venezuela, de la République dominicaine et La Colombie, Il a été l’un des premiers à réagir à la mort du maestro Manzanero. Sur son compte Twitter, Montaner a publié un trille dans lequel il a déploré la mort du chanteur et a joint le lien vers la chanson “ Tu me manques trop ” qu’il a interprété avec le chanteur décédé.

“Je vous serai toujours reconnaissant pour les conseils et les bons entretiens … PAIX”, a écrit Montaner.

Sebastian Yatra

Le Medellinian a publié une vidéo sur son compte Instagram officiel dans lequel Manzanero est vu chanter avec Yatra lors d’une réunion il y a quelque temps. “Il nous reste beaucoup de chansons à chanter, mon ami”, écrivait le Colombien dans la description de la vidéo dans laquelle il exprimait sa tristesse pour la mort du chanteur, lui disait qu’il lui manquerait beaucoup et disait que la vie de Manzanero “on fêtait jusqu’à l’éternité avec chaque lettre que vous nous laissez », dit Yatra.

De même, l’artiste a publié cette photo dans ses histoires, qu’il avait «postées» il y a quelques mois sur son profil dans lequel il partageait un verre avec un pommier.

Daniel Coronell

Le journaliste du portail Los Danieles a publié un tweet dans lequel il se souvient quand lui et sa femme ont assisté à un concert de l’auteur-compositeur-interprète mexicain.

Le 14 février de cette difficile 2020, Tata et moi sommes allés à un concert commun d’Armando Manzanero avec Nicola di Bari au Knight Center de Miami. pic.twitter.com/VNLL94JvGL – Daniel Coronell (@DCoronell) 28 décembre 2020

Vicky Davila

Le directeur de Semana Magazine a classé Manzanero comme un “enseignant” et a assuré qu’il «Il vivra en nous» grâce aux paroles que l’auteur de «Somos Novios» a écrites, composées et interprétées.

Maestro Armando Manzanero nous a quittés … il n’a pas pu vaincre COVID 😥 .. mais il vivra toujours parmi nous car il continuera à nous remplir d’amour avec toutes les chansons qu’il nous a laissées .. voler haut professeur des professeurs … – Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 28 décembre 2020

Juan Lozano

Le journaliste et directeur de Noticias RCN a publié une photo de lui à côté de Manzanero et l’a remercié pour tout, il a ramassé son trille en l’appelant «Immortel».