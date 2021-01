Des milliers de personnes ont défilé ce samedi en caravanes à travers plusieurs villes du Brésil pour exiger la destitution du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la pandémie et pour protester contre le retard de la campagne de vaccination dans le deuxième pays avec le plus de décès dus au coronavirus.

Convoqués par des partis et des organisations de gauche, quelque 500 véhicules ont parcouru l’esplanade des ministères et d’autres grandes avenues de Brasilia, avec leurs fenêtres peintes avec des slogans tels que «Fora Bolsonaro» (Bolsonaro Out), «Impeachment Já! (Impeachment Ya) ou ‘Vacina para todos Já’ (Vacuna para todos Ya) au milieu d’un grand retentissement de klaxons.

Les participants ont également protesté contre la fin de l’aide d’urgence avec laquelle 68 millions de Brésiliens, soit près d’un tiers de la population, ont pu faire face aux effets dévastateurs de la pandémie d’avril à fin décembre.

Des manifestations similaires, avec des caravanes de plusieurs centaines de voitures, ont eu lieu ou ont été convoquées dans d’autres villes du pays, comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo.

Bolsonaro a minimisé à plusieurs reprises la gravité du coronavirus, qu’il en est venu à décrire comme une «petite grippe». Il remet également en question l’efficacité des vaccins et recommande un «traitement précoce» avec des médicaments dont l’efficacité n’a pas été prouvée. Il a également critiqué les mesures d’isolement social, pour leurs effets économiques, et l’utilisation de masques.

Son gouvernement est la cible de vives critiques pour les erreurs de gestion face à la crise sanitaire et pour le retard de la vaccination, qui a commencé cette semaine, bien plus tard que dans d’autres pays, et qui a eu des problèmes d’organisation.

Les manifestations se poursuivront dimanche dans les principales villes, cette fois organisées par des organisations de droite, telles que le Mouvement Brasil Livre (MBL) et Vem Para Rua (Venez dans la rue), qui ont soutenu le président lors de son arrivée au pouvoir en janvier 2019. mais qui plus tard se sont dissociés de lui pour sa gestion de la pandémie.

Un sondage de l’Institut Datafolha mené entre mercredi et jeudi a révélé une forte baisse de l’approbation du président, la pire de ses deux années au pouvoir.

31% des Brésiliens considèrent que le président d’extrême droite fait un “bon” ou “très bon” travail, contre 37% dans les sondages d’août et de décembre dernier, lorsqu’il a atteint son niveau d’approbation maximum.

Selon Datafolha, le taux de rejet de Bolsonaro atteint 51% parmi les personnes qui craignent d’attraper le coronavirus.

La deuxième vague de la pandémie fait plus d’un millier de morts par jour au Brésil et fait des ravages à Manaus, capitale de l’État d’Amazonas, où les hôpitaux n’ont plus de lits pour les soins intensifs et des dizaines de personnes sont mortes d’étouffement en raison d’une pénurie de oxygène.

Au niveau national, plus de 215 000 décès ont déjà été enregistrés, un chiffre dépassé seulement par les États-Unis.

