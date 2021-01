Hier, l’Assemblée des citoyens à Crespo, province d’Entre Ríos.

Au moment où l’économie nationale est plongée dans une crise qui a aggravé la pandémie de coronavirus et avec la nécessité d’obtenir des devises des exportations pour sortir du problème, le gouvernement d’Alberto Fernández entre à nouveau sur le terrain de conflit avec les secteurs agricole et agro-industriel, principaux générateurs de dollars dans le pays.

Dans ce contexte, les trois des entités qui composent la Table de Liaison ont entamé aujourd’hui à 0h00 et jusqu’à minuit ce mercredi un arrêt de commercialisation des céréales pour protester contre les stocks de maïs vendus sur le marché international. Au cours de la semaine, le gouvernement a annoncé qu’il pourrait prendre des mesures pour rouvrir les exportations, mais jusqu’à dimanche soir, il n’y avait aucune nouvelle. Le ministère de l’Agriculture ne s’est exprimé dimanche qu’après minuit et alors que la manifestation durait déjà quelques minutes. C’est là que, par une déclaration, ils ont annoncé qu’ils rouvriraient les exportations de maïs.

Pour cette raison, le Comité de liaison doit maintenant définir s’il faut ou non poursuivre la cessation de la commercialisation après que le pouvoir exécutif s’est conformé à sa demande.

Il faut se rappeler qu’il s’agit de la deuxième protestation du terrain contre l’administration nationale. La première a eu lieu en mars de l’année dernière, quelques jours avant le début de la quarantaine des coronavirus, en rejet de l’augmentation de 3 points des retenues pour le soja. A cette occasion, la table de liaison a également été divisée pour protester.

A partir du moment où le ministère de l’Agriculture a annoncé la fermeture des exportations de maïs, dans le but d’assurer l’approvisionnement du marché intérieur, tous les acteurs liés à la campagne argentine ont exprimé leur rejet de la décision et du secteur privé ont fourni des données pour fonctionnaires qui certifient que le maïs est disponible pour répondre aux besoins de la demande. Si même les statistiques officielles elles-mêmes confirment la même chose, avec des stocks céréaliers proches de 10 millions de tonnes. C’est pourquoi personne ne peut comprendre la décision prise par le portefeuille de Luis Basterra.

Les leaders du terrain qui composent la Table de Liaison (Gustavo Gavotti)

Les entités qui appellent à la grève sont la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina et les Confederaciones Rurales Argentinas. Bien qu’il se soit prononcé contre les stocks de maïs vendus à l’étranger, les membres de Coninagro n’adhèrent pas à la protestation et se sont engagés à dialoguer avec le gouvernement.

Le président de Coninagro, Carlos Iannizzotto, a exigé une audience avec le président Alberto Fernandez et son équipe économique, et en l’absence de réponses à la demande, ont décidé d’envoyer une lettre au ministre Luis Basterra dans les dernières heures. Dans le même ordre d’idées, selon ce que ces médias ont pu savoir, le leader a déclaré: «Nous avons misé sur le dialogue et un accord ouvert pour ne pas recourir à une grève dont nous comprenons qu’il n’y a pas de consensus dans ce contexte national et international pour nos coopératives. Le secteur coopératif espère ne pas être déçu par ce ministère et ses autorités ».

La demande des assemblées

Bien que les entités organisatrices de la contestation aient recommandé aux bases de producteurs de ne pas effectuer de contrôle du fret sur les routes, les assemblées qui ont été organisées pendant le week-end ont ratifié leur adhésion à l’arrêt de la commercialisation et ont annoncé qu’il y aurait une présence de producteurs à côté itinéraires, sans les couper. Aujourd’hui à 8 heures, il y aura une Assemblée au rond-point de Sinsacate, province de Cordoue, sur la route nationale n ° 9, qui aura la présence de producteurs et de secteurs de la population, qui sympathisent avec la revendication de la campagne, mais mettent également en garde contre d’autres problèmes qui affectent leurs activités, tels que la pression fiscale, le manque de règles du jeu claires, etc.

