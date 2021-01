Les manteros ont déplacé la manifestation sur les voies ferrées de Sarmiento

Un groupe de vendeurs de rue et de manteros Ils mènent dès le début une manifestation dans le quartier de Flores à Buenos Aires dans une plainte contre le gouvernement de Buenos Aires et la police de la ville. par les agents pour les expulser et empêcher la vente de rue.

Vers 10 heures du matin, le groupe de manifestants qui avait initialement coupé la circulation à l’intersection des avenues Nazca et Avellaneda -dans la zone où ils s’installent habituellement pour vendre leurs produits- déménagé au passage à niveau de Nazca et Yerbal à la gare de Flores et interrompu le train Sarmiento qui y circule. La ligne fonctionne désormais avec un service réduit entre les stations Moreno et Liniers.

Sous le slogan “Nous voulons travailler”, les vendeurs ont annoncé qu’ils continueraient la manifestation sur les pistes, malgré le fait qu’ils ont ouvert la voie à deux formations qui ont été détenues à cet endroit, puis ils retourneront au coin de Nazca et Avellaneda pour poursuivre leur revendication.

Ces derniers jours, la force de sécurité de Buenos Aires a mené une opération vigoureuse pour expulser les vendeurs ambulants des rues Avellaneda, Bogotá, Cuenca, Argerich et Aranguren en collaboration avec des agents de l’Agence de contrôle du gouvernement (AGC).

Dans ce contexte, le gouvernement municipal a ordonné “Renforcez la présence policière avec le personnel de rue, les agents de prévention et le personnel de l’AGC pour éviter l’installation de manteros sur la voie publique.”

Par un communiqué, la Fédération du commerce de la ville autonome de Buenos Aires (Fecoba) a exprimé son soutien à l’opération la semaine dernière. Dans le texte, l’agence considère que «la vente illégale a un visage indigne, car Derrière un vendeur illégal qui travaille sur une couverture, il y a une organisation mafieuse qui profite de son besoin de travailler pour l’exploiter dans le cadre de systèmes de travail forcé et de traite des êtres humains ».

“Ces organisations nuisent non seulement aux commerçants, mais à la communauté dans son ensemble, générant violence, contrebande, concurrence déloyale, corruption et fraude contre le Trésor”ils ont conclu.

