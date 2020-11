15 minutes. La nuit électorale aux États-Unis (USA) a été marquée, politiquement, par l’incertitude sur le vainqueur de la course à la Maison Blanche et, au niveau de la rue, par les manifestations qui ont émergé dans plusieurs villes au fil des heures. , bien qu’aucun incident majeur n’ait été enregistré.

Une petite flambée de violence a été vécue près de la Maison Blanche, épicentre des mobilisations pacifiques contre Trump à Washington. Toujours dans la capitale, les autorités ont confirmé une attaque présumée contre une femme coiffée d’une casquette avec un message de soutien au président à Black Lives Matter Square, dédié au mouvement de protestation qui a émergé cet été contre les brutalités policières, selon l’agence Bloomberg.

À Minneapolis, les autorités ont arrêté plusieurs personnes après une manifestation contre la brutalité policière. Cela s’est terminé par des graffitis et le lancement de dispositifs pyrotechniques, dont certains contre les forces de sécurité. Un porte-parole de la police, John Elder, a confirmé la arrestation d’au moins 13 femmes et d’un homme pour les émeutes, selon les médias locaux.

En revanche, plus de 800 personnes se sont rassemblées à Portland, certaines d’entre elles avec des armes, dans une apparente continuation des manifestations qui ont été enregistrées quotidiennement depuis la mort de George Floyd lors d’une opération de police en mai.

Il y a eu également des arrestations à Seattle, plus précisément 8, après une série de manifestations. Les arrestations ont été faites pour “interférence de piétons, obstruction, agression contre un officier, conduite imprudente et méfait criminel”, comme le rapporte le département de police de Seattle sur son compte Twitter.

À Los Angeles, la police a déclaré illégale une mobilisation organisée à proximité du stade Staples Center. «Plusieurs personnes» ont été arrêtées dans la capitale californienne, selon un porte-parole de la police.

Selon un rapport de la police de Los Angeles, environ 40 personnes ont été arrêtées pour avoir bloqué les voies ferrées et ne pas se disperser après la déclaration d’un rassemblement illégal.

En raison d’une foule nombreuse et indisciplinée, le LAPD a déclaré un rassemblement illégal et a émis un ordre de dispersion à la 18e rue et à Figueroa. À ce moment-là, quiconque se trouve dans la zone doit partir immédiatement et suivre tous les ordres d’un policier. Cette zone est maintenant fermée. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ

– LAPD HQ (@LAPDHQ) 4 novembre 2020