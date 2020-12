La maison de García Luna à Morelos était assurée par le parquet (Photo: Google Maps / Capture d’écran)

La Le procureur général de la République (FGR) a obtenu des propriétés luxueuses à Genaro García Luna, entre elles, un restaurant que l’ancien secrétaire à la sécurité aurait donné à sa femme, Linda Cristina Pereyra Galvez. Eh bien, ces propriétés, vraisemblablement, ont été payés comme un produit d’enrichissement illicite.

Selon les rapports antérieurs du journaliste Anabel Hernández et les adresses fournies par la FGR, il possible de localiser les résidences confisquées de l’ancien fonctionnaire, actuellement emprisonné à New York et accusé de collaborer avec le cartel de Sinaloa pendant 19 ans.

Celle-la Propriété située dans le quartier Paseos del Sur, le bureau du maire de Xochimilco, est une auberge appelée Los Cedros, mais qui était à l’origine connue sous le nom de Santa María (le logo qu’elle conserve en haut). Il s’agit de un établissement à deux niveaux, d’une capacité de 80 personnes. Il y avait un café Internet et une boutique dans le centre-ville. Cette propriété a été révélée en avril 2010 par l’auteur de “Los Señores del Narco” (Grijalbo).

Le ranch Juitepec coûte au moins 15 millions, comme on peut le voir, il dispose d’une piscine (Photo: Google Maps)

À cette entreprise, le gouvernement de Felipe Calderón a pardonné 4 millions 741 milliers de pesos d’impôts en 2010. Cela a été révélé en décembre de l’année dernière, après que l’organisation Fundar a obtenu une base de données pour rendre transparents les privilèges et le pardon de la trésorerie que les personnes physiques et morales ont obtenu de 2007 à 2019.

“Est un restaurant exclusif qui s’étend sur un coin. La propriété est sur deux étages et se distingue du reste des bâtiments environnants par les finitions de luxe avec lequel ça compte », a souligné le FGR dans un communiqué.

Autre La succursale Los Cedros, café, pâtisserie et restaurant, était située au numéro 500 rue Gustavo Gómez Azcárate, quartier Lomas de la Selva à Cuernavaca, Morelos. Selon différentes versions journalistiques, García Luna a cédé cette entreprise à sa femme et, au moins, celle de la capitale a déjà été confisquée.

De plus, met en évidence une luxueuse résidence à Juitepec, Morelos, dont la construction comprenait l’achat de plusieurs terrains. La maison est située dans le lotissement Pedregal de las Fuentes. Anabel Hernández a pris connaissance de cette propriété en mai 2010.

L’une des propriétés assurées à l’ancien fonctionnaire est le restaurant qu’il aurait donné à sa femme (Photo: Google Maps)

Selon le rapport FGR, C’est une maison de maître située dans un quartier résidentiel privilégié dans la partie orientale de l’état. Selon une visite via Google Street View, basée sur les rapports des médias, la propriété se trouve dans le bloc 22 de la rue Amate. La description de l’unité ministérielle correspond aux données Street View.

“Le bâtiment il a des clôtures hautes qui sont surveillées avec un système de surveillance vidéo sophistiqué. En plus de l’accès principal, Il a une porte à l’arrière, stratégiquement située pour pouvoir sortir en cas d’urgence»Ajoute le rapport.

Devant la propriété, il y a une barrière d’arbre qui sépare la rue de la porte principale. Avec lui, Il est impossible d’observer quelqu’un de l’extérieur et vous ne pouvez pas voir qui entre ou sort de la propriété. Il bloque même la visite Street View.

“En outre, Il a un jet d’eau cristalline devant, c’est un détail qui le caractérise, puisque peu de propriétés ont ce privilège. Il est situé dans une zone privée avec un accès contrôlé à l’intérieur du lotissement résidentiel, ce qui permet aux résidents de la communauté fermée d’avoir une plus grande intimité», Se réfère à la description du FGR.

García Luna vivait dans un complexe résidentiel de luxe, Montaña Omoa pour 7,5 millions de pesos et le manoir Monte de Funiar 21 pour 20 millions (Photo: Google Maps)

Pour construire cette ferme, García Luna a acheté les lots 11-C, 12, 12-C et 13, selon El Universal en décembre 2019. Dans le lotissement de Las Fuentes, l’ancien secrétaire à la sécurité vivait avec sa famille. La première chose qu’il a faite à la maison a été de fermer la rue avec de hautes barres de ferIl a également mis en place un poste de garde.

Il Le lot 11-C, d’une superficie de 281,87 mètres carrés, a été vendu en novembre 2009 à María de Lourdes Ramírez Rodríguez, pour un montant de 410 mille pesos, tel qu’enregistré chez le notaire 5 de Cuernavaca de Patricia Mariscal Vega.

Tandis que celui marqué du numéro 12, de 800 mètres carrés, avait un privilège de 4 millions 198 mille pesos pour un prêt avec Inbursa. Mais lorsque García Luna a remboursé la dette en 2013, cet engagement a été annulé.

Selon les enquêtes d’Anabel Hernández en mars 2009, Ce terrain était l’un de ceux que García Luna a utilisé pour simuler une garantie, libérer une hypothèque et acquérir une propriété de luxe à Monte de Funiar 21, Gardens in the Mountain, du bureau du maire de Tlalpan.

