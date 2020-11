Barrage routier par des camionneurs à Colón, province de Buenos Aires (Twitter Luis Miguel Etchevehere)

Une manifestation inhabituelle de chauffeurs de camion a eu lieu ces dernières heures dans la ville de Buenos Aires de Colón, et a été organisée par des membres de la Confédération argentine des transports de marchandises automobiles (Catac).

Selon les médias de la région, pendant quatre jours, les camionneurs ont bloqué le passage d’une formation de train de marchandises de la société Nuevo Central Argentino qui se déplaçait vers l’usine de stockage de Cargill, pour remplir la tâche de chargement du grain et de là, transférez-les à la zone portuaire de Gran Rosario.

En raison de la protestation, le train n’a pas pu atteindre sa destination et ce jour-là, il s’est retiré de l’endroit sans pouvoir charger. Désormais, la marchandise sera transportée par camion comme demandé par les manifestants.

Infobae J’essaie de parler avec les représentants de la société Cargill, et leurs porte-parole ont seulement dit “sans commentaire”, bien qu’ils aient précisé que “la situation est déjà normalisée”.

Train arrêté: la manifestation controversée des camionneurs à Colón (Crédit: @emigbusquet)

Dans des déclarations aux médias Colón, le président de Catac, Ramon Jatip, a justifié la protestation. «Nous avons expliqué à la société Cargill que cette céréale avait été apportée par camions de Colón et que c’est celle qui permettra aux transporteurs d’atteindre la fin de l’année. Ils ne pouvaient ignorer le sacrifice consenti lors de la pandémie d’envoyer des camions charger partout »., il prétendait.

Et j’ajoute: “Il y a eu des négociations et nous sommes parvenus à un accord. Nous suggérons que les céréales soient emportées par les camionneurs de Colón, qui sont ceux qui les ont apportées. Nous pouvons avoir une réunion dans le futur et schématiser l’avenir de la croissance de l’entreprise qui sera bénéfique pour Colón et les transporteurs. De notre syndicat, nous remercions les gens de Cargill qui ont compris que ce n’était pas le moment de prendre cette décision ».

En outre, le syndicat a signalé que Cargill ne respectait pas un accord, sans contrat signé entre les parties, lors du transport des céréales par train. “L’entreprise nous a dit qu’elle ferait un test pour voir si les routes résisteraient et nous considérons que ce n’est pas le moment de réaliser ce type de tests. Ces aventures ne sont pas pour ces temps de pandémie”, a déclaré le président de la Confédération.

Jatic a commenté que les représentants de la compagnie ferroviaire ont rapporté que «le train a déraillé trois ou quatre fois avant d’atteindre Colón, ce qui compliquerait le déplacement ultérieur vers Rosario avec les wagons chargés et avec la moitié de la charge. Et les camions, par contre, en 3 ou 4 heures peuvent arriver avec toutes les mesures de sécurité dans la zone portuaire ».

Une autre vidéo de la réclamation (Crédit: @emigbusquet)

Répercussions et critiques

Ce comportement du syndicat a engendré un rejet dans différents secteurs. L’un de ceux qui ont pris la parole était l’ancien ministre de l’Agriculture, Luis Miguel Etchevehere, qui à partir de son compte Twitter a déclaré: «Cela n’était pas autorisé dans l’administration Macri. Avec les Ministères de la Sécurité, des Transports et de l’Agro-industrie, nous avons créé Safe Harvest et nous avons retiré les mafias des fermes et des ports, évitant ainsi des situations comme celles-ci. Aujourd’hui, l’Etat absent permet ces abus ».

Il convient de rappeler que le “Safe Harvest Plan” a été lancé en 2017 dans le but d’améliorer la sécurité à proximité des terminaux portuaires et de toute la chaîne, ainsi que de traiter globalement tout ce qui concerne la logistique de la récolte, entre autres.

Un cas très similaire à celui qui a eu lieu à Colón s’est produit en novembre de l’année dernière dans la ville de Buenos Aires de Junín, et a également été mené par des membres de Catac. A cette occasion, ils ont bloqué le passage de la voie ferrée de San Martín, à hauteur de la route locale qui relie les routes 65 et 7, en refusant la perte d’emplois à l’usine de Nidera. Il y a eu également des mobilisations similaires au général Villegas.

