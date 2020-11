Certains des jeunes qui ont participé à la fête ont téléchargé des images du moment sur les réseaux sociaux

Les images semblent avoir été prises les années précédentes, mais elles datent de samedi dernier: ce jour-là, entre 2000 et 3000 jeunes ont pris une plage dans la municipalité d’Entre Ríos de Villa Urquiza, située dans le département du Paraná, et a suscité l’inquiétude du gouvernement.

Selon ce que les médias locaux ont rapporté, pendant la journée, il y a eu plusieurs bagarres entre les garçons qui se trouvaient sur les lieux et plusieurs agents de sécurité ont dû intervenir pour séparer les gens.

Malgré le fait que la province soit en phase de Distanciation Sociale, Préventive et Obligatoire (DISPO), les mineurs sont sortis en masse pour profiter du sable, de l’eau et du soleil, beaucoup d’entre eux sans jugulaire. De plus, à plusieurs reprises, ils étaient très encombrés et partageaient même des verres, comme on peut le voir sur les images de la fête en question, téléchargées par le journal Uno.

Après la diffusion des faits, le maire de cette ville, Manuel Tennen, il a regretté ce qui s’est passé et a rappelé que “la saison touristique n’est pas encore activée”, qui ne devrait débuter qu’en décembre prochain.

«C’était une situation qui nous dépassait et qui était difficile à contrôler. Nous soulignons que samedi soir nous avons communiqué avec le chef de la police de la province, Gustavo Maslein, et dimanche des actions de contrôle ont été déployées dans l’accès à la ville “, a reconnu le président municipal dans des déclarations à la radio FM 97.1 de Paraná.

Les jeunes ont été vus sans masque et partageant des lunettes (Crédit: journal Uno de Entre Ríos)

Même le gouverneur d’Entre Ríos, Gustavo Bordet, a évoqué la question et qualifié de «regrettable» ce qui a été vu sur les plages de Villa Urquiza considérant que «cela nuit à l’effort consenti par la grande majorité des habitants». En ce sens, il a demandé «que les plus jeunes prennent soin des personnes âgées qui sont celles qui souffrent le plus de la maladie».

«Ce n’est pas une blague et nous devons travailler avec une grande responsabilité, en évitant les foules et les fêtes clandestines. Il est très difficile de le contrôler; nous devons faire appel à la responsabilité civique. Si on prend soin de soi, les risques de contagion sont de moins en moins », a ajouté Bordet.

Le gouverneur a fait remarquer que l’objectif de son administration est “d’avoir un été en toute sécurité, avec toutes les précautions et règlements qui seront également appliqués dans d’autres provinces”, donc il sera évalué “en fonction de la situation épidémiologique dans chaque ville, comment il est activé (la saison), pour suivre la situation ».

Gustavo Bordet, gouverneur d’Entre Ríos (Julieta Ferrario)

«Nous avons une très bonne opportunité cet été, en raison du flux de touristes qui peuvent venir de la capitale fédérale et de l’AMBA en général. Il est important de parvenir à une communication entre les villes grâce au transport à moyenne et longue distance. Si cela est fait avec soin, cela peut donner de très bons résultats », a-t-il ajouté.

Après la répercussion que ce fait a eue, les autorités locales ont décidé de réformer les mesures de sécurité dans la zone pour éviter de futures foules de gens et l’entrée de la plage sera limitée: «Nous recommandons aux gens de ne pas venir, car si elle est pleine, ils partent de devoir rentrer », a expliqué le maire Tennen.

Dans le dernier rapport épidémiologique publié par les autorités sanitaires d’Entre Ríos, il a été signalé que la province avait jusqu’à présent enregistré un total de 18 523 cas confirmés depuis le début de la pandémie, dont 6 654 ont déjà été guéris.

Seulement dans le département du Paraná, 9 361 personnes infectées ont été détectées, parmi lesquelles 12 correspondent à Villa Urquiza, le lieu où la fête a eu lieu samedi dernier.

