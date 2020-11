La mort d’un homme noir qui a été battu par des agents de sécurité dans un supermarché du groupe Carrefour à Porto Alegre a déclenché des manifestations dans différentes villes du Brésil ce vendredi et jeté une ombre sur la commémoration de la journée de sensibilisation aux noirs.

Un millier de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Sao Paulo vers une succursale du marché du quartier Jardim Paulista. Une partie du groupe a jeté des pierres contre la façade vitrée et a envahi l’établissement, détruisant ou incendiant des marchandises, des vitrines et d’autres installations, selon un photographe de l’..

“Etre noir au Brésil, c’est voler votre humanité et vos droits, ce n’est pas avoir la possibilité d’aller et venir tranquillement, le système de sécurité vous voit comme un accusé, même lorsque vous êtes victime”, Ricardo Fernandes, l’un des des manifestants qui ont boycotté une succursale de Carrefour à Rio de Janeiro en occupant les loges et en empêchant le fonctionnement normal du marché.

La police a dispersé une manifestation qui se déroulait devant le supermarché où le décès est survenu à Porto Alegre (Rio Grande do Sul, sud) avec des bombes à gaz et anti-bruit, selon la télévision locale.

La scène qui a scandalisé le pays s’est produite jeudi soir: sur les images enregistrées avec un téléphone portable par un témoin, on peut voir le moment où Joao Alberto Silveira Freitas, un soudeur de 40 ans, est battu à poings par l’un des agents tandis que l’autre vous maintient immobilisé.

Selon des comptes rendus de presse locaux basés sur des témoignages de la police militaire, l’homme aurait menacé un employé du supermarché, qui a appelé les agents de sécurité qui l’ont battu à l’extérieur du centre. Les services d’urgence ont tenté de réanimer l’homme, mais il a fini par mourir sur les lieux.

Les deux assaillants ont été arrêtés. L’un d’eux est un officier de police militaire temporaire et travaille dans ce supermarché pendant son temps libre.

Un ami de la victime qui a été témoin du passage à tabac a déclaré au portail d’informations G1 que, alors qu’il était battu, Silveira Freitas “a crié qu’il ne pouvait plus respirer”, une phrase qui évoque la mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié par un policier. cible à Minneapolis (États-Unis), fait qui a choqué le monde et déclenché des mobilisations de masse.

Le président-directeur général du groupe français Carrefour, Alexandre Bompard, a déclaré sur Twitter qu’il avait demandé à la filiale brésilienne une “pleine collaboration avec les tribunaux” pour clarifier les faits “de cet acte horrible”, en plus d’un examen interne sur la façon dont ils forment leurs fonctionnaires. en matière de “sécurité, respect de la diversité” et “répudiation de l’intolérance”.

«Mes valeurs et les valeurs de Carrefour ne permettent pas le racisme et la violence», a ajouté Bompard.

La filiale brésilienne a assuré qu’elle prendrait les “mesures pertinentes pour tenir les personnes impliquées dans cette affaire pénale pour responsables” et qu’elle a rompu le contrat avec la société de sécurité.

– Le gouvernement nie le racisme structurel –

Au Brésil, “des millions de Noirs continuent d’être victimes du racisme, de la discrimination raciale et de l’intolérance, y compris dans ses formes les plus cruelles et violentes”, a déclaré la représentation de l’ONU au Brésil dans un communiqué, demandant aux autorités locales de garantir une enquête. ” rapide »et« punition adéquate pour les responsables ».

L’épisode a secoué le Jour de la Conscience Noire (un jour en l’honneur du chef de la résistance des esclaves Zumbí des Palmares) dans un pays qui vit avec le racisme structurel depuis qu’il est devenu le dernier en Amérique à abolir l’esclavage, en 1888.

Plus de la moitié des 212 millions de Brésiliens sont noirs ou métis et souffrent de taux élevés de violence policière et de rue, de pauvreté et de marginalisation sociale. De plus, ils sont mal représentés dans la politique et les affaires.

Mais le gouvernement d’extrême droite actuel ne reconnaît pas cette situation.

Le vice-président Hamilton Mourao a déclaré que le meurtre “regrettable” était l’œuvre d’un “agent de sécurité non préparé à l’activité”, mais a nié qu’il s’agissait d’un acte raciste.

“Au Brésil, il n’y a pas de racisme. C’est quelque chose qu’ils veulent importer ici au Brésil. Cela n’existe pas ici”, a déclaré Mourao.

Le président Jair Bolsonaro n’a pas évoqué la mort de Silveira Freitas, mais a affirmé sur Twitter que les problèmes du pays “vont au-delà des questions raciales” et que le “grand mal” du Brésil continue d’être “la corruption morale, sociale et politique”.

“En tant que président, je suis daltonien: ils sont tous de la même couleur. Il n’y a pas une seule couleur [de piel] mieux que les autres. Il y a de bons et de mauvais hommes », a ajouté Bolsonaro.

La philosophe Djamila Ribeiro, l’une des voix contemporaines les plus puissantes de la lutte antiraciste au Brésil, soutient que «la naturalisation et la justification de la mort des Noirs à la suite de la violence sont présentes dans les discours politiques, juridiques, commerciaux et médiatiques».

«Que ce mois de conscience noire, face à ce meurtre brutal, serve à des secteurs de la société pour réfléchir aux conséquences historiques du racisme», défend Ribeiro, dans un commentaire adressé à l’..

jm / mel / gma / ll