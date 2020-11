21/11/2020 Manifestation pour la Journée de sensibilisation à la race à Madrid après la mort battue d’un homme noir dans un magasin. POLITICA ADELEKE ANTHONY FOTE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Hier soir, le manifestations dans plusieurs villes du Brésil a dénoncé le meurtre brutal d’un Afro-Brésilien aux mains de deux gardes de sécurité dans un supermarché, un épisode comparé à celui de Américain George Floyd.

Le soudeur Joao Alberto Silveira Freitas, 40 ans, est décédée jeudi soir après avoir reçu un passage à tabac de deux justiciers dans un marché du réseau Carrefour, situé dans la ville méridionale de Porto Alegre, à la veille de Journée de sensibilisation aux noirs, célébré hier et qui marque le lutter pour les droits des Afro-Brésiliens dans le pays.

le agressions brutales, capturé dans des photos et vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, a provoqué barrage de critiques et choqué les Brésiliens.

En répudiation, les manifestants ont protesté dans des villes comme Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte et Porto Alegre.

Dans la capitale de São Paulo, des centaines de personnes se sont rassemblées au musée de Sao Paulo, sur l’avenue centrale Paulista, d’où ils ont marché vers l’un des magasins Carrefour dans la région.

“La demande de la population noire est urgente. La déshumanisation des Noirs au Brésil est évidente», A déclaré Alexandra Tulani, 38 ans, à l’agence de presse ..

“Nous voulons avoir le droit d’exister. Nous ne voulons pas sortir dans la rue et subir la violence policière. Hier, un homme noir est mort dans un supermarché. Cela doit se terminer et cela doit se terminer maintenant“, Il ajouta.

Des manifestants défilent à Sao Paulo lors de la Journée nationale de la conscience noire et pour protester contre la mort de Joao Alberto Silveira Freitas, un homme noir battu à mort sur un marché de Porto Alegre, Brésil, le 20 novembre 2020. REUTERS / Amanda Perobelli

“La viande la moins chère du marché est noire”

le slogan “La viande la moins chère du marché est noire”, immortalisé dans un Chanson d’Elza Soares -un des sambistas octogénaires les plus respectés du Brésil- a inondé les réseaux sociaux et est devenu le slogan des manifestations Vendredi.

“C’est un génocide de mes frères, mes sœurs, de la population noire. Cela doit cesser. Nous en avons assez de la mort. Celui qui meurt est noir, celui qui est assassiné est noir, la police tue les noirs, la société vit immergée dans le racisme structurel»A déclaré Bruna Rodrigues à ..

Des manifestants défilent à Sao Paulo lors de la Journée nationale de la conscience noire et pour protester contre la mort de Joao Alberto Silveira Freitas, un homme noir battu à mort sur un marché de Porto Alegre, Brésil, le 20 novembre 2020. REUTERS / Amanda Perobelli

Alors qu’ils marchaient dans les rues de São Paulo, les manifestants ont brandi des banderoles indiquant «Justice pour Joao Alberto», «Les vies noires comptent» et «Les mains de Carrefour sont sales de sang noir».

La manifestation s’est déroulée sans incident, à l’exception d’un petit groupe qui a lancé pierres contre un carrefour situé sur la rue Pamplona, ​​à côté de l’avenue Paulista, et était réprimandé par la majorité des manifestants.

À Rio de Janeiro, des centaines de personnes ont pris d’assaut un marché Carrefour dans le quartier de Barra da Tijuca avec des cris de “Les assassins” et “les racistes ne passeront pas”, où ils remplissaient également les paniers pour empêcher le magasin de continuer à fonctionner normalement.

«C’est un acte de résistance, mais nous sommes fatigués d’être de la résistance. Nous voulons juste avoir la chance de vivre»A déclaré l’artiste Ricardo Fernandes à l’..

À Porto Alegre, la manifestation a eu lieu devant le Carrefour où est mort Joao Alberto et, après un début paisible, un petit groupe il a jeté des pierres et cassé des fenêtres dans l’établissement, ce qui a conduit à une intervention de la police et à la dispersion des individus.

L’attaque du soudeur a été comparée à la mort de George Floyd, décédé en mai dernier aux mains d’un policier blanc et qui a déclenché une vague de fureur et de manifestations antiracistes à travers les États-Unis, qui se sont propagées dans plusieurs pays d’Europe.

Dans les vidéos et photos qui circulent sur les réseaux, il est possible de voir quand les deux gardiens tiennent la victime et lui fournissent coups répétés, coups de pied et strangulation. De plus, vous pouvez entendre le pleure à l’aide de l’homme et quand il dit qu’il ne peut pas respirer.

Le vice-président nie le racisme, les personnalités réagissent

le Gouvernement du Brésil, à travers son Le vice-président, Hamilton Mourao, a nié qu’il s’agissait d’un cas de racisme et a affirmé que la discrimination raciale «n’existe pas» dans le pays.

“C’est une chose qu’ils veulent importer, cela n’existe pas ici. Je dis calmement, pas de racisme“A déclaré Mourao aux journalistes.

Le vice-président brésilien, Hamilton Mourao. . / André Borges / Archives

Heures plus tard, le président, Jair Bolsonaro, a affirmé que la violence est un problème vécu “par tous” et qu’il n’y a aucune raison de “diviser la souffrance du peuple brésilien en groupes”.

“Ceux qui poussent le peuple à la discorde, à la fabrication et à la promotion des conflits, menacent non seulement la nation, mais aussi notre propre histoire»A écrit le président sur Twitter.

Cependant, après la découverte des faits, des les politiciens, les autorités, les institutions et les personnalités ont condamné le «racisme structurel» qui prévaut au Brésil.

“Nous avons rencontré scènes de violence extrême qui laissent tout le monde indigné par l’excès de violence, qui a entraîné la mort d’un citoyen noir dans un supermarché », a déclaré le centre-droit Eduardo Leite, gouverneur de l’état de Rio Grande do Sul et dont Porto Alegre est la capitale régionale.

Les manifestants font un geste alors qu’ils marchent à Sao Paulo pendant la Journée nationale de la conscience noire et pour protester contre la mort de Joao Alberto Silveira Freitas, un homme noir battu à mort sur un marché de Porto Alegre, Brésil, le 20 novembre 2020. REUTERS / Amanda Perobelli

Le leader du Sénat, Davi alcolumbre, a souligné que le meurtre brutal “met en évidence la nécessité de lutter contre le terrible racisme structurel qui corrode” la société.

Pour sa part, le président de la Cour suprême fédérale, Luiz Fux, a souligné que «toute violence est excessive et doit être éliminée de la société».

AVEC LES INFORMATIONS DE L’.

PLUS SUR CE SUJET:

Un Afro-Brésilien est décédé après avoir été battu aux mains d’employés de la sécurité dans un supermarché de Porto Alegre

Le FBI a noté que les crimes haineux en 2019 aux États-Unis avaient augmenté deux fois par rapport à l’année précédente

Procès pour le meurtre de George Floyd: les procureurs ont annoncé qu’ils demanderaient des peines très sévères contre les quatre policiers accusés