D’un autre côté, Les producteurs auto-organisés ont décidé de réaliser à l’intersection des routes 9 et 178, dans le quartier Armstrong de Santa Fe, un camp et un contrôle des cargaisons pendant les trois jours de cessation de commercialisation. “Un gouvernement qui s’approprie et abuse d’un secteur en coupant sa productivité est incapable de protéger son peuple, se transformant en un fabricant de misère », ont déclaré les producteurs dans un communiqué.

Lors de l’Assemblée des citoyens organisée hier après-midi dans le quartier Entre Ríos de Crespo, les participants ont déclaré dans un document: «Nous regrettons que ces mesures de fermeture des exportations, la récente augmentation des rétentions dans le secteur laitier et de nombreuses autres mesures, soient un saut rapide vers le passé. Le découragement installé par les décisions du gouvernement est une mauvaise prévision pour l’investissement ».

A tout cela, des entités de la Table de Liaison qui mènent la mesure de la force, ils ont souligné: «Nous appelons à la responsabilité et à la solidarité des producteurs pour que la mesure soit un appel à l’attention, que l’inconfort qui existe sur le terrain soit connu à la suite d’une somme de décisions gouvernementales qui s’accumulent depuis l’année dernière et qui détériorent le potentiel productif du champ ».

En outre, ils ont déclaré que L’objectif de la mesure de force est «de ne nuire à personne, ni de provoquer une pénurie de céréales ou une augmentation des prix. Nous voulons qu’il soit vu que la fermeture des exportations de maïs et les autres décisions défavorables qui affectent la production de la campagne argentine détériorent également l’avenir du pays ».

La cessation de la commercialisation des céréales, axe central de la contestation des campagnes contre le gouvernement, aura sûrement son plus grand impact sur l’entrée des camions dans la zone portuaire, en particulier ceux qui sont installés dans le Grand Rosario, bien que dans ceux qui opèrent dans le sud de la province de Buenos Aires, comme Bahía Blanca et Quequén, ils subiraient une diminution du mouvement de transport de marchandises avec la production de blé, dont la dernière partie de sa récolte est concentrée dans cette région du pays.

La relation terrain-gouvernement

Au cours des dernières heures, il y a confusion et incertitude dans le secteur de terrain. De nombreux dirigeants et producteurs ont déclaré craindre une avance du gouvernement sur d’autres marchés agricoles et une augmentation des taxes à l’exportation. Pour cette raison, les assemblées de producteurs qui se sont tenues jusqu’à présent ont affirmé rester dans un état d’alerte et de mobilisation, indépendamment du fait que le gouvernement décide d’annuler la mesure à l’origine du conflit actuel.

Il y a eu plusieurs assemblées de producteurs qui ont eu lieu ces derniers jours, où ils ont exprimé leur adhésion à la mesure de la force

Mais la confusion est également présente chez les dirigeants et les producteurs, puisqu’ils constatent que lorsqu’il y a des secteurs du gouvernement, comme l’équipe économique, qui cherchent à maintenir un rapprochement, le dialogue et ont même proposé au Conseil agro-industriel argentin de rédiger un projet de loi de développement agro-industriel, Dans le but d’augmenter les exportations et le niveau d’emploi, il y a d’autres membres de la coalition gouvernementale qui cherchent à revenir aux recettes du passé qui ont affecté non seulement la rentabilité du secteur, mais aussi la durabilité de la production agricole, en particulier là où le maïs et le blé jouent un rôle déterminant dans tout ce qui concerne la rotation des cultures.

Même le président Alberto Fernández lui-même a promis dans la campagne de ne pas revenir aux politiques qui ont été appliquées dans les gouvernements kirchneristes d’intervention sur les marchés, et a également déclaré à la table de liaison que tout ce qui concernait la politique agricole serait discuté et d’accord avec les représentants des producteurs. Rien de tout cela ne s’est produit. Aujourd’hui, non seulement il y a de l’incertitude sur le terrain et la peur de revenir dans le passé, mais les producteurs ont décidé d’exprimer leur malaise par la protestation. “A l’époque où la campagne et l’agro-industrie sont nécessaires, le gouvernement a décidé de nous confronter, au lieu de les avoir comme principaux alliés pour la construction d’une nouvelle Argentine”, ont-ils exprimé lors d’une des assemblées du week-end.

J’ai continué à lire:

La fermeture des exportations de maïs nourrit la peur du protectionnisme agricole et pourrait “resojizar” la campagne argentine