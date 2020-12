Malgré avoir concédé le premier but du match, Manchester United a fini par s’imposer sur le court de fond de Sheffield United (3-2) ce jeudi, dans le match qui a baissé le rideau à la 13e date de la Premier League, ce qui les maintient dans la course au titre.

Avec 23 points, les Red Devils remontent à la sixième place, mais ne sont qu’à deux points de Tottenham (2e) et cinq points derrière le leader Liverpool, et avec un match de moins que les deux, tandis que pour les “ Blades ” l’épreuve continue, avec un point unique en 13 jours.

Le gardien de United Dean Henderson, qui a débuté à la place de David de Gea, a joué contre l’équipe dans laquelle il a brillé la saison dernière en prêt. Mais il n’a pas pu se justifier et a raté avec le ballon à ses pieds, accordant le premier but aux locaux, l’œuvre de l’Irlandais David McGoldrick (5).

Mais la machine United a démarré petit à petit.

Après quelques minutes à dominer le ballon, l’égalisation a été l’oeuvre de Marcus Rashford (26), après un contrôle de luxe à passer du Suédois Viktor Lindelöf, pour vaincre Aaron Ramsdale d’un puissant droit du bord de la surface.

– Le fantôme de 3-3 –

Le deuxième but était 100% français, avec Paul Pogba offrant une superbe passe de 30 mètres – dont certains observateurs n’auraient même pas été intentionnels – à Anthony Martial pour que l’attaquant marque 2-1 (33) après une bonne pause.

Rashford mettrait le jeu en descente pour United avec le troisième but à la 51e minute, culminant à un compteur avec un tir à droite qui passait sous le corps du gardien de but local, qui n’a pas non plus eu sa nuit la plus inspirée.

Mais alors que les Red Devils semblent souscris à la souffrance cette saison, ils ont vu McGoldrick signer son doublé à trois minutes de la fin.

Ce but a ravivé le fantôme du match fou de la saison dernière, dans lequel United a perdu 2-0, avant de se rendre 3-2 en faveur, pour concéder la finale 3-3 à la dernière minute.

Cette fois, les élèves d’Ole Gunnar Solskjaer ont su défendre leurs revenus, et après avoir dit au revoir à la Ligue des champions à Leipzig, ils restent avec toutes les options dans la compétition nationale.

“Ce n’était pas du tout confortable à la fin”, a déclaré Solskjaer à la BBC. “Nous nous sommes encore rendus durs, après un départ lent, mais ensuite nous avons fait des choses brillantes.”

“Dimanche (contre Leeds à Old Trafford) sera un grand test pour nous. C’est un grand derby. Nous attendons ce match depuis des années”, a-t-il déclaré à propos du prochain match contre l’équipe argentine Marcelo Bielsa.

Dans l’autre match de Premier League disputé jeudi, Aston Villa (11e) n’est pas allée au-delà du nul vierge à domicile face à Burnley (17e).

Les locaux ont dominé l’affrontement mais n’ont pas pu ajouter les trois points contre un Burnley dont l’égalité lui permet de quitter les places de relégation.

Les ‘Villains’ sont à quatre points de la zone européenne, et ont deux matchs de moins que la plupart des équipes de la première moitié du tableau.