La ferme Juitepec a une barrière d’arbres qui empêche la vue de l’extérieur (Photo: Google Maps)

Il Le lot 13 a coûté 180 000 pesos à García Luna et sa superficie représente 800 mètres carrés. Tandis que la fraction 12-C avec les bâtiments et installations existants, couvre une superficie de 179 mètres.

C’est-à-dire, la ferme Juitepec occupait 2060 mètres carrés et quand Anabel Hernández a repris la propriété pour ses enquêtes, elle a dit qu’elle valait 15 millions de pesos. Comme on peut le voir sur les images Street View de 2009, des modifications ont été apportées à côté du ranch, qui peut être assuré par des ouvriers du bâtiment situés à la porte.

Par vue satellite Il est également possible d’observer qu’il dispose d’une piscine et d’un vaste espace vert en tant que jardin intérieur, à côté de ce qu’ils semblent, ce sont des bâtiments.

Finalement, Le FGR a signalé qu’une résidence à Jardines de la Montaña, Tlalpan, Mexico a été sécurisée. Cette zone est limitée à la vue de la rue de Google Maps.

Un restaurant Los Cedros est situé dans la capitale de Morelos (Photo: Google Maps / Capture d’écran)

“C’est dans l’un des quartiers les plus exclusifs du sud de Mexico. le Les propriétés de cette subdivision sont tarifées en dollars et les accès à la subdivision empêchent quiconque d’y entrer“, Ajoutez la dépendance.

Quand Anabel Hernández a révélé que García Luna a construit un manoir de 20 millions de pesos à Monte de Funiar 21, Jardines de la Montaña, le fonctionnaire a nié un tel prix, car il ne coïncidait pas avec leur pouvoir d’achat. Le secrétaire à la sécurité publique de l’époque vivait à Montaña de Omoa 17, à seulement six minutes à pied de la résidence ostentatoire.

Même lui aussi l’ami du président de l’époque, Felipe Calderón, a menacé de poursuivre le journaliste pour avoir publié les données et au moins deux photographes et un chauffeur de Rapport Indigo, le point de vente pour lequel le journaliste travaillait, ont été arrêtés pour avoir «traqué» la maison.

En 2010, Anabel Hernández a exploré le fait que García Luna et ses associés avaient des liens corrompus avec les trafiquants de drogue. D’après ce qu’il avait découvert avec son travail, a été la cible de persécutions et a appris des plans pour la tuer. Compte tenu de la somme des harcèlements qu’il a subis avec d’autres collègues de la presse, a été forcé de vivre en dehors du Mexique. Actuellement vit à l’étranger sans aucune garantie que vous serez en mesure de retourner dans votre pays, puisque dans la vie publique, des fonctionnaires proches de ceux qu’il a exposés dans ses enquêtes journalistiques persistent.

Face aux irrégularités de son patrimoine, les soi-disant “Super police” a déclaré que la maison de Monte de Funiar avait été acquise grâce à un prêt et pour avoir placé deux parcelles de Juitepec.

Désormais, la FGR précise qu’elle a saisi une propriété à Jardines de la Montaña, cependant, elle ne précise ni le numéro ni la rue. Mais c’est présumé, c’est celui évalué à 20 millions.

L’ancien secrétaire mexicain à la sécurité Genaro García Luna est accusé d’importer et de distribuer de la cocaïne aux États-Unis (Photo: . / Mario Guzmán)

Il y a trois semaines, le 27 novembre, le procureur général de la République a demandé l’extradition de García Luna pour que peut être jugé pour sa responsabilité présumée dans le crime d’enrichissement illicite. L’injonction a été accordée parce que le défendeur n’a pas vérifié l’origine des 27 millions de pesos avec lesquels il a acquis un bien immobilier au Mexique.

Actuellement, L’ancien responsable est emprisonné à New York, accusé de collaborer pendant 19 ans avec le cartel de Sinaloa. Pendant ce temps, aurait participé à l’envoi et à la distribution de cocaïne aux États-Unis, abusant de sa position et en échange de pots-de-vin de plusieurs millions de dollars.

En tout, sont cinq chefs d’accusation traités par le tribunal du district est de New York, y compris le crime d’entreprise criminelle continue, dont la peine maximale est l’emprisonnement à vie. Le même qui a été imposé à Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Anabel Hernández a été contraint de vivre en dehors du Mexique pour avoir révélé l’enrichissement de García Luna et ses liens avec le trafic de drogue (PHOTO: IVçN STEPHENS / CUARTOSCURO.COM)

La cellule de renseignement financier a déposé une plainte contre García Luna le 24 décembre 2019, parce que votre conseil GLAC, aurait utilisé un logiciel de surveillance acquis avec des deniers publics par le ministère de la Sécurité qui a dirigé.

Tandis que, les soupçons sur García Luna apparaissaient déjà depuis qu’il était dans l’AFI et étaient plus constants dans la période de six ans de 2006 à 2012, ce n’était rien d’autre que jusqu’au 9 décembre 2019, date à laquelle il a été arrêté à Dallas, Texas.

